2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
43PUS7100/12
Androidos 4K UHD Ultra Slim LED TV
A rendkívül gyors Quad Core processzorok és az ultravékony kialakítás találkozása: a 7100-as sorozatú Androidos UHD TV olyan jól néz ki, mint amilyen gyors működésre képes. Az elegáns ezüstkeret, a csíptetős állványkialakítás, és az Ambilight technológia még intenzívebb megtekintési élményt nyújt a néző számára
108 cm-es (43"-es)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB-os, bővíthető
DVB-T/T2/C/S/S2
A Micro Dimming Pro a környezet fényviszonyai alapján optimalizálja a kontrasztot a TV-n. Egy fényérzékelő és egy speciális szoftver 6400 különböző zónában elemzi a képet, ezáltal Ön hihetetlenül jó kontrasztot, valamint kiváló minőségű, valósághű képet élvezhet éjjel-nappal.
A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékélmény érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és játszhat le videókat.
A Google Play™ kiváló minőségű játékok széles választékát nyújtja minden korosztály számára. A TV-jén való használatra optimalizálva, a teljesítményüknek megfelelő megjelenéssel. Nem kell a házát zsúfoltabbá tennie még egy játékkonzollal, mivel az univerzális USB játékvezérlővel könnyedén navigálhat és játszhat.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
2.7
5-ből
66
Értékelések
Giuliano
28/03/2017
România
Ellenőrzött vevő
Aspect si design de nota 10 functionalitate super OK
De acest produs sunt super multumit si doresc sa mai achizitonez inca unul cu diagonala de 55 inch, super incantat de ambilight, nota 10
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips 7000 series TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™ 49PUS7100 LED TV Ultra HD 4K de 123 cm (49") cu Quad Core, 16 GB şi DVB-T/T2/C/S/S2 extensibil cu Ambilight pe 2 laturi XL şi Pixel Precise Ultra HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips 7000 series TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™ 49PUS7100 LED TV Ultra HD 4K de 123 cm (49") cu Quad Core, 16 GB şi DVB-T/T2/C/S/S2 extensibil cu Ambilight pe 2 laturi XL şi Pixel Precise Ultra HD
NT04PUK
24/11/2016
România
EXCELENT COMPACT SILENTIOS !
AM ACEST PRODUS DE APROAPE 2 Luni SI SUNT FOARTE MULTUMUT !
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series 43PUS7100 TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 series 43PUS7100 TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™
misi
22/12/2015
România
Ellenőrzött vevő
excelent
Smart tv este cea mai buna achitie!Super!!! functioneaza excelent fara probleme.Recomand accest produs!!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips 7000 series TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™ 49PUS7100 LED TV Ultra HD 4K de 123 cm (49") cu Quad Core, 16 GB şi DVB-T/T2/C/S/S2 extensibil cu Ambilight pe 2 laturi XL şi Pixel Precise Ultra HD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Philips 7000 series TV LED ultra subţire de 4K UHD cu Android™ 49PUS7100 LED TV Ultra HD 4K de 123 cm (49") cu Quad Core, 16 GB şi DVB-T/T2/C/S/S2 extensibil cu Ambilight pe 2 laturi XL şi Pixel Precise Ultra HD
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.