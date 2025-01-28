A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com
Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.
A TV-készüléken keresztül elérhető hangvezérlési szolgáltatások köre országonként és nyelvenként eltérő. A legfrissebb információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
Az Apple, az AirPlay, az Apple Home, a HomeKit és az iOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei.