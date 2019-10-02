2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Full HD Ultra Slim LED TV
A Digital Crystal Clear rendszerű Philips 4100 sorozatú készülék, stílusos kivitelének köszönhetően értékes darab lesz az otthonában. A Full HD képminőség és a tiszta hangzás örömteli szórakozást biztosít.
123 cm-es (49"-es)
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Fényes. Csúcstechnológiájú. Kifinomult. A Philips Ultra Slim megjelenési formája. Tekintve, hogy ez a rendkívüli karcsúság mennyi kifinomultságot ad a berendezési stílusnak, nem meglepő, hogy sok ember érdeklődését felkelti.
Sötétek, titokzatosak és hihetetlenül erősek. A Philips fekete sarokállványok egy következő szintre emelik a TV-jét. Tartós szerkezet ultravékony kialakításban, mely pedánsan hangsúlyozza új TV-je eleganciáját és stílusát. A stabil állása elgondolkoztatja az embert: egy ilyen kicsi eszköz hogyan bír el ekkora súlyt?
A Philips által megalkotott Digital Crystal Clear rendszer bármilyen forrásból származó képet természetesen jelenít meg. Ha elmerül kedvenc showműsoraiban, filmjeiben vagy a hírműsorokban, vagy csak áthívja barátait egy estére, minden műsort optimális kontraszttal, színekben és élességgel élvezhet.
4.1
5-ből
22
Értékelések
85%
ajánlja ezt a terméket
Roland79
02/10/2019
Magyarország
Tényleg kiváló ebben a kategóriában!
Totálisan rendben van minden tulajdonsága a kép minőségéről nem is beszélve ebben az ár/kategóriában a legdurvább teljesítménye játék konzolon!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Tebee
27/09/2017
Magyarország
Kiváló kép, sallang mentes funkciók
Kiváló képminőség, bár a hangja elég gyenge, kiegészítő hangfal ajánlott. Könnyű használat.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Gábor20
23/04/2017
Magyarország
A legjobb!!!
A lehető legkiválóbb TV ami csak lehet nekünk. Philips-et vagy semmit! :D
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 4000 series 49PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.