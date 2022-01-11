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30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
49PUS6561/12
4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel
Megérkezett a gyönyörűen kidolgozott Philips 6500-as sorozat. Megtapasztalhatja a gyönyörű 4K Ultra HD képminőséget és a szórakoztatás Android TV által kínált világát. A keskeny keret és egy egyedülálló íves állvány teszi teljessé az elegáns formatervezést.
123 cm-es (49"-es)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB-os, bővíthető
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
A 4K Ultra HD TV szépsége abban rejlik, hogy minden apró részletet képes érzékeltetni. A Philips Pixel Precise Ultra HD rendszer bármely bemeneti képet UHD felbontásban jelenít meg a képernyőn. Élvezze az egyenletes, ugyanakkor éles mozgóképeket, valamint az egyedülálló kontrasztot. Fedezze fel a mélyebb feketéket, a fehérebb fehéreket, az élénk színeket és a természetes bőrtónusokat – mindig és bármilyen forrásból.
Az építészet ihlette, Philips íves állvány modern, kiegyensúlyozott, nyitott kialakítású. A kiváló minőségű polírozott króm felület és az elegáns hatású ívelt vonalvezetés bármilyen szobát stílusossá tesz.
A nagyszerű TV-hangszórók hatékony jelfeldolgozó rendszert igényelnek, amely megőrzi az eredeti hanganyag tisztaságát. A DTS Premium Suite pontosan olyan élményt nyújt a felhasználónak, amilyet elvár a csúcskategóriás hangfeldolgozástól: magával ragadó surround hangzás, telt és gazdag mély hangok, valamint kristálytiszta dialógusok, melyeket maximális hangerőn, szintingadozástól, szinthatárolástól és torzítástól mentesen élvezhet.
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3.8
5-ből
135
Értékelések
Tamas79
11/01/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Csaladi kedvenc
Nem uj model, de meg mindig tisztesegesen helyt all akar a legujabb keszulekek mellett is. Az Ambilight zsenialis!
Előnyök
Szep szinek, ambilight
Hátrányok
Nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
Használat dátuma 2021-01-11
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
Használat dátuma 2021-01-11
Füli
08/09/2020
Magyarország
Kristálytiszta kép
Nagyon megszerettük a tv-n a led világítást. Könnyen használható a menűje. Kristálytiszta kép.
Előnyök
Led világítás kellemessé teszi a tévézést!
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
Használat dátuma 2019-09-08
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
Használat dátuma 2019-09-08
Netty2222
18/10/2019
Magyarország
Gyönyörű a kép
Alapos körültekintés után választottuk ezt a márkát és ezt a típust. Nem bántuk meg, már több mint 2 éve használjuk. Pár hónapja volt egy pillanatnyi zavarja, de egy ki-be kapcsolás megoldotta.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.