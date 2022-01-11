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Gyártás megszűnt

6000 series4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

49PUS6561/12

3.8

| (135) Értékelések

4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel

Megérkezett a gyönyörűen kidolgozott Philips 6500-as sorozat. Megtapasztalhatja a gyönyörű 4K Ultra HD képminőséget és a szórakoztatás Android TV által kínált világát. A keskeny keret és egy egyedülálló íves állvány teszi teljessé az elegáns formatervezést.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

3-oldalas Ambilight rendszerrel

4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel

  • 123 cm-es (49"-es)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB-os, bővíthető

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

Élvezze az élénk képeket a Pixel Precise Ultra HD segítségével

A 4K Ultra HD TV szépsége abban rejlik, hogy minden apró részletet képes érzékeltetni. A Philips Pixel Precise Ultra HD rendszer bármely bemeneti képet UHD felbontásban jelenít meg a képernyőn. Élvezze az egyenletes, ugyanakkor éles mozgóképeket, valamint az egyedülálló kontrasztot. Fedezze fel a mélyebb feketéket, a fehérebb fehéreket, az élénk színeket és a természetes bőrtónusokat – mindig és bármilyen forrásból.

Az íves állvány: elbűvölően ragyogó

Az építészet ihlette, Philips íves állvány modern, kiegyensúlyozott, nyitott kialakítású. A kiváló minőségű polírozott króm felület és az elegáns hatású ívelt vonalvezetés bármilyen szobát stílusossá tesz.

Halljon minden részletet a DTS Premium Sound segítségével

A nagyszerű TV-hangszórók hatékony jelfeldolgozó rendszert igényelnek, amely megőrzi az eredeti hanganyag tisztaságát. A DTS Premium Suite pontosan olyan élményt nyújt a felhasználónak, amilyet elvár a csúcskategóriás hangfeldolgozástól: magával ragadó surround hangzás, telt és gazdag mély hangok, valamint kristálytiszta dialógusok, melyeket maximális hangerőn, szintingadozástól, szinthatárolástól és torzítástól mentesen élvezhet.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.8

5-ből

135

Értékelések

11/01/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Csaladi kedvenc

Nem uj model, de meg mindig tisztesegesen helyt all akar a legujabb keszulekek mellett is. Az Ambilight zsenialis!

Előnyök

Szep szinek, ambilight

Hátrányok

Nincs ilyen

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Használat dátuma 2021-01-11

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Használat dátuma 2021-01-11

08/09/2020

Magyarország

Magyarország

Kristálytiszta kép

Nagyon megszerettük a tv-n a led világítást. Könnyen használható a menűje. Kristálytiszta kép.

Előnyök

Led világítás kellemessé teszi a tévézést!

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Használat dátuma 2019-09-08

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Használat dátuma 2019-09-08

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

Gyönyörű a kép

Alapos körültekintés után választottuk ezt a márkát és ezt a típust. Nem bántuk meg, már több mint 2 éve használjuk. Pár hónapja volt egy pillanatnyi zavarja, de egy ki-be kapcsolás megoldotta.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 55PUS6561 4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

  3. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  4. A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.

  5. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  6. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  7. A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.

  8. A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

  10. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.