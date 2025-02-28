Problémamentesen csatlakozhat az intelligens otthoni hálózatokhoz

A Matter Smart Home kompatibilitás zökkenőmentes integrációt biztosít meglévő intelligens otthoni hálózatával. Ha a TV-t a Matter Smart Home alkalmazásból vagy hangvezérlési szolgáltatásokkal szeretné vezérelni, egyszerűen nyomja meg a távvezérlő gombját, és beszéljen. Csökkentheti a fényerőt. Beállíthatja a termosztátot. Még a Philips Ambilight TV-t is bekapcsolhatja. Elég csupán egy parancs. A TV az Alexa-képes eszközökkel és az Apple AirPlay rendszerrel is kompatibilis.