50PUS8000/12
Merüljön el az Ambilight nyújtotta élményben
Ismerje meg az Ambilight TV-t. Smart TV Titan operációs rendszerrel. És tökéletes európai formatervezés. Az összes film, TV-műsor és sportesemény gyorsan és bámulatos képminőségben érkezik Önhöz. Merüljön el a színekben, a fényekben és a 3D moziszerű hangzásban.Összes előny megtekintése
4K Ambilight TV
A beépített LED-lámpáknak köszönhetően – amelyek minden jelenetre reagálnak – az Ambilight színes fényudvart teremt. A szórakoztató tartalmak a képernyő határain túl nyúlnak, hogy Ön még jobban elmerülhessen a pillanatokban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.
Nagyítson rá. Merüljön el a részletekben. A 4K pontosságú képek meghaladnak minden elképzelhetőt. A Pixel Precise Ultra HD képernyővel megtapasztalható élesség és élethű részletgazdagság minden pillanatot lélegzetelállító élménnyel tölt meg.
Várjon el még több részletet. Jobb képminőség képkockáról képkockára. A színek és a kontraszt jobb kiemelése a legsötétebb pillanatokat és a legvilágosabb jeleneteket is tisztábbá teszi.
A Dolby Atmos segítségével a rendező szándékainak megfelelő lesz a hangzás, a DTS:X pedig olyan 3D-s hangélményt teremt, mintha a néző valóban az események helyszínén tartózkodna. A hangzásnak ez az extra dimenziója még magával ragadóbb élményt hoz otthonába.
A Philips Smart TV Titan operációs rendszer platformja a kedvenceit tálcán kínálja. A sorozatoktól, a dokumentumfilmeken át a drámákig minden, amit csak szeretne, egyetlen gombnyomással, gyorsan elérhető. Bármit is kíván nézni, a legjobb streaming alkalmazásokat mindig könnyedén elérheti.
A Matter Smart Home kompatibilitás zökkenőmentes integrációt biztosít meglévő intelligens otthoni hálózatával. Ha a TV-t a Matter Smart Home alkalmazásból vagy hangvezérlési szolgáltatásokkal szeretné vezérelni, egyszerűen nyomja meg a távvezérlő gombját, és beszéljen. Csökkentheti a fényerőt. Beállíthatja a termosztátot. Még a Philips Ambilight TV-t is bekapcsolhatja. Elég csupán egy parancs. A TV az Alexa-képes eszközökkel és az Apple AirPlay rendszerrel is kompatibilis.
Válassza a nagyobbat. Válassza a kisebbet. Válasszon olyan tévékészüléket, amely tökéletesen megfelel az igényeinek. A kisebb, 43 hüvelykestől az akár 65 hüvelykes képernyőméretű készülékekig a hihetetlen 8000-es sorozat intelligens választást kínál a televíziózáshoz.
Karcsú lábazat. Vékony keret. 4K LED TV. Ez az európai dizájnminőség. A Titan operációs rendszernek köszönhetően gyorsan és könnyen megtalálhat bármilyen tartalmat, és minden apró részletet gondosan állítottunk össze, egészen az újrahasznosított műanyagból készült távvezérlőig és az újrahasznosított, FSC-tanúsított csomagolásig, amelyben a készüléket szállítjuk.
Minden szót tisztán hallhat. A beszédhang-kiemelés funkció lehetővé teszi a hallgató számára, hogy a háttérhang befolyásolása nélkül növelje vagy csökkentse a párbeszéd hangerejét. Így egyetlen pillanatról sem fog lemaradni, hiszen minden kiejtett mondat nagyobb tisztasággal hallható.
A HDMI 2.1 és a VRR segítségével a legtöbbet hozhatja ki konzoljából a gyorsabb játékmenetnek és az egyenletesebb grafikának köszönhetően. A konzol bekapcsolásakor az alacsony bemeneti késleltetés automatikus beállításával a játék új szintjére léphet.
