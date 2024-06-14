Találja meg könnyedén. TITAN operációs rendszer.

A TITAN operációs rendszer Smart TV platformjának köszönhetően gyorsan és könnyen megtalálja kedvenc tartalmait. Sorozatot néz? A megtekintés közvetlenül a kezdőképernyőről folytatható. Ha valami újat keres, olyan kategóriák között böngészhet, mint például az akció vagy a dráma, és megtekintheti a legjobb streaming szolgáltatások javaslatait – mindezt egy helyen.