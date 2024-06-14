50PUS8009/12
4K Ambilight TV
Merüljön el a funkciókban gazdag Ambilight TV nyújtotta élményekben! Nagyszerű képet, valósághű Dolby Atmos hangzást és gördülékeny játékot élvezhet. Bármit is néz vagy játszik, az Ambilight tovább fokozza az izgalmakat – a páratlan élményekért.Összes előny megtekintése
4K Ambilight TV
Az Ambilight TV az egyetlen olyan TV, amely hátul beépített LED-fényekkel reagál arra, amit Ön néz, színes fényudvart varázsolva a látvány köré. Mindent megváltoztat: a TV nagyobbnak tűnik, Ön pedig jobban elmerülhet kedvenc sportműsoraiban, filmjeiben, zenéiben és játékaiban.
Ezen a ragyogó 4K (UHD) LED Ambilight TV-n minden jól néz ki. A Philips Pixel Precise Ultra HD engine optimalizálja a képminőséget a rendkívül éles képek, gazdag színek és a gördülékeny mozgás érdekében. Mindig a lehető legjobb képminőséget nyújtja.
A TITAN operációs rendszer Smart TV platformjának köszönhetően gyorsan és könnyen megtalálja kedvenc tartalmait. Sorozatot néz? A megtekintés közvetlenül a kezdőképernyőről folytatható. Ha valami újat keres, olyan kategóriák között böngészhet, mint például az akció vagy a dráma, és megtekintheti a legjobb streaming szolgáltatások javaslatait – mindezt egy helyen.
A Dolby Atmos még magával ragadóbb élményt nyújt azáltal, hogy a hangeffektusokat az Ön körüli és fölötti térbe helyezi. Akár űrhajókról van szó, amelyek a közelben suhannak el, akár halk léptekről, amelyek hátulról hallatszanak, úgy fogja érezni, mintha az események kellős közepén lenne.
A HDMI VRR segítségével a legtöbbet hozhatja ki játékkonzoljából – gyors játékmenet és tetszetős grafika mellett élvezheti a játék nyújtotta élményt. Az alacsony bemeneti késleltetés beállítás automatikusan aktiválódik a konzol bekapcsolásakor. Bármit is játsszon, az Ambilight játéküzemmód tovább fokozza az izgalmakat.
A Matter és Control4 rendszerekkel való problémamentes kompatibilitás azt jelenti, hogy könnyedén integrálhatja a 4K Ambilight TV-t a meglévő intelligens otthoni hálózatába.
Az Ambilight TV karcsú, letisztult megjelenésű, az Ambilight funkciót pedig azonnali hangulatvilágításként használhatja, amikor a képernyő ki van kapcsolva. A TV távvezérlője újrahasznosított műanyag felhasználásával készült, csomagolásunk FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonpapírt tartalmaz, a mellékletek pedig újrahasznosított papírra vannak nyomtatva.
Slim TV karcsú, vonzó kialakítással.
Kompatibilis a Matter és Control4 rendszerrel.
