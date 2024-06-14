Keresőkifejezés

      Energy Label Europe E Energiahatékonysági címke
      További tudnivalókért töltse le a következőt: Energiahatékonysági címke (PDF 75.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8009/12

      4K Ambilight TV

      Merüljön el a funkciókban gazdag Ambilight TV nyújtotta élményekben! Nagyszerű képet, valósághű Dolby Atmos hangzást és gördülékeny játékot élvezhet. Bármit is néz vagy játszik, az Ambilight tovább fokozza az izgalmakat – a páratlan élményekért.

      LED 4K Ambilight TV

      4K Ambilight TV

      Kiváló értékű Ambilight TV

      • 126 cm-es (50"-es) Ambilight TV
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Titan operációs rendszer Smart platform
      • Dolby Atmos hangzás
      Merüljön el abban, amit szeret. Ambilight TV.

      Merüljön el abban, amit szeret. Ambilight TV.

      Az Ambilight TV az egyetlen olyan TV, amely hátul beépített LED-fényekkel reagál arra, amit Ön néz, színes fényudvart varázsolva a látvány köré. Mindent megváltoztat: a TV nagyobbnak tűnik, Ön pedig jobban elmerülhet kedvenc sportműsoraiban, filmjeiben, zenéiben és játékaiban.

      Élénk látvány ragyogó, rendkívül éles képpel.

      Élénk látvány ragyogó, rendkívül éles képpel.

      Ezen a ragyogó 4K (UHD) LED Ambilight TV-n minden jól néz ki. A Philips Pixel Precise Ultra HD engine optimalizálja a képminőséget a rendkívül éles képek, gazdag színek és a gördülékeny mozgás érdekében. Mindig a lehető legjobb képminőséget nyújtja.

      Találja meg könnyedén. TITAN operációs rendszer.

      Találja meg könnyedén. TITAN operációs rendszer.

      A TITAN operációs rendszer Smart TV platformjának köszönhetően gyorsan és könnyen megtalálja kedvenc tartalmait. Sorozatot néz? A megtekintés közvetlenül a kezdőképernyőről folytatható. Ha valami újat keres, olyan kategóriák között böngészhet, mint például az akció vagy a dráma, és megtekintheti a legjobb streaming szolgáltatások javaslatait – mindezt egy helyen.

      Dolby Atmos a mozihangzásért.

      Dolby Atmos a mozihangzásért.

      A Dolby Atmos még magával ragadóbb élményt nyújt azáltal, hogy a hangeffektusokat az Ön körüli és fölötti térbe helyezi. Akár űrhajókról van szó, amelyek a közelben suhannak el, akár halk léptekről, amelyek hátulról hallatszanak, úgy fogja érezni, mintha az események kellős közepén lenne.

      Játékra készen. VRR és alacsony bemeneti késleltetés bármely konzolon

      Játékra készen. VRR és alacsony bemeneti késleltetés bármely konzolon

      A HDMI VRR segítségével a legtöbbet hozhatja ki játékkonzoljából – gyors játékmenet és tetszetős grafika mellett élvezheti a játék nyújtotta élményt. Az alacsony bemeneti késleltetés beállítás automatikusan aktiválódik a konzol bekapcsolásakor. Bármit is játsszon, az Ambilight játéküzemmód tovább fokozza az izgalmakat.

      Problémamentes csatlakozás intelligens otthoni hálózatokhoz.

      Problémamentes csatlakozás intelligens otthoni hálózatokhoz.

      A Matter és Control4 rendszerekkel való problémamentes kompatibilitás azt jelenti, hogy könnyedén integrálhatja a 4K Ambilight TV-t a meglévő intelligens otthoni hálózatába.

      Távvezérlő újrahasznosított műanyagból. Környezetbarát csomagolás.

      Az Ambilight TV karcsú, letisztult megjelenésű, az Ambilight funkciót pedig azonnali hangulatvilágításként használhatja, amikor a képernyő ki van kapcsolva. A TV távvezérlője újrahasznosított műanyag felhasználásával készült, csomagolásunk FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonpapírt tartalmaz, a mellékletek pedig újrahasznosított papírra vannak nyomtatva.

      Slim TV karcsú, vonzó kialakítással.

      Slim TV karcsú, vonzó kialakítással.

      Kompatibilis a Matter és Control4 rendszerrel.

      Kompatibilis a Matter és Control4 rendszerrel.

      Műszaki adatok

      • Ambilight

        Ambilight szolgáltatások
        • A fal színéhez alkalmazkodó
        • LoungeLight üzemmód
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Ébresztő napkeltekor
        • Ambilight FTI animáció
        Ambilight változat
        3 oldalas

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        50  hüvelyk
        Átlós képernyőméret (metrikus)
        126  cm
        Kijelző
        4K Ultra HD LED
        Panel felbontása
        3840x2160
        Képfeldolgozó rendszer
        Pixel Precise Ultra HD

      • Kijelző bemeneti felbontása

        Felbontás – frissítési gyakoriság
        • 640x480 – 60 Hz
        • 576 p – 50 Hz
        • 720 p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
        • 2560x1440 – 60 Hz
        • 3840x2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Digitális TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV-műsorfüzet*
        8 napos elektronikus programfüzet
        Jelerősség kijelzése
        Igen
        Teletext
        1000 oldalas Hypertext
        HEVC támogatás
        Igen

      • Smart TV

        SmartTV alkalmazások*
        • Netflix
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • TITAN csatorna
        • NFT alkalmazás*
        • STB kezelőalkalmazás
        OS
        TITAN operációs rendszer
        Memóriaméret (Flash)*
        8 GB-os

      • Smart TV funkciók

        Felhasználói interakció
        Képernyőtükrözés
        Interaktív TV
        HbbTV
        Hangsegéd*
        Beépített Amazon Alexa
        Okosotthon élmény
        • Az Amazon Alexával használható
        • A Google Segéddel kompatibilis
        • MATTER
        • Beépített Amazon Alexa

      • Multimédiás alkalmazások

        Videolejátszási formátumok
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Zenelejátszási formátumok
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Feliratformátumok támogatása
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Képlejátszási formátumok
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Hang

        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        20 W
        Hangsugárzó-beállítás
        2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó
        Kodek
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Hangzásjavítás
        • Dolby mélyhangkiemelés
        • Tiszta párbeszédek
        • Mesterséges intelligenciával vezérelt hang
        • Mesterséges intelligenciával támogatott EQ
        • Dolby hangerő-kiegyenlítő
        • Éjszakai mód
        • Egyéni hangzás létrehozása

      • Csatlakoztathatóság

        HDMI csatlakozók száma
        3
        HDMI funkciók
        • 4K
        • Audió visszirányú csatorna
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Távvezérelt áthurkolás
        • Rendszer-hangvezérlés
        • Rendszerkészenlét
        • Lejátszás egy gombnyomásra
        USB csatlakozók száma
        2
        Vezeték nélküli kapcsolat
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, egysávos
        HDCP 2.3
        Igen, az összes HDMI-n
        HDMI ARC
        Igen, a HDMI1-en
        HDMI 2.1 funkciók
        • eARC a HDMI1-es csatlakozón
        • eARC/ VRR/ ALLM támogatás
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez
        • Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül

      • Támogatott HDMI videofunkciók

        Játék
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • A HDR10+ rendszerrel kompatibilis

      • EU-s energiacímke

        EPREL regisztrációs számok
        1960010
        Energiaosztály SDR esetén
        E
        Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén
        45 kWh/1000 óra  kWh/1000 óra
        Energiaosztály HDR esetén
        G
        Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén
        78 kWh/1000 óra  kWh/1000 óra
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Hálózati készenléti üzemmód
        2.0  W
        Alkalmazott paneltechnológia
        LED LCD

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        220–240 V AC, 50/60 Hz
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        kevesebb mint 0,5 W
        Energiamegtakarítási funkciók
        • Automatikusan kikapcsoló időzítő
        • Kép némítása (rádióhoz)
        • Eco mód
        • Fényérzékelő

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • Távvezérlő
        • 2 db AAA elem
        • Asztali állvány
        • Hálózati tápkábel
        • Gyors felhasználói útmutató
        • Jogi és biztonsági brosúra

      • Kialakítás

        TV-színek
        Matt fekete keret
        Állványkialakítás
        Fekete lábak

      • Méretek

        Távolság a 2 állvány között
        810  mm
        Fali tartóval kompatibilis
        200 x 100 mm
        TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé)
        1111 x 649 x 88 mm
        TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé)
        1111 x 674 x 255 mm
        Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé)
        1240 x 785 x 150 mm
        A TV tömege, állvány nélkül
        8,2 kg
        A TV tömege, állvánnyal együtt
        8,4 kg
        Tömeg, a csomagolással együtt
        10,0 kg

      Badge-D2C

