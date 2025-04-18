50PUS8100/12
Az Ambilight TV beépített Google Segéddel.
Ismerje meg az Ambilight TV-t – ahol a lenyűgöző látvány és a könnyed szórakozás találkozik. Ezzel a 4K Google TV-vel nem kell menüket görgetnie – csak kérje meg a Google Segédet, hogy keresse meg kedvenc filmjét, műsorát vagy sportközvetítését. Ezután csak dőljön hátra, és merüljön el benne.Összes előny megtekintése
4K Ambilight TV
A beépített LED-lámpáknak köszönhetően – amelyek minden jelenetre reagálnak – az Ambilight színes fényudvart teremt. A szórakoztató tartalmak a képernyő határain túl nyúlnak, hogy Ön még jobban elmerülhessen a pillanatokban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.
Nagyítson rá. Merüljön el a részletekben. A 4K pontosságú képek meghaladnak minden elképzelhetőt. A Pixel Precise Ultra HD képernyővel megtapasztalható élesség és élethű részletgazdagság minden pillanatot lélegzetelállító élménnyel tölt meg.
Várjon el még több részletet. Jobb képminőség képkockáról képkockára. A színek és a kontraszt jobb kiemelése a legsötétebb pillanatokat és a legvilágosabb jeleneteket is tisztábbá teszi.
A Dolby Atmos segítségével a rendező szándékainak megfelelő lesz a hangzás, a DTS:X pedig olyan 3D-s hangélményt teremt, mintha a néző valóban az események helyszínén tartózkodna. A hangzásnak ez az extra dimenziója még magával ragadóbb élményt hoz otthonába.
Mit szeretne nézni? A Google TV összegyűjti a filmeket, műsorokat és sok mást az alkalmazásaiból és előfizetéseiből, és rendszerezi őket kifejezetten Önnek. A kedvencei alapján javaslatokkal áll elő, ráadásul a telefonján a Google TV alkalmazással akár menet közben is személyre szabhatja a lejátszási listáját.
Többféle hangsegéd közül választhat! Nyomja meg a Google Segéd gombot a távvezérlőn, és hangutasításokkal filmeket és műsorokat kereshet, ajánlásokat kaphat, vezérelheti a kompatibilis intelligens otthoni eszközöket és még sok minden mást is tehet. Megkérheti az Alexát is, hogy vezérelje a TV-t az Alexa-kompatibilis eszközökön keresztül. Streameljen tartalmakat könnyedén TV-készülékére az iPhone, iPad vagy Mac eszközéről. Nézzen filmeket az alkalmazásokból. Ossza meg fényképeit barátaival a helyiségben.*
Válassza a nagyobbat. Válassza a kisebbet. Válasszon olyan tévékészüléket, amely tökéletesen megfelel az igényeinek. A kisebb, 43 hüvelykestől az akár 65 hüvelykes képernyőméretű készülékekig a hihetetlen 8000-es sorozat intelligens választást kínál a televíziózáshoz.
Sarokállvány, elegáns, karcsú keret – ez az európai formatervezés csúcspontja. Az Ambilightot Lounge üzemmódba állítva a szoba ragyogó színekkel telik meg, miközben a TV pihen. Az újrahasznosított műanyagból készült távvezérlő, az FSC-tanúsítvánnyal rendelkező kartonból készült csomagolás és az újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletek mind-mind a gondos odafigyelés eredményei.
