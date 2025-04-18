Keresőkifejezés

      Energy Label Europe E Energiahatékonysági címke
      További tudnivalókért töltse le a következőt: Energiahatékonysági címke (PDF 197.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      50PUS8100/12

      Az Ambilight TV beépített Google Segéddel.

      Ismerje meg az Ambilight TV-t – ahol a lenyűgöző látvány és a könnyed szórakozás találkozik. Ezzel a 4K Google TV-vel nem kell menüket görgetnie – csak kérje meg a Google Segédet, hogy keresse meg kedvenc filmjét, műsorát vagy sportközvetítését. Ezután csak dőljön hátra, és merüljön el benne.

      LED 4K Ambilight TV

      Az Ambilight TV beépített Google Segéddel.

      • 126 cm-es (50"-es) Ambilight TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos és DTS:X
      Vannak TV-k. És van az Ambilight TV

      A beépített LED-lámpáknak köszönhetően – amelyek minden jelenetre reagálnak – az Ambilight színes fényudvart teremt. A szórakoztató tartalmak a képernyő határain túl nyúlnak, hogy Ön még jobban elmerülhessen a pillanatokban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.

      Élénk pillanatok. Élesebb jelenetek.

      Nagyítson rá. Merüljön el a részletekben. A 4K pontosságú képek meghaladnak minden elképzelhetőt. A Pixel Precise Ultra HD képernyővel megtapasztalható élesség és élethű részletgazdagság minden pillanatot lélegzetelállító élménnyel tölt meg.

      Lenyűgöző színek és a kontraszt a HDR10+ jóvoltából

      Várjon el még több részletet. Jobb képminőség képkockáról képkockára. A színek és a kontraszt jobb kiemelése a legsötétebb pillanatokat és a legvilágosabb jeleneteket is tisztábbá teszi.

      Vegye magát körbe a Dolby Atmos és a DTS:X hangzásával

      A Dolby Atmos segítségével a rendező szándékainak megfelelő lesz a hangzás, a DTS:X pedig olyan 3D-s hangélményt teremt, mintha a néző valóban az események helyszínén tartózkodna. A hangzásnak ez az extra dimenziója még magával ragadóbb élményt hoz otthonába.

      Kedvenc szórakozása a Google segítségével.

      Mit szeretne nézni? A Google TV összegyűjti a filmeket, műsorokat és sok mást az alkalmazásaiból és előfizetéseiből, és rendszerezi őket kifejezetten Önnek. A kedvencei alapján javaslatokkal áll elő, ráadásul a telefonján a Google TV alkalmazással akár menet közben is személyre szabhatja a lejátszási listáját.

      Kompatibilis a hangsegédekkel és az Apple AirPlay* rendszerrel

      Többféle hangsegéd közül választhat! Nyomja meg a Google Segéd gombot a távvezérlőn, és hangutasításokkal filmeket és műsorokat kereshet, ajánlásokat kaphat, vezérelheti a kompatibilis intelligens otthoni eszközöket és még sok minden mást is tehet. Megkérheti az Alexát is, hogy vezérelje a TV-t az Alexa-kompatibilis eszközökön keresztül. Streameljen tartalmakat könnyedén TV-készülékére az iPhone, iPad vagy Mac eszközéről. Nézzen filmeket az alkalmazásokból. Ossza meg fényképeit barátaival a helyiségben.*

      Többféle méret közül választhat

      Válassza a nagyobbat. Válassza a kisebbet. Válasszon olyan tévékészüléket, amely tökéletesen megfelel az igényeinek. A kisebb, 43 hüvelykestől az akár 65 hüvelykes képernyőméretű készülékekig a hihetetlen 8000-es sorozat intelligens választást kínál a televíziózáshoz.

      Európai kialakítás és gondolkodásmód

      Sarokállvány, elegáns, karcsú keret – ez az európai formatervezés csúcspontja. Az Ambilightot Lounge üzemmódba állítva a szoba ragyogó színekkel telik meg, miközben a TV pihen. Az újrahasznosított műanyagból készült távvezérlő, az FSC-tanúsítvánnyal rendelkező kartonból készült csomagolás és az újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletek mind-mind a gondos odafigyelés eredményei.

      Műszaki adatok

      • Ambilight

        Ambilight szolgáltatások
        • Ambilight Suite
        • Játék üzemmód
        • A fal színéhez alkalmazkodó
        • LoungeLight üzemmód
        Ambilight változat
        3 oldalas

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        50  hüvelyk
        Átlós képernyőméret (metrikus)
        126  cm
        Kijelző
        4K Ultra HD LED
        Panel felbontása
        3840x2160p
        Képfeldolgozó rendszer
        Pixel Precise Ultra HD
        Képjavítás
        • Micro Dimming
        • Ultra felbontás
        • Natural Motion (Természetes mozgás)
        • Crystal Clear
        • Személyes
        • Házimozi
        • ECO
        • Film
        • Játék
        • Monitor

      • Kijelző bemeneti felbontása

        Felbontás – frissítési gyakoriság
        640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Digitális TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Jelerősség kijelzése
        Igen
        Teletext
        1000 oldalas Hypertext
        HEVC támogatás
        Igen

      • Smart TV

        SmartTV alkalmazások*
        • Disney+
        • Apple TV
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        • NFT alkalmazás*
        • WhaleFit
        OS
        Google TV™
        Memóriaméret (Flash)*
        16 GB

      • Smart TV funkciók

        Interaktív TV
        HbbTV
        Hangsegéd*
        • Mikrofonos távvezérlő
        • Beépített Google Segéd
        • Az Alexával is kompatibilis
        Okosotthon élmény
        • MATTER
        • Control4
        • Apple Home kompatibilis
        Játék vezérlősáv
        Játéksáv 2.0
        TTS támogatás
        Igen

      • Multimédiás alkalmazások

        Videolejátszási formátumok
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Zenelejátszási formátumok
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Feliratformátumok támogatása
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Képlejátszási formátumok
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Hang

        Hang
        2.0 csatornás
        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        20 W
        Hangsugárzó-beállítás
        2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó
        Kodek
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        Hangzásjavítás
        • AI üzemmód
        • Eredeti
        • Szórakozás
        • Zene
        • Térhatású zene
        • Párbeszéd
        • Személyes
        • Minden hangstílus
        • Tiszta párbeszédek
        • Egyéni hangzás létrehozása
        • AVL üzemmód
        • Éjszakai mód
        Hangrendszer
        Alap hangrendszer
        Fő hangsugárzó
        Szélessávú Bass Reflex (FR01A)

      • Csatlakoztathatóság

        HDMI csatlakozók száma
        3
        HDMI funkciók
        • Audió visszirányú csatorna
        • 4K
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Távvezérelt áthurkolás
        • Rendszer-hangvezérlés
        • Rendszerkészenlét
        • Egygombos lejátszás (automatikus ébresztés)
        USB csatlakozók száma
        2
        Vezeték nélküli kapcsolat
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávos
        • Bluetooth 5.0
        • Apple AirPlay kompatibilis
        • Google Fast Pair
        HDCP 2.3
        Igen, az összes HDMI-n
        HDMI ARC
        Igen, a HDMI3 porton
        HDMI 2.1 funkciók
        • eARC/ VRR/ ALLM támogatás
        • eARC a HDMI 3 csatlakozón
        EasyLink 2.0
        • Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül
        • HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez

      • Támogatott HDMI videofunkciók

        Játék
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • A HDR10+ rendszerrel kompatibilis

      • EU-s energiacímke

        EPREL regisztrációs számok
        2361288
        Energiaosztály SDR esetén
        E
        Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén
        53  kWh/1000 óra
        Energiaosztály HDR esetén
        G
        Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén
        72  kWh/1000 óra
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Hálózati készenléti üzemmód
        2.0  W
        Alkalmazott paneltechnológia
        LED LCD

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        100–240 V AC, 50/60 Hz
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        kevesebb mint 0,5 W

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • 2 db AAA elem
        • Gyors üzembe helyezési útmutató
        • Biztonsági és jogi tájékoztató
        • Asztali állvány
        • Távvezérlő
        • Hálózati tápkábel

      • Kialakítás

        TV-színek
        Metálfekete keret
        Állványkialakítás
        Fekete lábak

      • Méretek

        Távolság a 2 állvány között
        810  mm
        Fali tartóval kompatibilis
        200 x 100 mm
        TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé)
        1111 x 649 x 88 mm
        TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé)
        1111 x 674 x 255 mm
        Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé)
        1240 x 800 x 150 mm
        A TV tömege, állvány nélkül
        8,23 kg
        A TV tömege, állvánnyal együtt
        8,39 kg
        Tömeg, a csomagolással együtt
        11,61 kg

      • A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
      • Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
      • A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv
      • A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp
      • Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
      • Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com
      • Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
      • A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.
      • A TV-készüléken keresztül elérhető hangvezérlési szolgáltatások köre országonként és nyelvenként eltérő. A legfrissebb információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
      • Az Apple, az AirPlay, az Apple Home, a HomeKit és az iOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei. Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és azt engedéllyel használják.
      • A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye.
      • A Google TV a készülék szoftveres megoldásának a neve, amely a Google LLC védjegye. A YouTube, az Ok Google és egyéb megjelölések a Google LLC védjegyei.
      • Az Apple TV alkalmazás és az Apple TV+ elérhetősége országonként vagy régiónként változhat. Kérjük, tekintse meg a Google Play és az Apple Inc. támogatási oldalait.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

