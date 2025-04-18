Kompatibilis a hangsegédekkel és az Apple AirPlay* rendszerrel

Többféle hangsegéd közül választhat! Nyomja meg a Google Segéd gombot a távvezérlőn, és hangutasításokkal filmeket és műsorokat kereshet, ajánlásokat kaphat, vezérelheti a kompatibilis intelligens otthoni eszközöket és még sok minden mást is tehet. Megkérheti az Alexát is, hogy vezérelje a TV-t az Alexa-kompatibilis eszközökön keresztül. Streameljen tartalmakat könnyedén TV-készülékére az iPhone, iPad vagy Mac eszközéről. Nézzen filmeket az alkalmazásokból. Ossza meg fényképeit barátaival a helyiségben.*