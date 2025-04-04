55PUS8200/12
Intelligens választás az Ambilighttal
Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa és Matter Smart Home. Ezenkívül beépített távoli mikrofonnal is rendelkezik, hogy a parancsok tisztán hallhatók legyenek. Titan operációs rendszerű a könnyű és gyors használat érdekében. Itt az európai tervezés és az adatbiztonság az első.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
4K Ambilight TV
összes
recurring payment
A beépített LED-lámpáknak köszönhetően – amelyek minden jelenetre reagálnak – az Ambilight színes fényudvart teremt. A szórakoztató tartalmak a képernyő határain túl nyúlnak, hogy Ön még jobban elmerülhessen a pillanatokban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.
Nagyítson rá. Merüljön el a részletekben. A 4K pontosságú képek meghaladnak minden elképzelhetőt. A Pixel Precise Ultra HD képernyővel megtapasztalható élesség és élethű részletgazdagság minden pillanatot lélegzetelállító élménnyel tölt meg.
A Dolby Atmos segítségével a rendező szándékainak megfelelő lesz a hangzás, a DTS:X pedig olyan 3D-s hangélményt teremt, mintha a néző valóban az események helyszínén tartózkodna. A hangzásnak ez az extra dimenziója még magával ragadóbb élményt hoz otthonába.
A Philips Smart TV Titan operációs rendszer platformja a kedvenceit tálcán kínálja. A sorozatoktól, a dokumentumfilmeken át a drámákig minden, amit csak szeretne, egyetlen gombnyomással, gyorsan elérhető. Bármit is kíván nézni, a legjobb streaming alkalmazásokat mindig könnyedén elérheti.
A Matter Smart Home kompatibilitás zökkenőmentes integrációt biztosít meglévő intelligens otthoni hálózatával és a távoli mikrofonnal. Ha a TV-t a Matter Smart Home alkalmazásból vagy beépített Alexa alkalmazásból szeretné vezérelni, egyszerűen nyomja meg a távvezérlő gombját, és beszéljen. Csökkentheti a fényerőt. Beállíthatja a termosztátot. Még a Philips Ambilight TV-t is bekapcsolhatja. Elég csupán egy parancs. A TV az Alexa-képes eszközökkel és az Apple AirPlay rendszerrel is kompatibilis.
Használja a hangját minden parancshoz. Kapcsolja be a TV-t, amint belép a szobába. Beszéljen az Alexához, a távvezérlő használata nélkül. A beépített távoli mikrofon és a kihangosítható vezérlés révén hátradőlhet: csak lazítson és élvezze kedvenc Smart TV tartalmait.
Minden szót pontosan hallhat. A beszédhang-kiemelés funkció lehetővé teszi a hallgató számára, hogy a háttérhang befolyásolása nélkül növelje vagy csökkentse a párbeszéd hangerejét. Így egyetlen pillanatról sem fog lemaradni, hiszen minden kiejtett mondat nagyobb tisztasággal hallható.
A HDMI 2.0a és a VRR segítségével a legtöbbet hozhatja ki konzoljából a gyorsabb játékmenetnek és az egyenletesebb grafikának köszönhetően. A konzol bekapcsolásakor az alacsony bemeneti késleltetés automatikus beállításával a játék új szintjére léphet.
Az okostelefonoktól a táblagépekig, a laptopoktól az intelligens hangsugárzókig, a személyes adatai védelme kulcsfontosságú. A Philips TV-hez való csatlakozás biztosítja, hogy bizalmas adatai mindig biztonságos helyen legyenek. A SafeShark folyamatosan teszteli és ellenőrzi a biztonságot, így Ön nyugodt lehet – az Ön kiberbiztonsága a legfontosabb szempont számunkra.
Karcsú lábazat. Vékony keret. 4K LED TV. Ez az európai dizájnminőség. A Titan operációs rendszernek köszönhetően gyorsan és könnyen megtalálhat bármilyen tartalmat, és minden apró részletet gondosan állítottunk össze, egészen az újrahasznosított műanyagból készült távvezérlőig és az újrahasznosított, FSC-tanúsított csomagolásig, amelyben a készüléket szállítjuk.
Ambilight
Kép/Kijelző
Kijelző bemeneti felbontása
Hangolóegység/Vétel/Adás
Smart TV
Smart TV funkciók
Multimédiás alkalmazások
Hang
Csatlakoztathatóság
Támogatott HDMI videofunkciók
EU-s energiacímke
Tápellátás
Tartozékok
Kialakítás
Méretek
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.