    Intelligens választás az Ambilighttal
      Energy Label Europe E Energiahatékonysági címke
      További tudnivalókért töltse le a következőt: Energiahatékonysági címke (PDF 199.0KB)

      LED 4K Ambilight TV

      55PUS8200/12

      Intelligens választás az Ambilighttal

      Ambilight, Smart TV, 4K, Dolby Atmos, Alexa és Matter Smart Home. Ezenkívül beépített távoli mikrofonnal is rendelkezik, hogy a parancsok tisztán hallhatók legyenek. Titan operációs rendszerű a könnyű és gyors használat érdekében. Itt az európai tervezés és az adatbiztonság az első.

      Összes előny megtekintése

      LED 4K Ambilight TV

      Ez a termék
      LED
      - {discount-value}

      LED

      4K Ambilight TV

      összes

      recurring payment

      Intelligens választás az Ambilighttal

      • 139 cm-es (55"-es) Ambilight TV
      • 4K LED
      • HDR10+
      • Dolby Atmos és DTS:X
      Vannak TV-k. És van az Ambilight TV

      Vannak TV-k. És van az Ambilight TV

      A beépített LED-lámpáknak köszönhetően – amelyek minden jelenetre reagálnak – az Ambilight színes fényudvart teremt. A szórakoztató tartalmak a képernyő határain túl nyúlnak, hogy Ön még jobban elmerülhessen a pillanatokban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.

      Élénk pillanatok. Élesebb jelenetek.

      Élénk pillanatok. Élesebb jelenetek.

      Nagyítson rá. Merüljön el a részletekben. A 4K pontosságú képek meghaladnak minden elképzelhetőt. A Pixel Precise Ultra HD képernyővel megtapasztalható élesség és élethű részletgazdagság minden pillanatot lélegzetelállító élménnyel tölt meg.

      Vegye magát körbe a Dolby Atmos és a DTS:X hangzásával

      Vegye magát körbe a Dolby Atmos és a DTS:X hangzásával

      A Dolby Atmos segítségével a rendező szándékainak megfelelő lesz a hangzás, a DTS:X pedig olyan 3D-s hangélményt teremt, mintha a néző valóban az események helyszínén tartózkodna. A hangzásnak ez az extra dimenziója még magával ragadóbb élményt hoz otthonába.

      Titan operációs rendszer. Találja meg könnyedén kedvenceit.

      Titan operációs rendszer. Találja meg könnyedén kedvenceit.

      A Philips Smart TV Titan operációs rendszer platformja a kedvenceit tálcán kínálja. A sorozatoktól, a dokumentumfilmeken át a drámákig minden, amit csak szeretne, egyetlen gombnyomással, gyorsan elérhető. Bármit is kíván nézni, a legjobb streaming alkalmazásokat mindig könnyedén elérheti.

      Problémamentesen csatlakozhat az intelligens otthoni hálózatokhoz

      Problémamentesen csatlakozhat az intelligens otthoni hálózatokhoz

      A Matter Smart Home kompatibilitás zökkenőmentes integrációt biztosít meglévő intelligens otthoni hálózatával és a távoli mikrofonnal. Ha a TV-t a Matter Smart Home alkalmazásból vagy beépített Alexa alkalmazásból szeretné vezérelni, egyszerűen nyomja meg a távvezérlő gombját, és beszéljen. Csökkentheti a fényerőt. Beállíthatja a termosztátot. Még a Philips Ambilight TV-t is bekapcsolhatja. Elég csupán egy parancs. A TV az Alexa-képes eszközökkel és az Apple AirPlay rendszerrel is kompatibilis.

      Vezérlés távvezérlő nélkül

      Vezérlés távvezérlő nélkül

      Használja a hangját minden parancshoz. Kapcsolja be a TV-t, amint belép a szobába. Beszéljen az Alexához, a távvezérlő használata nélkül. A beépített távoli mikrofon és a kihangosítható vezérlés révén hátradőlhet: csak lazítson és élvezze kedvenc Smart TV tartalmait.

      A beszédhang-kiemelés segítségével minden szót tisztává varázsolhat

      Minden szót pontosan hallhat. A beszédhang-kiemelés funkció lehetővé teszi a hallgató számára, hogy a háttérhang befolyásolása nélkül növelje vagy csökkentse a párbeszéd hangerejét. Így egyetlen pillanatról sem fog lemaradni, hiszen minden kiejtett mondat nagyobb tisztasággal hallható.

      Játékra kész csatlakoztathatóság

      A HDMI 2.0a és a VRR segítségével a legtöbbet hozhatja ki konzoljából a gyorsabb játékmenetnek és az egyenletesebb grafikának köszönhetően. A konzol bekapcsolásakor az alacsony bemeneti késleltetés automatikus beállításával a játék új szintjére léphet.

      Minden adat biztonságban van

      Az okostelefonoktól a táblagépekig, a laptopoktól az intelligens hangsugárzókig, a személyes adatai védelme kulcsfontosságú. A Philips TV-hez való csatlakozás biztosítja, hogy bizalmas adatai mindig biztonságos helyen legyenek. A SafeShark folyamatosan teszteli és ellenőrzi a biztonságot, így Ön nyugodt lehet – az Ön kiberbiztonsága a legfontosabb szempont számunkra.

      Európai tervezés, fenntartható kivitel

      Karcsú lábazat. Vékony keret. 4K LED TV. Ez az európai dizájnminőség. A Titan operációs rendszernek köszönhetően gyorsan és könnyen megtalálhat bármilyen tartalmat, és minden apró részletet gondosan állítottunk össze, egészen az újrahasznosított műanyagból készült távvezérlőig és az újrahasznosított, FSC-tanúsított csomagolásig, amelyben a készüléket szállítjuk.

      Műszaki adatok

      • Ambilight

        Ambilight szolgáltatások
        • Ambilight Suite
        • A fal színéhez alkalmazkodó
        • Zene üzemmód
        • Játék üzemmód
        • Ébresztő napkeltekor
        Ambilight változat
        3 oldalas

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        55  hüvelyk
        Átlós képernyőméret (metrikus)
        139  cm
        Kijelző
        4K Ultra HD LED
        Panel felbontása
        3840x2160p
        Natív frissítési frekvencia
        60 Hz  Hz
        Képfeldolgozó rendszer
        Pixel Precise Ultra HD
        Képjavítás
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Játék
        • A HDR10+ rendszerrel kompatibilis
        • Házimozi
        • Monitor
        • Film
        • Micro Dimming
        • Személyes
        • Ultra felbontás

      • Kijelző bemeneti felbontása

        Felbontás – frissítési gyakoriság
        640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50/60 Hz,1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Digitális TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Jelerősség kijelzése
        Igen
        Teletext
        1000 oldalas Hypertext
        HEVC támogatás
        Igen

      • Smart TV

        SmartTV alkalmazások*
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT alkalmazás*
        • Netflix*
        • YouTube
        • Amazon Prime Video
        OS
        TITAN operációs rendszer
        Memóriaméret (Flash)*
        8 GB-os

      • Smart TV funkciók

        Interaktív TV
        HbbTV
        Hangsegéd*
        • Beépített Amazon Alexa
        • Google Home kompatibilis
        • Mikrofonos távvezérlő
        Okosotthon élmény
        • MATTER
        • Control4
        • Apple Home kompatibilis
        Játék vezérlősáv
        Játéksáv 2.0
        TTS támogatás
        Igen

      • Multimédiás alkalmazások

        Videolejátszási formátumok
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Zenelejátszási formátumok
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Feliratformátumok támogatása
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Képlejátszási formátumok
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Hang

        Hang
        2.0 csatornás
        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        20 W
        Hangsugárzó-beállítás
        2 db 10 W-os szélessávú hangsugárzó
        Kodek
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Hangzásjavítás
        • AVL üzemmód
        • Javított mélyhangzás
        • Dolby Media Intelligence
        • Szórakozás
        • Hangszínszabályzó
        • Hallgatási profil
        • Éjszakai mód
        • Kalibrálás a helyiséghez
        • Személyes
        • Beszédhang-kiemelés
        Fejhallgató-jellemzők
        Dolby Atmos, fejhallgatóhoz
        Hangrendszer
        IntelliSound
        Fő hangsugárzó
        Szélessávú Bass Reflex (FR01A)

      • Csatlakoztathatóság

        HDMI csatlakozók száma
        3
        HDMI funkciók
        • 4K
        • Audió visszirányú csatorna
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Távvezérelt áthurkolás
        • Lejátszás egy gombnyomásra
        • Rendszer-hangvezérlés
        • Rendszerkészenlét
        USB csatlakozók száma
        2
        Vezeték nélküli kapcsolat
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávos
        • Bluetooth 5.2
        • Apple AirPlay kompatibilis
        HDCP 2.3
        Igen, az összes HDMI-n
        HDMI ARC
        HDMI 1
        HDMI 2.1 funkciók
        • eARC a HDMI1-es csatlakozón
        • eARC/ VRR/ ALLM támogatás
        EasyLink 2.0
        • Külső beállítás a TV felhasználói felületén keresztül
        • HDMI-CEC, Philips TV/SB-hez

      • Támogatott HDMI videofunkciók

        Játék
        • ALLM és Auto Game
        • HDMI VRR
        HDR
        • A HDR10+ rendszerrel kompatibilis
        • HDR10
        • HLG

      • EU-s energiacímke

        EPREL regisztrációs számok
        2269636
        Energiaosztály SDR esetén
        E
        Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén
        53  kWh/1000 óra
        Energiaosztály HDR esetén
        G
        Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén
        80  kWh/1000 óra
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Hálózati készenléti üzemmód
        2.0  W
        Alkalmazott paneltechnológia
        LED LCD

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        AC 100-240 V; 50/60 Hz
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        kevesebb mint 0,5 W
        Energiamegtakarítási funkciók
        • Automatikusan kikapcsoló időzítő
        • Eco mód
        • Fényérzékelő
        • Kép némítása (rádióhoz)

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • 2 db AAA elem
        • Hálózati tápkábel
        • Biztonsági és jogi tájékoztató
        • Távvezérlő
        • Asztali állvány
        • Gyors üzembe helyezési útmutató

      • Kialakítás

        TV-színek
        Fekete műanyag alsó keret
        Állványkialakítás
        Fekete, szögletes, ívelt fémállvány

      • Méretek

        Távolság a 2 állvány között
        810  mm
        Fali tartóval kompatibilis
        200 x 100 mm
        TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé)
        1226 x 713 x 88 mm
        TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé)
        1226 x 778 x 275 mm
        Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé)
        1320 x 806 x 132 mm
        A TV tömege, állvány nélkül
        9,9 kg
        A TV tömege, állvánnyal együtt
        10,2 kg
        Tömeg, a csomagolással együtt
        13,1 kg

      Badge-D2C

      Értékelések

      Legyél te az első, aki értékeli ezt a terméket

      • A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
      • Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
      • A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
      • A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
      • Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com
      • Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el
      • Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
      • A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.
      • A TV-készüléken keresztül elérhető hangvezérlési szolgáltatások köre országonként és nyelvenként eltérő. A legfrissebb információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
      • Az Apple, az AirPlay, az Apple Home, a HomeKit és az iOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei. Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és azt engedéllyel használják.
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Minden jog fenntartva.

