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Gyártás megszűnt

8600 series4K Quantum Dot LED, Android TV rendszerrel

55PUS8602/12

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

4K Quantum Dot LED TV, Android TV rendszerrel

A forradalmi Philips 8600-as sorozat Quantum Dot LED TV-je a felülmúlhatatlan P5 engine-nel rendelkezik, és egy „lebegő” soundbar-on csücsül. Ez a mestermunka ellenállhatatlan élvezetet nyújt a magával ragadó valósághű képekkel és a lélegzetelállító hangzással.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

3-oldalas Ambilight rendszerrel

4K Quantum Dot LED TV, Android TV rendszerrel

  • 139 cm-es (55"-es)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB-os, bővíthető

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

A Perfect Color technológia a szín összes lehetőségét felfedi

A Philips Perfect Color technológia több billiónyi árnyalattal biztosítja a színek életszerű realizmusát. Fedezze fel a lenyűgözően széles színspektrumot a legkifinomultabb színkezeléssel. A Perfect Color a 100%-os széles színtartományú panel és 2250 billió szín feldolgozásának kombinációja, amely a valódi világra nyitott ablaknak tűnő képminőséget eredményez.

A látható hangartikuláció segítségével "láthatja" a hang szépségét

Mérnökien megtervezett hang karcsú kialakításban. Élvezze a hihetetlen magasakat és az élethű középhangokat, melyek az elegáns hangszóróban megbújó sok mikromeghajtóból áradnak. Hallani fog minden zizegést, lépést, padlónyikorgást, így nem nehéz elképzelni, hogy milyen erőteljesen tisztán hangzanak a robajok, dörrenések és robbanások. A mély hang esetében sincs kompromisszum a stratégiai helyen lévő hátsó hangszóróknak köszönhetően, melyek mély, gazdag hangzást biztosítanak. Ez a TV ugyanolyan jól szól, mint ahogy kinéz.

Google Play áruház és Philips App galéria: vizuális élmény a TV-n túl

Google Play áruház és Philips App galéria: vizuális élmény a TV-n túl

A Google Play áruház és a Philips App galéria túlszárnyalja a hagyományos TV-műsorokat: filmek, TV-műsorok, zenék, alkalmazások és játékok hatalmas online gyűjteményét nyújtja. A 16 GB-os bővíthető memória rengeteg helyet biztosít kedvenc tartalmai számára, továbbá lehetővé teszi még több alkalmazás telepítését.

Műszaki adatok

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Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

19/12/2017

Polska

Polska

Super LED

Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android

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  • -15% az első vásárlásra
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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

  3. Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  4. A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.

  5. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  6. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  7. A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.

  8. A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

  10. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.

  11. MultiRoom kliens és szervertámogatás kizárólag „Free-to-Air” digitális műsorokhoz.

  12. A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.

  13. Soundbarhoz, hangsugárzóhoz vagy egyéb audiokészülékhez HDMI csatlakozás szükséges.