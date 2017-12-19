2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
55PUS8602/12
4K Quantum Dot LED TV, Android TV rendszerrel
A forradalmi Philips 8600-as sorozat Quantum Dot LED TV-je a felülmúlhatatlan P5 engine-nel rendelkezik, és egy „lebegő” soundbar-on csücsül. Ez a mestermunka ellenállhatatlan élvezetet nyújt a magával ragadó valósághű képekkel és a lélegzetelállító hangzással.
139 cm-es (55"-es)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB-os, bővíthető
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
A Philips Perfect Color technológia több billiónyi árnyalattal biztosítja a színek életszerű realizmusát. Fedezze fel a lenyűgözően széles színspektrumot a legkifinomultabb színkezeléssel. A Perfect Color a 100%-os széles színtartományú panel és 2250 billió szín feldolgozásának kombinációja, amely a valódi világra nyitott ablaknak tűnő képminőséget eredményez.
Mérnökien megtervezett hang karcsú kialakításban. Élvezze a hihetetlen magasakat és az élethű középhangokat, melyek az elegáns hangszóróban megbújó sok mikromeghajtóból áradnak. Hallani fog minden zizegést, lépést, padlónyikorgást, így nem nehéz elképzelni, hogy milyen erőteljesen tisztán hangzanak a robajok, dörrenések és robbanások. A mély hang esetében sincs kompromisszum a stratégiai helyen lévő hátsó hangszóróknak köszönhetően, melyek mély, gazdag hangzást biztosítanak. Ez a TV ugyanolyan jól szól, mint ahogy kinéz.
A Google Play áruház és a Philips App galéria túlszárnyalja a hagyományos TV-műsorokat: filmek, TV-műsorok, zenék, alkalmazások és játékok hatalmas online gyűjteményét nyújtja. A 16 GB-os bővíthető memória rengeteg helyet biztosít kedvenc tartalmai számára, továbbá lehetővé teszi még több alkalmazás telepítését.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Porucznik
19/12/2017
Polska
Super LED
Telewizor prezentuje się i w parametrach i w praktycznych zastosowaniach bardzo dobrze. Obraz jest rewelacyjny i niewiele brakuje mu do jakości telewizorów OLED. Wolę zresztą tradycyjny LED, bo nie wiadomo wciąż jak długo OLED może bezawaryjnie pracować. Dźwięk jest całkiem w porządku, rzecz jasna jakość odbiega nawet od prostych soundbarów, niemniej słuchanie tego TV nie powoduje irytacji. Ambilight - świetny dodatek, z którym zetknąłem się po raz pierwszy we własnym domu - podoba mi się coraz bardziej, szkoda, że tylko Philips sprzedaje takie telewizory.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8600 series 65PUS8602 Telewizor LED 4K Quantum Dot z systemem Android
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban – a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.
MultiRoom kliens és szervertámogatás kizárólag „Free-to-Air” digitális műsorokhoz.
A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
Soundbarhoz, hangsugárzóhoz vagy egyéb audiokészülékhez HDMI csatlakozás szükséges.