Tartalom csatlakoztatása és vezérlése a felhőn keresztül

Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.