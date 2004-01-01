65BDL3650Q/02
Tűnjön ki a tömegből
Ne csak tájékoztassa, nyűgözze is le közönségét a Philips Q-sorozatú 4K Ultra HD digitális kijelzővel. Ez a megbízható, egyszerűen telepíthető, Android alapú információmegjelenítő megoldás Wave-kompatibilis a távfelügyelet érdekében, így bárhol, bármikor, teljes körű irányítást tesz lehetővé Önnek.
Csatlakoztassa és vezérelje a tartalmat felhőn keresztül a beépített HTML5 böngésző segítségével. A Chromium alapú böngésző használatával tervezze meg online a tartalmait, és csatlakoztasson egy kijelzőt vagy a teljes hálózatát. Jelenítse meg a tartalmakat fekvő, illetve álló módban Full HD felbontással. Csak csatlakoztassa a kijelzőt az internethez Wi-Fi vagy RJ45 kábel segítségével, és élvezze a saját lejátszási listáit.
A nagy igénybevétellel járó kereskedelmi alkalmazásokhoz nélkülözhetetlen FailOver egy forradalmi technológia, amely automatikusan lejátssza a képernyőn a tartalom biztonsági másolatát abban a valószerűtlen esetben, ha a beviteli forrás vagy alkalmazás meghibásodna. Csak válassza ki az elsődleges bemeneti forrást és egy FailOver-csatlakozást, és máris azonnali tartalomvédelemben lesz része.
Egyszerűen ütemezheti a tartalmak lejátszását USB-ről vagy belső memóriából. A Philips professzionális kijelző a készenléti módból bekapcsol a kívánt tartalom lejátszásához, majd a lejátszás befejeztével visszatér a készenléti módba.
Vezeték nélkül megosztható a képernyő a meglévő Wi-Fi hálózaton keresztül az eszközök azonnali és biztonságos csatlakoztatásához, illetve az opcionális HDMI Interact dongle közvetlenül biztosítja a továbbítást a képernyőre – anélkül, hogy a biztonságos hálózathoz kellene csatlakozni.
Az Android 10 SoC platform rendszerű, kemény munkát végző Philips professzionális kijelzők natív Android alkalmazásokhoz vannak optimalizálva, és közvetlenül a kijelzőkre is telepíthetők webes alkalmazások. Rugalmas és biztonságos rendszer, így a kijelzők hosszabb ideig maradnak naprakészek.
Fedezze fel a Philips Q-sorozatú kijelzők által nyújtott teljesítményt, sokoldalúságot és intelligenciát távoli kapcsolaton keresztül a Wave segítségével. Ez a forradalmi felhőplatform teljes körű irányítást tesz lehetővé az egyszerűsített telepítés és beállítás, a kijelzők felügyelete és vezérlése, a firmware-frissítés, a lejátszási listák kezelése és a teljesítményütemezések beállítása révén. Időt, energiát takaríthat meg, és a környezetre gyakorolt hatást is csökkentheti.
Kép/Kijelző
Csatlakoztathatóság
Kényelem
Hang
Tápellátás
Támogatott képernyőfelbontás
Méretek
Működtetési feltételek
Multimédiás alkalmazások
Belső lejátszó
Tartozékok
Egyéb
