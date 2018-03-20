TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról
  • Érzelmi előny fénykép
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék elejéről
  • Fő használat közbeni fénykép
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Fénykép a távvezérlőről
  • Rajz a csatlakozó felőli oldalról
  • Érzelmi előny fénykép
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

6000 series4K Ultra Slim TV, Android TV™ rendszerrel

65PUS6521/12

4.2

| (6) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel

Hihetetlen a mérete, hihetetlen a teljesítménye! A Philips 6520-as sorozat látványos, 65" méretű megtekintési élményt kínál, 4K Ultra HD technológiával a gazdag felbontás érdekében. Az elegáns íves állványon elhelyezett, funkciókban gazdag, lenyűgöző készülék egyszerűen használható.

Összes előny megtekintése
TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

3-oldalas Ambilight rendszerrel

4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel

  • 164 cm-es (65"-es)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB-os, bővíthető

  • DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2

A 4K Ultra HD még soha nem látott felbontást kínál

Egy Ultra HD TV felbontása négyszer akkora, mint egy hagyományos Full HD TV-é. A 8 milliónál is több képpontnak és az egyedülálló Ultra Resolution Upscaling technológiának köszönhetően a lehető legjobb képminőségben lehet része. Minél jobb minőségűek az eredeti tartalmak, annál jobb képeket és felbontást élvezhet. Nagyobb élesség és mélységérzet, kiváló kontraszt, folyamatos, természetes mozgás és tökéletes részletek.

Az új, integrált HEVC szabvány a kiváló minőségű 4k érdekében

Az új, integrált HEVC (H.265) szabványnak köszönhetően kiváló képminőségű 4k felbontású adásban gyönyörködhet.

Engedje szabadon a Quad Core és a beépített Android erejét

Engedje szabadon a Quad Core és a beépített Android erejét

A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékélmény érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és nézhet videókat.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.2

5-ből

6

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

3
2

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)

Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

09/08/2017

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Skvělý ambilight, Android bez problémů

Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™

07/12/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek za to ceno

Najbolj me je pritegnil Ambilight sistem. Prov zaradi njega sem kupil ta TV. S tem sistemom ti daje občutek da imaš še večji Tv kot je dejansko.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós leveleket kapni – az érdeklődésem és szokásaim alapján – Philips termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról. Bármikor könnyedén leiratkozhatok!

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  2. Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

  3. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  4. A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.

  5. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  6. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  7. A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.

  8. A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

  10. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.