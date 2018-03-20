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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
4K Ultra Slim LED TV, Android TV rendszerrel
Hihetetlen a mérete, hihetetlen a teljesítménye! A Philips 6520-as sorozat látványos, 65" méretű megtekintési élményt kínál, 4K Ultra HD technológiával a gazdag felbontás érdekében. Az elegáns íves állványon elhelyezett, funkciókban gazdag, lenyűgöző készülék egyszerűen használható.
164 cm-es (65"-es)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB-os, bővíthető
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Egy Ultra HD TV felbontása négyszer akkora, mint egy hagyományos Full HD TV-é. A 8 milliónál is több képpontnak és az egyedülálló Ultra Resolution Upscaling technológiának köszönhetően a lehető legjobb képminőségben lehet része. Minél jobb minőségűek az eredeti tartalmak, annál jobb képeket és felbontást élvezhet. Nagyobb élesség és mélységérzet, kiváló kontraszt, folyamatos, természetes mozgás és tökéletes részletek.
Az új, integrált HEVC (H.265) szabványnak köszönhetően kiváló képminőségű 4k felbontású adásban gyönyörködhet.
A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékélmény érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és nézhet videókat.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.2
5-ből
6
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
deerblue
20/03/2018
Česká republika
Myslím že domu kdo má místo super, už by to chtělo větší:-)
Rychlé načítání disku(2T) dobré vyhledávání kanalu, má horší kvality na DBT než konkureční televize na stejné anténě
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Jura
09/08/2017
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Skvělý ambilight, Android bez problémů
Velké nadšení z televize, proti předchozí plazmě má asi trochu horší pozorovací úhly ale ambilight je super skvělá věc, android systém šlape jak má a jediná drobnost proti je světle šedý okraj TV. Tmavá či řerná by byla asi lepší, ale je jen ve vyšších řadách.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Ultratenký televizor s rozlišením 4K s Android TV™
Levcek
07/12/2016
Slovenija
Odličen izdelek za to ceno
Najbolj me je pritegnil Ambilight sistem. Prov zaradi njega sem kupil ta TV. S tem sistemom ti daje občutek da imaš še večji Tv kot je dejansko.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 6000 series 65PUS6521 Izjemno tanek televizor 4K z Android TV™
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
A Cloud Gaming kínálata a játékszolgáltatóktól függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.