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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
65PUS8700/12
4K ívelt LED TV, Android TV rendszerrel
Nem kell kompromisszumot kötnie! A 8700-as sorozatú UHD Androidos ívelt TV a minőségi anyagokat és technológiát elegáns vonalvezetéssel párosítja. Prémium funkció például a 3-oldalas Ambilight, a Quad Core (négymagos) feldolgozás, és az ívelt króm állvány a látható hangsugárzópanellel.
164 cm-es (65"-es)
4K Ultra HD LED TV
Quad Core, 16 GB-os, bővíthető
DVB-T/T2/C/S/S2 kettős hangolóegység
Az Ultra HD TV felbontása 4-szer nagyobb a hagyományos Full HD TV-kénél. A 8 milliónál is több képpontból álló felbontásnak, és az egyedülálló Ultra Resolution felkonvertálási technológiának köszönhetően még gyönyörűbb képet élvezhet, az eredeti tartalomtól függetlenül. Nagyobb élesség és mélységérzet, kiváló kontraszt, folyamatos, természetes mozgás és tökéletes részletek.
A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékélmény érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és nézhet videókat.
Ön a saját életét éli…, talán itt az ideje, hogy a saját egyedi stílusához illő TV-készüléke legyen. Az ívelt TV-készülékünk egy kis csavart visz a hagyományos formatervezésbe, merész, modern külsőt kölcsönözve. Mindezt a kiváló képminőséggel párosítva, többet már nem is kívánhatna egy Philips TV-től.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
3.2
5-ből
14
Értékelések
FRANTASTA
30/03/2016
Česká republika
Ellenőrzött vevő
Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!
Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
dinosaur
28/06/2016
Hrvatska
Ellenőrzött vevő
Odlicna televizija ali...
Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Gpaw
05/01/2017
Polska
Ellenőrzött vevő
Rewelacyjny
Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna.
A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.
Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.
Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.
Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
(Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.
A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.
A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.
A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.
USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.