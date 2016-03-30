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Gyártás megszűnt

8700 series4K ívelt LED TV, Android TV™ rendszerrel

65PUS8700/12

3.2

| (14) Értékelések

4K ívelt LED TV, Android TV rendszerrel

Nem kell kompromisszumot kötnie! A 8700-as sorozatú UHD Androidos ívelt TV a minőségi anyagokat és technológiát elegáns vonalvezetéssel párosítja. Prémium funkció például a 3-oldalas Ambilight, a Quad Core (négymagos) feldolgozás, és az ívelt króm állvány a látható hangsugárzópanellel.

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TV brand claim gold

Az Ambilight TV-t kipróbálók 99,91%-a soha nem akarja visszaadni azt. 1

3-oldalas Ambilight rendszerrel

4K ívelt LED TV, Android TV rendszerrel

  • 164 cm-es (65"-es)

  • 4K Ultra HD LED TV

  • Quad Core, 16 GB-os, bővíthető

  • DVB-T/T2/C/S/S2 kettős hangolóegység

4K Ultra HD: még soha nem látott felbontás

Az Ultra HD TV felbontása 4-szer nagyobb a hagyományos Full HD TV-kénél. A 8 milliónál is több képpontból álló felbontásnak, és az egyedülálló Ultra Resolution felkonvertálási technológiának köszönhetően még gyönyörűbb képet élvezhet, az eredeti tartalomtól függetlenül. Nagyobb élesség és mélységérzet, kiváló kontraszt, folyamatos, természetes mozgás és tökéletes részletek.

Engedje szabadon a Quad Core és a beépített Android erejét

Engedje szabadon a Quad Core és a beépített Android erejét

A Philips Quad Core processzor és az Android erejének találkozása az izgalmas játékélmény érdekében. Ezen a szupergyors, hihetetlenül intuitív és szórakoztató Androidos TV-n kedvére navigálhat, indíthat el alkalmazásokat és nézhet videókat.

Legyen egyedi az ívelt Philips TV-készülékekkel

Legyen egyedi az ívelt Philips TV-készülékekkel

Ön a saját életét éli…, talán itt az ideje, hogy a saját egyedi stílusához illő TV-készüléke legyen. Az ívelt TV-készülékünk egy kis csavart visz a hagyományos formatervezésbe, merész, modern külsőt kölcsönözve. Mindezt a kiváló képminőséggel párosítva, többet már nem is kívánhatna egy Philips TV-től.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.2

5-ből

14

Értékelések

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!

Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™

28/06/2016

Hrvatska

Hrvatska

Ellenőrzött vevő

Odlicna televizija ali...

Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™

05/01/2017

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Rewelacyjny

Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
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Jogi nyilatkozatok

  1. A 2023. február 24. és 2025. február 28. között Svédországban, Dániában, Finnországban, Norvégiában, az Egyesült Királyságban, Németországban, Ausztriában és Franciaországban végzett Ambilight próbaprogram eredményei alapján. Ebben az időszakban a résztvevők 99,91%-a úgy döntött, hogy megtartja Ambilight TV-jét, annak ellenére, hogy indoklás nélkül, teljes pénzvisszatérítés mellett visszaküldhették volna. 

  1. A szülők ellenőrizzék, hogy gyermekeik nem tapasztalnak-e a fentiekben leírt kellemetlen tüneteket 3D nézése közben. 3D műsor nézése 6 éven aluli gyermekek számára nem javasolt, mivel még nem fejlődött ki teljesen a látórendszerük.

  2. Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.

  3. Az elérhető Android alkalmazások országonként változnak. További részletekért látogassa meg a helyi Google Play áruházat.

  4. Éves energiafogyasztás kWh-ban - a televízió 365 napon át tartó, napi 4 órányi működtetéséhez szükséges áramfogyasztást alapul véve. A tényleges energiafogyasztás a televízió használati módjától függ.

  5. Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.

  6. (Philips) csak adott Philips lejátszó készülékkel kompatibilis.

  7. A Google Cast funkcionalitása a Google Cast Ready alkalmazásaitól és a készülékektől függ. A részletekért látogassa meg a Google Cast termékoldalt.

  8. A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp.

  9. A Smart TV alkalmazás-kínálat TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv.

  10. USB felvétel csak digitális csatornákról készíthető, és előfordulhat, hogy a felvételeket korlátozza a műsorszórás másolásvédelme (CI+). Az egyes országokra és csatornákra eltérő korlátozások vonatkozhatnak.