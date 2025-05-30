85PUS9000/12
The One, amit néznie kell
Képzeljen el fantasztikus moziéjszakákat. Zökkenőmentes játékműveleteket. Surround hangzást. Végtelen Smart TV-választékot. És 4K Ambilight TV-t, amely túlcsordul a képernyőn. Nem csak a használata könnyű. Ez a The One, ami mindent magába foglal.Összes előny megtekintése
Sajnos ez a termék már nem elérhető
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
4K Ambilight TV
összes
Képzelje el: a beépített LED-fény mindenre reagál, amit néz, miközben színes fényudvar teremt. Az Ambilight mindent megváltoztat: a képernyő nagyobbnak tűnik, Ön pedig még jobban elmerülhet kedvenc műsoraiban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.
Élénk színek. Ultraéles jelenetek. Tökéletes képminőség. A 4k (UHD) felbontásnak köszönhetően ez az Ambilight TV minden HDR formátumhoz alkalmazkodik. Legyen szó sötét vagy világos tónusú, lejátszott vagy streamelt jelenetről, minden részletét élvezhet, amint kibontakozik a cselekmény.
Képzelje el: részletgazdagság, nagyobb mélységérzet. A színek hihetetlenül élénkek. A bőrtónusok annyira valóságosak. Az ilyen egyenletes, természetes mozgásnak és éles képeknek köszönhetően az események kellős közepén érezheti magát. Nyissa ki a szemét, és szívja magába a különleges élményt.
A Dolby Vision és a Dolby Atmos egyenesen a rendezői székbe repíti. A mozira vonatkozó szabványok szerint meghatározott jelenetek mindegyike kiváló vizuális és audioélményt nyújt. Legyen szó filmekről, sportközvetítésekről vagy játékokról, vegye körül magát még élethűbb moziélményekkel minden varázslatos pillanatban.
A különleges DTS:X hihetetlenül valósághű hangzást nyújt. A 3D hangtechnológiának köszönhetően új dimenziók nyílnak meg, a hang szabadon áramlik, így Ön az események közepén érezheti magát.
A joystickok megszállottjai és a legelszántabb játékosok számára minden a szuperreszponzív játékmenetről és grafikáról szól, és egyetlen pillanatról sem fognak lemaradni. A 144 Hz-es VRR, a HDMI 2.1, az ultra alacsony késleltetés és a FreeSync Premium révén minden adott a zavartalan játékélményhez. Az Ambilight játék üzemmód segítségével pedig még inkább belemerülhet az akciókba.
A Philips Smart TV Titan operációs rendszer platformja a kedvenceit tálcán kínálja. A sorozatoktól, a dokumentumfilmeken át a drámákig minden, amit csak szeretne, egyetlen gombnyomással, gyorsan elérhető. Bármit is kíván nézni, a legjobb streaming alkalmazásokat mindig könnyedén elérheti.
A Matter Smart Home kompatibilitás zökkenőmentes integrációt biztosít meglévő intelligens otthoni hálózatával. Ha a TV-t a Matter Smart Home alkalmazásból vagy hangvezérlési szolgáltatásokkal szeretné vezérelni, egyszerűen nyomja meg a távvezérlő gombját, és beszéljen. Csökkentheti a fényerőt. Beállíthatja a termosztátot. Még a Philips Ambilight TV-t is bekapcsolhatja. Elég csupán egy parancs. A TV a Google intelligens hangszórókkal és az Apple AirPlay rendszerrel is kompatibilis.
Számít a méret. Hiszen a televíziónak megfelelően illenie kell a helyiségbe. Akár szorosan illeszkedő, kis méretű képernyőt keres, akár a házimozirendszerhez méretezi, igényeinek megfelelően választhat. Akár a 43 hüvelykes, akár a hihetetlen 75 hüvelykes méretről van szó, a The One egyértelműen az, amit néznie kell.
Minden szót tisztábban hallhat. A beszédhang-kiemelés funkció lehetővé teszi a hallgató számára, hogy a háttérhang befolyásolása nélkül növelje vagy csökkentse a párbeszédek hangerejét. Így egyetlen pillanatról sem fog lemaradni, hiszen minden kiejtett mondat nagyobb tisztasággal hallható.
Gondosan megtervezett központi forgóállvány a rugalmasabb látószögért és a tükröződés csökkentéséért. Lounge üzemmód a helyiség megvilágításának javításáért. Újrahasznosított műanyag, amely a távirányítót alkotja. FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból készült csomagolás, benne pedig hasonló tanúsítványú papírra nyomtatott utasítások – a Philips Ambilight TV teljesíti az elvárásokat.
