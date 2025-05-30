Keresőkifejezés

    The One, amit néznie kell
      Energy Label Europe E Energiahatékonysági címke
      További tudnivalókért töltse le a következőt: Energiahatékonysági címke (PDF 203.0KB)

      The One 4K Ambilight TV

      85PUS9000/12

      The One, amit néznie kell

      Képzeljen el fantasztikus moziéjszakákat. Zökkenőmentes játékműveleteket. Surround hangzást. Végtelen Smart TV-választékot. És 4K Ambilight TV-t, amely túlcsordul a képernyőn. Nem csak a használata könnyű. Ez a The One, ami mindent magába foglal.

      The One 4K Ambilight TV

      The One
      The One

      4K Ambilight TV

      The One, amit néznie kell

      • 215 cm-es (85"-es) Ambilight TV
      • 4K QLED. VRR 144 Hz
      • P5 Picture Engine
      • Dolby Vision és Dolby Atmos
      Az egyetlen TV, amelynek hátoldalán beépített fények találhatók

      Az egyetlen TV, amelynek hátoldalán beépített fények találhatók

      Képzelje el: a beépített LED-fény mindenre reagál, amit néz, miközben színes fényudvar teremt. Az Ambilight mindent megváltoztat: a képernyő nagyobbnak tűnik, Ön pedig még jobban elmerülhet kedvenc műsoraiban. Ha egyszer megtapasztalta ezt a ragyogást, soha többé nem szeretne nélküle TV-t.

      Határozott képélesség és élénkség a 4K QLED-nek köszönhetően

      Határozott képélesség és élénkség a 4K QLED-nek köszönhetően

      Élénk színek. Ultraéles jelenetek. Tökéletes képminőség. A 4k (UHD) felbontásnak köszönhetően ez az Ambilight TV minden HDR formátumhoz alkalmazkodik. Legyen szó sötét vagy világos tónusú, lejátszott vagy streamelt jelenetről, minden részletét élvezhet, amint kibontakozik a cselekmény.

      A Philips P5 képfeldolgozó motor segítségével elhiheti, amit lát

      A Philips P5 képfeldolgozó motor segítségével elhiheti, amit lát

      Képzelje el: részletgazdagság, nagyobb mélységérzet. A színek hihetetlenül élénkek. A bőrtónusok annyira valóságosak. Az ilyen egyenletes, természetes mozgásnak és éles képeknek köszönhetően az események kellős közepén érezheti magát. Nyissa ki a szemét, és szívja magába a különleges élményt.

      Mozilátvány a Dolby segítségével

      Mozilátvány a Dolby segítségével

      A Dolby Vision és a Dolby Atmos egyenesen a rendezői székbe repíti. A mozira vonatkozó szabványok szerint meghatározott jelenetek mindegyike kiváló vizuális és audioélményt nyújt. Legyen szó filmekről, sportközvetítésekről vagy játékokról, vegye körül magát még élethűbb moziélményekkel minden varázslatos pillanatban.

      DTS:X a magával ragadó 3D hangélményért

      DTS:X a magával ragadó 3D hangélményért

      A különleges DTS:X hihetetlenül valósághű hangzást nyújt. A 3D hangtechnológiának köszönhetően új dimenziók nyílnak meg, a hang szabadon áramlik, így Ön az események közepén érezheti magát.

      A játék új szintre emelése

      A játék új szintre emelése

      A joystickok megszállottjai és a legelszántabb játékosok számára minden a szuperreszponzív játékmenetről és grafikáról szól, és egyetlen pillanatról sem fognak lemaradni. A 144 Hz-es VRR, a HDMI 2.1, az ultra alacsony késleltetés és a FreeSync Premium révén minden adott a zavartalan játékélményhez. Az Ambilight játék üzemmód segítségével pedig még inkább belemerülhet az akciókba.

      Titan operációs rendszer. Találja meg könnyedén kedvenceit.

      Titan operációs rendszer. Találja meg könnyedén kedvenceit.

      A Philips Smart TV Titan operációs rendszer platformja a kedvenceit tálcán kínálja. A sorozatoktól, a dokumentumfilmeken át a drámákig minden, amit csak szeretne, egyetlen gombnyomással, gyorsan elérhető. Bármit is kíván nézni, a legjobb streaming alkalmazásokat mindig könnyedén elérheti.

      Csatlakozzon egyszerűen intelligens otthoni hálózatához

      Csatlakozzon egyszerűen intelligens otthoni hálózatához

      A Matter Smart Home kompatibilitás zökkenőmentes integrációt biztosít meglévő intelligens otthoni hálózatával. Ha a TV-t a Matter Smart Home alkalmazásból vagy hangvezérlési szolgáltatásokkal szeretné vezérelni, egyszerűen nyomja meg a távvezérlő gombját, és beszéljen. Csökkentheti a fényerőt. Beállíthatja a termosztátot. Még a Philips Ambilight TV-t is bekapcsolhatja. Elég csupán egy parancs. A TV a Google intelligens hangszórókkal és az Apple AirPlay rendszerrel is kompatibilis.

      Mindenféle méret az Ön igényeihez

      Mindenféle méret az Ön igényeihez

      Számít a méret. Hiszen a televíziónak megfelelően illenie kell a helyiségbe. Akár szorosan illeszkedő, kis méretű képernyőt keres, akár a házimozirendszerhez méretezi, igényeinek megfelelően választhat. Akár a 43 hüvelykes, akár a hihetetlen 75 hüvelykes méretről van szó, a The One egyértelműen az, amit néznie kell.

      A beszédhang-kiemelés segítségével minden szót tisztává varázsolhat

      Minden szót tisztábban hallhat. A beszédhang-kiemelés funkció lehetővé teszi a hallgató számára, hogy a háttérhang befolyásolása nélkül növelje vagy csökkentse a párbeszédek hangerejét. Így egyetlen pillanatról sem fog lemaradni, hiszen minden kiejtett mondat nagyobb tisztasággal hallható.

      Európai kialakítás és gondolkodásmód

      Gondosan megtervezett központi forgóállvány a rugalmasabb látószögért és a tükröződés csökkentéséért. Lounge üzemmód a helyiség megvilágításának javításáért. Újrahasznosított műanyag, amely a távirányítót alkotja. FSC-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított kartonból készült csomagolás, benne pedig hasonló tanúsítványú papírra nyomtatott utasítások – a Philips Ambilight TV teljesíti az elvárásokat.

      Műszaki adatok

      • Ambilight

        Ambilight szolgáltatások
        • Ambilight FTI animáció
        • Ambilight Music
        • AmbiSleep
        • Játék üzemmód
        • LoungeLight üzemmód
        • Ébresztő napkeltekor
        • A fal színéhez alkalmazkodó
        Ambilight változat
        3 oldalas

      • Kép/Kijelző

        Átlós képernyőméret (hüvelyk)
        85  hüvelyk
        Átlós képernyőméret (metrikus)
        215  cm
        Kijelző
        4K Ultra HD QLED
        Panel felbontása
        3840x2160p
        Natív frissítési frekvencia
        120  Hz
        Képfeldolgozó rendszer
        P5 Perfect Picture Engine
        Képjavítás
        • Calman
        • Calman Autocal használatára kész és manuális kalibráció
        • Crystal Clear
        • Dolby Vision
        • ECO
        • Játék
        • A HDR10+ rendszerrel kompatibilis
        • Házimozi
        • MEMC/FRC beágyazva
        • Micro Dimming Pro
        • Monitor
        • Film
        • Személyes
        • Ultra felbontás
        Változó frissítési sebesség
        144 Hz

      • Kijelző bemeneti felbontása

        Felbontás – frissítési gyakoriság
        • 576 p – 50 Hz
        • 640x480 – 60 Hz
        • 720 p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
        • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
        • 3840x2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

      • Hangolóegység/Vétel/Adás

        Digitális TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Jelerősség kijelzése
        Igen
        Teletext
        1000 oldalas Hypertext
        HEVC támogatás
        Igen

      • Smart TV

        SmartTV alkalmazások*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iPlayer
        • Disney+
        • HBO
        • Netflix*
        • NFT alkalmazás*
        • YouTube
        OS
        TITAN operációs rendszer
        Memóriaméret (Flash)*
        8 GB-os

      • Smart TV funkciók

        Interaktív TV
        HbbTV
        Hangsegéd*
        • Beépített Amazon Alexa
        • Google Home kompatibilis
        • Mikrofonos távvezérlő
        Okosotthon élmény
        • Control4
        • MATTER
        • Apple Home kompatibilis
        Játék vezérlősáv
        Játéksáv 2.0
        TTS támogatás
        Igen

      • Multimédiás alkalmazások

        Videolejátszási formátumok
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Zenelejátszási formátumok
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Feliratformátumok támogatása
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Képlejátszási formátumok
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Hang

        Hang
        2.1 csatorna
        Kimeneti teljesítmény (RMS)
        50 W
        Hangsugárzó-beállítás
        2 db 10 W-os teljes hangterjedelmű hangsugárzó + 30 W-os mélynyomó
        Kodek
        • DTS:X
        • Dolby Digital
        • Dolby Atmos
        Hangzásjavítás
        • Minden hangstílus
        • AVL üzemmód
        • Javított mélyhangzás
        • Dolby Media Intelligence
        • Dolby Atmos virtualizáló
        • DTS Play-Fi
        • Hangszínszabályzó
        • Hallgatási profil
        • Éjszakai mód
        • Kalibrálás a helyiséghez
        • Beszédhang-kiemelés
        Fejhallgató-jellemzők
        Dolby Atmos, fejhallgatóhoz
        Hangrendszer
        IntelliSound
        Fő hangsugárzó
        Szélessávú Bass Reflex (FR01A+)
        Mélynyomó
        Triple Ring kiegyenlített Quad PR

      • Csatlakoztathatóság

        HDMI csatlakozók száma
        4
        HDMI funkciók
        • 4K
        • Audió visszirányú csatorna
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Lejátszás egy gombnyomásra
        • Távvezérelt áthurkolás
        • Rendszer-hangvezérlés
        • Rendszerkészenlét
        USB csatlakozók száma
        2
        Vezeték nélküli kapcsolat
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, kétsávos
        • Bluetooth 5.2
        • Apple AirPlay kompatibilis
        HDCP 2.3
        Igen, az összes HDMI-n
        HDMI ARC
        Igen, a HDMI2-n
        HDMI 2.1 funkciók
        eARC a HDMI 2 csatlakozón

      • Támogatott HDMI videofunkciók

        Játék
        • HDMI VRR
        • ALLM
        • AMD FreeSync Premium
        HDR
        • Dolby Vision
        • A HDR10+ rendszerrel kompatibilis
        • HLG

      • EU-s energiacímke

        EPREL regisztrációs számok
        2323672
        Energiaosztály SDR esetén
        E
        Bekapcsolt mód energiaigénye SDR esetén
        129  kWh/1000 óra
        Energiaosztály HDR esetén
        G
        Bekapcsolt mód energiaigénye HDR esetén
        316  kWh/1000 óra
        Energiafogyasztás kikapcsolt módban
        nincs
        Hálózati készenléti üzemmód
        2.0  W
        Alkalmazott paneltechnológia
        QLED LCD

      • Tápellátás

        Hálózati tápellátás
        AC 100-240 V; 50/60 Hz
        Fogyasztás készenléti üzemmódban
        kevesebb mint 0,3 W
        Energiamegtakarítási funkciók
        • Automatikusan kikapcsoló időzítő
        • Eco mód
        • Fényérzékelő
        • Kép némítása (rádióhoz)

      • Tartozékok

        Mellékelt tartozékok
        • 2 db AAA elem
        • Jogi és biztonsági brosúra
        • Hálózati tápkábel
        • Gyors felhasználói útmutató
        • Asztali állvány
        • Távvezérlő

      • Kialakítás

        TV-színek
        Metálkék műanyag keret
        Állványkialakítás
        Szürke fémállvány

      • Méretek

        Távolság a 2 állvány között
        805  mm
        Fali tartóval kompatibilis
        600 x 400 mm
        TV, állvány nélkül (Szé x Ma x Mé)
        1894 x 1097 x 96,2 mm
        TV, állvánnyal együtt (Szé x Ma x Mé)
        1894 x 1136 x 380 mm
        Kartoncsomagolás (Szé x Ma x Mé)
        2080 x 1250 x 245 mm
        A TV tömege, állvány nélkül
        54 kg
        A TV tömege, állvánnyal együtt
        56 kg
        Tömeg, a csomagolással együtt
        68 kg

      • A készüléknek csak bizonyos részei vagy alkotóelemei tartalmaznak ólmot, amelyek esetében az RoHS irányelv nem tartalmaz technológiai alternatívákat.
      • Az eszköz alkalmas a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére.
      • A Smart TV alkalmazás elérhetősége TV-típusonként és országonként változik. További részletek: www.philips.com/smarttv
      • A Philips TV Remote alkalmazás és a kapcsolódó funkciók a TV-típusok, szolgáltatók és országok, valamint az intelligens készülékek és operációs rendszereik függvényében változóak. További részletek: www.philips.com/TVRemoteapp
      • Az elektronikus műsorfüzet (EPG) és a tényleges megtekinthetőség (legfeljebb 8 napig) ország- és szolgáltatófüggő.
      • Netflix-előfizetés szükséges. A feltételeket lásd: https://www.netflix.com
      • Az Amazon Prime csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó logó az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatainak védjegye. Az Amazon Alexa csak bizonyos nyelveken és országokban érhető el.
      • A távvezérlő felső részén található médiaszolgáltatások gomb országonként eltérő. Kérjük, tekintse meg a dobozban található aktuális terméket.
      • A Google Segéd terméktípustól függően különféle nyelveken és országokban érhető el.
      • A TV-készüléken keresztül elérhető hangvezérlési szolgáltatások köre országonként és nyelvenként eltérő. A legfrissebb információkért forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.
      • Az Apple, az AirPlay, az Apple Home, a HomeKit és az iOS az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban és régiókban bejegyzett védjegyei.
