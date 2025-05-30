A játék új szintre emelése

A joystickok megszállottjai és a legelszántabb játékosok számára minden a szuperreszponzív játékmenetről és grafikáról szól, és egyetlen pillanatról sem fognak lemaradni. A 144 Hz-es VRR, a HDMI 2.1, az ultra alacsony késleltetés és a FreeSync Premium révén minden adott a zavartalan játékélményhez. Az Ambilight játék üzemmód segítségével pedig még inkább belemerülhet az akciókba.