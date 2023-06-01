AC0650/10
A legenergiatakarékosabb, legkompaktabb légtisztítónk
A légtisztító egy gombnyomással eltávolítja az allergéneket és szennyeződéseket, miközben minimális energiát fogyaszt. Kompakt, elegáns kialakítása harmonikusan illeszkedik otthonába. A Philips Air+ alkalmazással bárhonnan és bármikor vezérelheti a légtisztítót.Összes előny megtekintése
A légtisztító készülékünk 170 m3/h CADR érték (Clean Air Delivery Rate, tisztalevegő-szállítási sebesség) mellett tiszta levegőt szállít a szoba minden sarkába, és alaposan megtisztítja az akár 44 m2-es helyiségeket. Búcsúzzon el az olyan szennyezőanyagoktól, mint például a PM2.5, a baktériumok, a pollen, a por, a háziállatok szőrszálai és más továbbiak kevesebb mint 17 perc alatt (3).
A NanoProtect HEPA technológiát alkalmazó kétrétegű szűrőrendszerünk az akár 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át is eltávolítja (1). A NanoProtect HEPA technológia nemcsak csapdába ejti a szennyezőanyagokat, hanem elektrosztatikus töltéssel vonzza is azokat, így akár kétszer több levegőt tisztít meg, mint a hagyományos HEPA H13 szűrés, magasabb energiahatékonyság mellett (2).
Gyakorlatilag semmi nem jut ki a VitaShieldből, kivéve a legtisztább levegőt. A VitaShield technológia az aeroszolokat, baktériumokat és részecskéket akár 0,003 mikronos méretben is kiszűri, ami kisebb, mint a legkisebb ismert vírus. Külső laboratórium által végzett független teszt alapján eltávolítja a H1N1 vírusokat a levegőből. A HCov-E229 vírus 99,99%-át is eltávolítja a tesztek alapján (5).
Tiszta levegőt biztosíthat minimális energiafogyasztással, valamint pénzt takaríthat meg az energiafelhasználást tekintve. A legfeljebb 12 W-on üzemelő légtisztítónk kétszer energiatakarékosabb, mint más vezető légtisztítók (7). Alvó üzemmódban mindössze 2 W-ot fogyaszt, ami 30-szor kevesebb, mint egy hagyományos villanykörte fogyasztása.
Élvezze a zavartalan alvást az innovatív légtisztító készülékünk révén. Alvó üzemmódban csak 19 dB (6) hangerővel működik, ami halkabb, mint a suttogás. Emellett a digitális kijelző fénye is elhalványul, minimálisra csökkentve a zavaró fényhatást. Ezzel a beállítással az Ön otthonában mindig tiszta lesz a levegő, még éjszaka is.
Ha a Philips mellett dönt, a Philips megbízható márkát választja, amely több mint 80 éves tapasztalattal rendelkezik a légtisztítás és az egészségügyi technológiák területén. Légtisztítóink 170 szigorú ellenőrző vizsgálaton esnek át a forgalomba hozatal előtt, és az Európai Központi Allergiakutató Alapítvány minősítésével rendelkeznek.
Az alkalmazásunk révén extra kényelmet és irányítást élvezhet. Az alkalmazásban be- és kikapcsolhatja a légtisztítót, módosíthatja a sebességbeállításokat, és nyomon követheti a szűrő állapotát. Emellett az alkalmazáson belüli cikkgyűjteményünkből még többet megtudhat a légtisztításról, valamint ellenőrizheti a kültéri levegőminőségi adatokat, amelyeket bárhol és bármikor elérhet.
A légtisztító kompakt méretének és elegáns kialakításának köszönhetően tökéletes kiegészítője bármely helyiségnek, miközben erőfeszítés nélkül javítja otthona levegőjét és esztétikumát egyaránt. A mindössze 34 cm-es magasságával tökéletesen alkalmas arra, hogy egy íróasztalra vagy polcra helyezze. Élvezze a friss és tiszta levegőt egy csipetnyi kifinomultsággal.
A légtisztító figyelmezteti Önt, ha eljött a szűrőcsere ideje, így minimális erőfeszítéssel mindig optimális teljesítményt érhet el. Ráadásul az eredeti Philips szűrőnk akár 12 hónapig garantálja az optimális teljesítményt, így egész évben tiszta lesz a levegője.
Testre szabhatja a légtisztítás élményét a légtisztító három különböző sebességbeállításával: alvó, közepes és turbó. A hatékony légtisztítás érdekében, amikor a szennyezettségi szint magas, egyszerűen állítsa a légtisztítót turbó üzemmódba, hogy a lehető leggyorsabb eredményt érje el.
