    A legenergiatakarékosabb, legkompaktabb légtisztítónk

      600i series Légtisztító

      AC0650/10

      Általános értékelés / 5
      Áttekintések
      2 Díjak

      A legenergiatakarékosabb, legkompaktabb légtisztítónk

      A légtisztító egy gombnyomással eltávolítja az allergéneket és szennyeződéseket, miközben minimális energiát fogyaszt. Kompakt, elegáns kialakítása harmonikusan illeszkedik otthonába. A Philips Air+ alkalmazással bárhonnan és bármikor vezérelheti a légtisztítót.

      Összes előny megtekintése

      600i series Légtisztító

      A legenergiatakarékosabb, legkompaktabb légtisztítónk

      Megtisztítja a levegőt az allergénektől és a szennyeződésektől

      • Akár 44 m²-es helyiség légtisztítására
      • Max. 12 W-on történő működtetés
      • 170 m³/h-s tisztalevegő-szállítás(CADR)
      • Csatlakoztatva az Air+ alkalmazáshoz
      Kevesebb mint 17 perc alatt eltávolítja a szennyezőanyagokat (3)

      A légtisztító készülékünk 170 m3/h CADR érték (Clean Air Delivery Rate, tisztalevegő-szállítási sebesség) mellett tiszta levegőt szállít a szoba minden sarkába, és alaposan megtisztítja az akár 44 m2-es helyiségeket. Búcsúzzon el az olyan szennyezőanyagoktól, mint például a PM2.5, a baktériumok, a pollen, a por, a háziállatok szőrszálai és más továbbiak kevesebb mint 17 perc alatt (3).

      Kiszűri az egészen apró, 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át (1)

      A NanoProtect HEPA technológiát alkalmazó kétrétegű szűrőrendszerünk az akár 0,003 mikron méretű részecskék 99,97%-át is eltávolítja (1). A NanoProtect HEPA technológia nemcsak csapdába ejti a szennyezőanyagokat, hanem elektrosztatikus töltéssel vonzza is azokat, így akár kétszer több levegőt tisztít meg, mint a hagyományos HEPA H13 szűrés, magasabb energiahatékonyság mellett (2).

      Eltávolítja a levegőből a vírusokat és az aeroszolokat (5)

      Gyakorlatilag semmi nem jut ki a VitaShieldből, kivéve a legtisztább levegőt. A VitaShield technológia az aeroszolokat, baktériumokat és részecskéket akár 0,003 mikronos méretben is kiszűri, ami kisebb, mint a legkisebb ismert vírus. Külső laboratórium által végzett független teszt alapján eltávolítja a H1N1 vírusokat a levegőből. A HCov-E229 vírus 99,99%-át is eltávolítja a tesztek alapján (5).

      Energiahatékony kialakítás

      Tiszta levegőt biztosíthat minimális energiafogyasztással, valamint pénzt takaríthat meg az energiafelhasználást tekintve. A legfeljebb 12 W-on üzemelő légtisztítónk kétszer energiatakarékosabb, mint más vezető légtisztítók (7). Alvó üzemmódban mindössze 2 W-ot fogyaszt, ami 30-szor kevesebb, mint egy hagyományos villanykörte fogyasztása.

      Rendkívül csendes és zavaró fénytől mentes

      Élvezze a zavartalan alvást az innovatív légtisztító készülékünk révén. Alvó üzemmódban csak 19 dB (6) hangerővel működik, ami halkabb, mint a suttogás. Emellett a digitális kijelző fénye is elhalványul, minimálisra csökkentve a zavaró fényhatást. Ezzel a beállítással az Ön otthonában mindig tiszta lesz a levegő, még éjszaka is.

      A gondos tesztelésnek köszönhetően tartósságot és megbízható minőséget kínálunk

      Ha a Philips mellett dönt, a Philips megbízható márkát választja, amely több mint 80 éves tapasztalattal rendelkezik a légtisztítás és az egészségügyi technológiák területén. Légtisztítóink 170 szigorú ellenőrző vizsgálaton esnek át a forgalomba hozatal előtt, és az Európai Központi Allergiakutató Alapítvány minősítésével rendelkeznek.

      Vezérelje a légtisztítóját a Philips Air+ alkalmazással

      Az alkalmazásunk révén extra kényelmet és irányítást élvezhet. Az alkalmazásban be- és kikapcsolhatja a légtisztítót, módosíthatja a sebességbeállításokat, és nyomon követheti a szűrő állapotát. Emellett az alkalmazáson belüli cikkgyűjteményünkből még többet megtudhat a légtisztításról, valamint ellenőrizheti a kültéri levegőminőségi adatokat, amelyeket bárhol és bármikor elérhet.

      Kompakt méret és karcsú kialakítás

      A légtisztító kompakt méretének és elegáns kialakításának köszönhetően tökéletes kiegészítője bármely helyiségnek, miközben erőfeszítés nélkül javítja otthona levegőjét és esztétikumát egyaránt. A mindössze 34 cm-es magasságával tökéletesen alkalmas arra, hogy egy íróasztalra vagy polcra helyezze. Élvezze a friss és tiszta levegőt egy csipetnyi kifinomultsággal.

      Szűrő élettartam-kijelzője

      A légtisztító figyelmezteti Önt, ha eljött a szűrőcsere ideje, így minimális erőfeszítéssel mindig optimális teljesítményt érhet el. Ráadásul az eredeti Philips szűrőnk akár 12 hónapig garantálja az optimális teljesítményt, így egész évben tiszta lesz a levegője.

      3 manuális sebességfokozat: közepes, turbó, alvó üzemmód

      Testre szabhatja a légtisztítás élményét a légtisztító három különböző sebességbeállításával: alvó, közepes és turbó. A hatékony légtisztítás érdekében, amikor a szennyezettségi szint magas, egyszerűen állítsa a légtisztítót turbó üzemmódba, hogy a lehető leggyorsabb eredményt érje el.

      Műszaki adatok

      • Általános műszaki adatok

        Termék típusa
        Légtisztító
        Technológia
        NanoProtect HEPA
        Szín
        Fehér, selyemfényű bézs
        Elsődleges anyag
        Műanyag
        Internetkapcsolat
        Igen
        Wi-Fi hatótávolsága
        2,4 GHz
        Hangvezérlés
        Nem

      • Műszaki adatok

        Maximális teljesítmény
        12 W
        Levegőminőség-érzékelők
        Nem
        Min. zajszint
        19 dB(A)
        Max. zajszint
        49 dB(A)

      • Teljesítmény

        CADR (tisztalevegő-szállítási sebesség) (részecske, GB/T)
        170 m³/óra
        Szűrőrétegek
        HEPA, előszűrő
        Részecskeszűrés
        99,97%, 0,003 mikron esetén
        Max. szobaméret
        44 m2

      • Felhasználás

        Kábel hossza
        1,6 m
        Ütemező
        Igen (az alkalmazásban)
        Automata üzemmód
        Nem
        Éjszakai üzemmód
        Igen
        Sebességbeállítások
        Igen (alvó, közepes, turbó)
        Éjszakai hangulatvilágítás
        Nem
        Visszajelzés a levegőminőségről
        Nem
        Felület
        Digitális (érintésvezérlés)
        Javasolt szűrőcsere
        1 év

      • Biztonsági funkció

        Gyermekzár
        Nem

      • Tömeg és méretek

        Termék magassága
        34,1 cm
        Termék tömege
        2,2 kg
        Termék szélessége
        23,7 cm
        Termék hossza
        24,3 cm
        Csomagolás hossza
        26,3 cm
        Csomagolás szélessége
        26,3 cm
        Csomagolás magassága
        37,5 cm
        Tömege csomagolással
        3,2 kg

      • Energiahatékonyság

        Fogyasztás készenlétben
        < 1 W
        Feszültség
        100-240 V
        Frekvencia
        50/60 Hz

      • Karbantartás

        Jótállás
        2 év

      • Kompatibilitás

        Mellékelt tartozékok 1
        2 az 1-ben HEPA-szűrő
        Külön megvásárolható tartozékok – 1
        FY0611

      • Származási hely

        Gyártás helye
        Kína

      • (1) A szűrőn áthaladó levegőből, az iUTA nátrium-klorid aeroszoljával tesztelve, a DIN71460-1 szabványnak megfelelően.
      • (2) A Philips légtisztító készülékek a GB/T 18801 szabvány szerinti vizsgálat alapján a NanoProtect HEPA-szűrővel magasabb tisztalevegő-szállítási sebességet és energiahatékonyságot biztosítanak, mint a HEPA H13 szűrővel.
      • (3) Az egyszeri tisztítás elméleti ideje a CADR 170 m²/h érték 48 m²-es szobamérettel való elosztása alapján (feltételezve, hogy a szoba 20 m² alapterületű és 2,4 m belmagasságú).
      • (4) A szűrőanyagon áthaladó levegőből, az osztrák OFI tesztintézet SOP 350.003 teszteljárásával vizsgálva, nyírfapollennel a szűrőközegen.
      • (5) Külső laboratóriumban végzett, mikrobiális redukció mértékére irányuló teszt, turbó üzemmódban 1,5 órán át működő készülékkel, HCOV-229E vírus aeroszolokkal szennyezett tesztkamrában. Bár a HCOV-229E kapcsolódik a SARS-CoV-2 vírushoz, amely a Covid-19 betegséget okozza, nem azonos vele.
      • (6) Átlagos zajszint, az IEC 60704-1 szerint tesztelve - 2020, MOD.
      • (7) Bejelentett CADR (Clean Air Delivery Rate, tisztalevegő-szállítási sebesség) wattonként, maximális teljesítmény mellett, az Amazon által Németországban 2023 márciusában eladott 20 legkelendőbb légtisztítóval összehasonlítva
      • (8) A javasolt élettartam kiszámítása a Philips felhasználók átlagos termékhasználati ideje és a WHO városi kültéri szennyezettségi szintre vonatkozó adatai alapján történik. A tényleges élettartamot befolyásolja a használati környezet és gyakoriság. Csak azokban az országokban érvényes, ahol a Philips áruház elérhető.
