    Vigyen egy kis pezsgést az életébe!

      GoZero Szódagép

      ADD4901BK/10

      Általános értékelés / 5
      Áttekintések

      Vigyen egy kis pezsgést az életébe!

      Élvezze a szénsavas víz frissítő ízét bárhol és bármikor a Philips GoZero szódagéppel. Mindössze 3 egyszerű lépésre van szükség – töltse meg, csavarja el és nyomja meg! A divatos kialakítás és a trendi színek pozitív energiát sugároznak.

      Összes előny megtekintése

      GoZero Szódagép

      Vigyen egy kis pezsgést az életébe!

      • Szabályozható szénsaverősség
      • 3 lépéses szódakészítés
      • BPA-mentes PET-palack
      • Áramellátás nélkül használható

      Készítsen az ízlésének megfelelő italt a szénsaverősség szabályozásával

      Tetszés szerint szabályozhatja a szénsaverősséget. Ha több buborékra vágyik, egyszerűen ismételje meg a szódakészítési folyamatot!

      Készítsen egészségesebb szénsavas italokat otthon

      Cserélje egészségesebb, otthon készült frissítőkre a cukorral teli palackos üdítőket.

      Házi készítésű frissítő szénsavas víz három egyszerű lépésben

      Készítsen otthon frissítő szénsavas vizet három egyszerű lépésben – töltse meg, csavarja el és nyomja meg!

      Készítsen szénsavas vizet bármikor, bárhol

      A szódagép működéséhez nincs szükség áramellátásra, így bármikor és bárhol készíthet szénsavas vizet. Nem kell mást tennie, csak megnyomni a gombot és élvezni a frissítő italt.

      A biztonságról a beépített nyomáscsökkentő szelep gondoskodik

      A beépített nyomáscsökkentő biztonsági szelep automatikusan kiengedi a palackban lévő nyomást a gép működése közben. A zümmögő hang is azt jelzi, hogy elkészült a szénsavas víz.

      BPA-mentes anyag

      BPA-mentes anyag.

      Bárhol elhelyezhető

      Kis méretének köszönhetően bárhol elhelyezhető. Használja ott, ahol szüksége van rá.

      Csökkenti az egyszer használatos műanyagokból keletkező hulladék mennyiségét

      Egyetlen szén-dioxid-patron felhasználásával akár 60 liter finom szódavíz készíthető, ami 120 egyszer használatos műanyag palacknak felel meg.*

      Divatos kialakítás és trendi szín

      A divatos kialakítás és a trendi színek pozitív energiát sugároznak.

      Műszaki adatok

      Általános műszaki adatok

        A termék méretei (H x Sz x M)
        239.5*124.5*423.5  mm
        Vezérlés
        Mechanikus gomb
        Elektromos áram
        Áramellátás nélkül használható
        Készülékház anyaga
        Műanyag

      Palack jellemzői

        Palack csatlakozása
        Csavaros
        Palack anyaga
        Műanyag
        Palack kapacitása
        1 l

      Patron jellemzői

        Tartalom
        Élelmiszeripari használatra alkalmas szén-dioxid

      Tartozékok

        Szódakészítő palack(ok)
        1
        Szódagép
        1
        Szén-dioxid-patron
        1

      Badge-D2C

      • 500 ml-es palackozott szénsavas üdítők esetén.
