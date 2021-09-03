ADD4901BK/10
Vigyen egy kis pezsgést az életébe!
Élvezze a szénsavas víz frissítő ízét bárhol és bármikor a Philips GoZero szódagéppel. Mindössze 3 egyszerű lépésre van szükség – töltse meg, csavarja el és nyomja meg! A divatos kialakítás és a trendi színek pozitív energiát sugároznak.Összes előny megtekintése
Szódagép
Tetszés szerint szabályozhatja a szénsaverősséget. Ha több buborékra vágyik, egyszerűen ismételje meg a szódakészítési folyamatot!
Cserélje egészségesebb, otthon készült frissítőkre a cukorral teli palackos üdítőket.
Készítsen otthon frissítő szénsavas vizet három egyszerű lépésben – töltse meg, csavarja el és nyomja meg!
A szódagép működéséhez nincs szükség áramellátásra, így bármikor és bárhol készíthet szénsavas vizet. Nem kell mást tennie, csak megnyomni a gombot és élvezni a frissítő italt.
A beépített nyomáscsökkentő biztonsági szelep automatikusan kiengedi a palackban lévő nyomást a gép működése közben. A zümmögő hang is azt jelzi, hogy elkészült a szénsavas víz.
BPA-mentes anyag.
Kis méretének köszönhetően bárhol elhelyezhető. Használja ott, ahol szüksége van rá.
Egyetlen szén-dioxid-patron felhasználásával akár 60 liter finom szódavíz készíthető, ami 120 egyszer használatos műanyag palacknak felel meg.*
A divatos kialakítás és a trendi színek pozitív energiát sugároznak.
