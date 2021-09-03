Vigyen egy kis pezsgést az életébe!

Élvezze a szénsavas víz frissítő ízét bárhol és bármikor a Philips GoZero szódagéppel. Mindössze 3 egyszerű lépésre van szükség – töltse meg, csavarja el és nyomja meg! A divatos kialakítás és a trendi színek pozitív energiát sugároznak.