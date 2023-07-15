Hozza ki a legtöbbet a vízből

Élvezze a friss és tiszta ízű vizet, valamint az ízletes meleg és hideg italokat. A Philips Micro X-Clean Softening+ szűrő csökkenti a klór, a nehézfémek és a megjelenő szennyeződések – például a mikroműanyagok és a PFOA – mennyiségét.* Emellett 50%-kal nagyobb védelmet nyújt a vízkőlerakódás ellen.