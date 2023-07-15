ADD5906S/10
Tiszta ízű víz
A nagy teljesítmény rendkívüli kényelemmel párosul. Jobb védelem a vízkőképződéssel szemben. Másodperceken belül tiszta ízű vizet élvezhet, a szobahőmérsékletűtől kezdve a tűzforróig. Számtalan hőmérséklet- és űrtartalom-beállítás egyetlen gombnyomással.Összes előny megtekintése
Vízadagoló állomás
Élvezze a friss és tiszta ízű vizet, valamint az ízletes meleg és hideg italokat. A Philips Micro X-Clean Softening+ szűrő csökkenti a klór, a nehézfémek és a megjelenő szennyeződések – például a mikroműanyagok és a PFOA – mennyiségét.* Emellett 50%-kal nagyobb védelmet nyújt a vízkőlerakódás ellen.
A friss forró víz másodperceken belül érkezik, pontosan a kívánt hőmérsékleten, kihozva a maximális aromát az italokból.
Tiszta ízű vizet biztosítunk, a szobahőmérsékletűtől kezdve a tűzforróig. Számtalan dologra használhatja: tea, kávé, csecsemőtápszer.
Mindig rendelkezésre áll a megfelelő vízmennyiség a csészék, bögrék, üvegek, sőt kannák megtöltéséhez.
A szűrőélettartam-jelző emlékezteti a szűrő időben történő kicserélésére a legjobb szűrési teljesítmény biztosítása érdekében.
Az adagoló működni kezd, amint csatlakoztatják a hálózatra és bekapcsolják. Nincs szükség bekötésre.
Forró víz adagolásakor a biztonsági zár automatikusan aktiválódik a biztonság érdekében.
A vízzel közvetlenül érintkező összes alkatrész BPA-mentes anyagból készül.
Szűrési hatékonyság
Általános műszaki adatok
