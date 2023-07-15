Keresőkifejezés

      Tiszta ízű víz

      A nagy teljesítmény rendkívüli kényelemmel párosul. Jobb védelem a vízkőképződéssel szemben. Másodperceken belül tiszta ízű vizet élvezhet, a szobahőmérsékletűtől kezdve a tűzforróig. Számtalan hőmérséklet- és űrtartalom-beállítás egyetlen gombnyomással.

      Vízadagoló állomás

      Tiszta ízű víz

      A szobahőmérsékletűtől kezdve a tűzforróig

      • Pultra helyezhető
      • Micro X-Clean Softening+ szűrő
      • Szobahőmérsékletű és forró

      Hozza ki a legtöbbet a vízből

      Élvezze a friss és tiszta ízű vizet, valamint az ízletes meleg és hideg italokat. A Philips Micro X-Clean Softening+ szűrő csökkenti a klór, a nehézfémek és a megjelenő szennyeződések – például a mikroműanyagok és a PFOA – mennyiségét.* Emellett 50%-kal nagyobb védelmet nyújt a vízkőlerakódás ellen.

      Friss forró víz igény szerint, másodperceken belül

      A friss forró víz másodperceken belül érkezik, pontosan a kívánt hőmérsékleten, kihozva a maximális aromát az italokból.

      3 hőmérséklet-beállítás a különféle igényekhez

      Tiszta ízű vizet biztosítunk, a szobahőmérsékletűtől kezdve a tűzforróig. Számtalan dologra használhatja: tea, kávé, csecsemőtápszer.

      Általánosan használt űrtartalom beállítások egyetlen gombnyomással

      Mindig rendelkezésre áll a megfelelő vízmennyiség a csészék, bögrék, üvegek, sőt kannák megtöltéséhez.

      A szűrőélettartam-jelző emlékeztet az időben történő szűrőcserére

      A szűrőélettartam-jelző emlékezteti a szűrő időben történő kicserélésére a legjobb szűrési teljesítmény biztosítása érdekében.

      Plug and play; nincs szükség telepítésre

      Az adagoló működni kezd, amint csatlakoztatják a hálózatra és bekapcsolják. Nincs szükség bekötésre.

      Biztonsági zár az égési sérülések elkerülése érdekében

      Forró víz adagolásakor a biztonsági zár automatikusan aktiválódik a biztonság érdekében.

      BPA-mentes

      A vízzel közvetlenül érintkező összes alkatrész BPA-mentes anyagból készül.

      Műszaki adatok

      • Szűrési hatékonyság

        Klór csökkentése
        Igen
        Vízkeménység csökkentése
        Igen
        Növényvédő szerek eltávolítása
        Igen
        PFOA csökkentése
        Igen
        Nehézfémek csökkentése
        Igen
        Mikroműanyagok csökkentése
        Igen
        Micro X-Clean Softening+ szűrő
        100 l/1 hónap

      • Általános műszaki adatok

        Felhasználható bemeneti víz
        Közüzemi csapvíz
        A termék méretei (H x Sz x M)
        294*150*295  mm
        Bemeneti vízhőmérséklet
        5-38  °C
        UV-sterilizálás
        Nem
        Kijelző
        LED
        Melegítőrendszer
        Azonnali felmelegedés
      • *Külső vizsgálóintézmény által, laboratóriumi körülmények között tesztelve. A vízszűrő által csökkentett szennyeződések vagy más anyagok nem feltétlenül találhatók meg minden felhasználó által használt vízben.
