ADD5910M/10
Tiszta ízű víz
A nagy teljesítmény rendkívüli kényelemmel párosul. Másodperceken belül tiszta ízű vizet élvezhet,a szobahőmérsékletűtől kezdve a tűzforróig. Többféle űrtartalom-beállítás egyetlen gombnyomással: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml és fokozatmentes.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Azonnal melegítő vízadagoló
Az innovatív, azonnali felmelegedés technológia segítségével másodperceken belül, pontosan a kívánt hőmérsékleten érkezik a forró víz, kihozva a maximális aromát az italokból.
Tiszta ízű vizet biztosítunk, a szobahőmérsékletűtől kezdve a tűzforróig. Számtalan dologra használhatja: blansírozáshoz, forraláshoz, fertőtlenítéshez, főzéshez; előkészíthet teát, kávét, spagettit, cumisüveget.
150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml és fokozatmentes. Mindig megtalálhatja a kedvenc csészéje, vagy akár egy kanna vagy más edény megtöltéséhez megfelelő vízmennyiséget.
Élvezze a friss és tiszta ízű vizet, valamint az ízletes meleg italokat. A Philips Micro X-Clean szűrő csökkenti a klór, a vízkő, a nehézfémek és a megjelenő szennyeződések – például a mikroműanyagok és a PFOA – mennyiségét.*
A kompakt kialakítás bárhol elfér az otthonában és a munkahelyén. A nagyméretű, 2,2 literes víztartály kevesebb utántöltést és könnyű hidratálást biztosít. A levehető víztartály megkönnyíti a feltöltést és a tisztítást.
Az adagoló működni kezd, amint csatlakoztatják a hálózatra és bekapcsolják. Nincs szükség bekötésre.
A szűrőélettartam-jelző emlékezteti a szűrő időben történő kicserélésére a legjobb szűrési teljesítmény biztosítása érdekében.
A palackozott víz negatív hatással van a környezetre, ráadásul költséges is. Azonban már nincs rá szükség többé. A vízadagoló állomás mindig rendelkezésre áll, tiszta ízű vizet biztosítva, igény szerint.
A víz a kívánt pillanatban melegszik fel, és pontosan az Ön által választott mennyiségben. Nincs többé újraforralás vagy melegen tartás. 70%-os fűtésienergia-megtakarítás a termopothoz képest.***
