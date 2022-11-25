Keresőkifejezés

      Azonnal melegítő vízadagoló

      ADD5910M/10

      Tiszta ízű víz

      A nagy teljesítmény rendkívüli kényelemmel párosul. Másodperceken belül tiszta ízű vizet élvezhet,a szobahőmérsékletűtől kezdve a tűzforróig. Többféle űrtartalom-beállítás egyetlen gombnyomással: 150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml és fokozatmentes.

      Azonnal melegítő vízadagoló

      Tiszta ízű víz

      Szobahőmérsékletű és tűzforró

      • Azonnali felmelegedés
      • Micro X-Clean szűrés
      • 6 előre beállított hőmérséklet

      Friss forró víz igény szerint, másodperceken belül

      Az innovatív, azonnali felmelegedés technológia segítségével másodperceken belül, pontosan a kívánt hőmérsékleten érkezik a forró víz, kihozva a maximális aromát az italokból.

      6 hőmérséklet-beállítás a különféle igényekhez

      Tiszta ízű vizet biztosítunk, a szobahőmérsékletűtől kezdve a tűzforróig. Számtalan dologra használhatja: blansírozáshoz, forraláshoz, fertőtlenítéshez, főzéshez; előkészíthet teát, kávét, spagettit, cumisüveget.

      5 vízmennyiség kiválasztása a képernyő érintésével

      150 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml és fokozatmentes. Mindig megtalálhatja a kedvenc csészéje, vagy akár egy kanna vagy más edény megtöltéséhez megfelelő vízmennyiséget.

      Hozza ki a legtöbbet a vízből

      Élvezze a friss és tiszta ízű vizet, valamint az ízletes meleg italokat. A Philips Micro X-Clean szűrő csökkenti a klór, a vízkő, a nehézfémek és a megjelenő szennyeződések – például a mikroműanyagok és a PFOA – mennyiségét.*

      Kompakt méret, nagy, 2,2 literes víztartállyal

      A kompakt kialakítás bárhol elfér az otthonában és a munkahelyén. A nagyméretű, 2,2 literes víztartály kevesebb utántöltést és könnyű hidratálást biztosít. A levehető víztartály megkönnyíti a feltöltést és a tisztítást.

      Plug and play; nincs szükség telepítésre

      Az adagoló működni kezd, amint csatlakoztatják a hálózatra és bekapcsolják. Nincs szükség bekötésre.

      A szűrőélettartam-jelző emlékeztet az időben történő szűrőcserére

      A szűrőélettartam-jelző emlékezteti a szűrő időben történő kicserélésére a legjobb szűrési teljesítmény biztosítása érdekében.

      Több mint 2400 egyszer használatos műanyag palack megtakarítása évente**

      A palackozott víz negatív hatással van a környezetre, ráadásul költséges is. Azonban már nincs rá szükség többé. A vízadagoló állomás mindig rendelkezésre áll, tiszta ízű vizet biztosítva, igény szerint.

      Nincs többé újraforralás vagy melegen tartás; kevesebb az energiafogyasztás

      A víz a kívánt pillanatban melegszik fel, és pontosan az Ön által választott mennyiségben. Nincs többé újraforralás vagy melegen tartás. 70%-os fűtésienergia-megtakarítás a termopothoz képest.***

      Műszaki adatok

      • A szűrő műszaki adatai

        Csereszűrőbetét
        A Micro X-Clean szűrőcsalád
        Szűrőkapacitás
        100 l

      • A bemenő vízre vonatkozó feltételek

        A bemenő víz minősége
        Közüzemi csapvíz
        A bemenő víz hőmérséklete
        5-38  °C

      • Általános műszaki adatok

        A termék méretei
        150 x 262 x 300  mm
        Víztartály űrtartalma
        2,2 l

      • *A vízszűrő által csökkentett szennyeződések vagy más anyagok nem feltétlenül találhatók meg minden felhasználó által használt vízben.
      • **500 ml-es palackos vízhez képest. Minden szűrő 1 hónapig/100 liter erejéig használható.
      • ***Naponta 2 liter meleg víz fogyasztását feltételezve. Csak melegítés. A hűtési energiafogyasztás nélkül.
