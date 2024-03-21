Keresőkifejezés

    Hideg, meleg, buborékos, buborékmentes

      Water station Vízadagoló állomás

      ADD5962BK/10

      Általános értékelés / 5
      Áttekintések

      Hideg, meleg, buborékos, buborékmentes

      Bármilyen tulajdonságú víz kényelmesen elérhető a konyhapultról. Nincs szükség bekötésre!

      Water station Vízadagoló állomás

      Ez a termék
      Water station
      Water station

      Vízadagoló állomás

      Hideg, meleg, buborékos, buborékmentes

      Micro X-Clean Softening+ szűrővel

      • Pultra helyezhető
      • Környezeti hőmérsékletű/forró/hűtött/buborékos
      Pezsgés, amikor csak szeretné

      Pezsgés, amikor csak szeretné

      Pezsgésre fel! Élvezze a szűrt és hűtött, nyelvbizsergető buborékos vizet! Az innovatív szénsavasító karral szabályozhatja a frissen csapolt víz szénsavasítását. Kompatibilis a leggyakoribb (csavaros rögzítésű) ausztrál, 60 l-es CO2-palackokkal.

      Hűtött (6 °C-os) víz igény szerint

      Hűtött (6 °C-os) víz igény szerint

      Az ultra csendes Duo Peltier hűtőventilátorok kevesebb mint egy óra alatt hűtenek le több mint egy liter környezeti hőmérsékletű (25 °C-os) vizet 6 °C-osra.

      Forró víz másodperceken belül

      Forró víz másodperceken belül

      A szűrt forró víz másodpercek alatt érkezik. Többféle hőmérséklet érhető el: környezeti, 40, 70, 80, 90, 100 °C-os.

      Lágyabb és finomabb ízű víz

      Lágyabb és finomabb ízű víz

      A Philips Micro X-Clean Softening+ szűrők javítják a víz ízét és minőségét azáltal, hogy csökkentik a klórt, a nehézfémeket és az olyan megjelenő szennyeződéseket, mint a mikroműanyagok és a PFOA*. Továbbá a Softening+ szűrő 50%-kal nagyobb védelmet nyújt a vízkőlerakódás ellen. Élvezze a friss és tiszta ízű vizet!

      Az UV-C LED frissen tartja a hideg vizet

      Az UV-C LED frissen tartja a hideg vizet

      Az UV-C LED technológia óránként aktiválódik a hidegvíztartályban, akár 99,9% mértékben** megakadályozva a baktériumok szaporodását a frissen szűrt vízben.

      7 hőmérséklet-beállítás a különféle igényekhez

      Tiszta ízű vizet biztosítunk, a frissítően hidegtől kezdve a tűzforróig. Számtalan dologra használhatja: blansírozáshoz, forraláshoz, fertőtlenítéshez, főzéshez; készíthet teát, kávét, csecsemőtápszert, hideg italokat.

      Általánosan használt űrtartalom beállítások egyetlen gombnyomással

      Mindig rendelkezésre áll a megfelelő vízmennyiség a csészék, bögrék, üvegek, sőt kannák megtöltéséhez.

      Egyszerű hozzáférés a vízhez egyszerű érintésekkel

      Egyszerű hozzáférés a vízhez egyszerű érintésekkel.

      A modern kialakítás könnyedén illeszkedik otthona stílusához

      A modern és elegáns kialakítás tökéletes mindenki számára, aki szereti a stílust és az egyszerűséget.

      Biztonsági zár az égési sérülések elkerülése érdekében

      A biztonsági zár forró víz adagolásakor automatikusan aktiválódik

      Távollét utáni visszatérési tisztítási üzemmód

      Egyszerűen aktiválja az öntisztító üzemmódot a vízcsövek forró vízzel történő átöblítéséért, így még biztosabb lehet a rendszer higiénikusságát illetően.

      BPA-mentes

      A vízzel közvetlenül érintkező összes alkatrész BPA-mentes anyagból készül.

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Értékelések

      • *Külső vizsgálóintézmény által, laboratóriumi körülmények között tesztelve. A vízszűrő által csökkentett szennyeződések vagy más anyagok nem feltétlenül találhatók meg minden felhasználó által használt vízben.
      • **Külső vizsgálóintézmény által, laboratóriumi körülmények között tesztelve.
