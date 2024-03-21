ADD5962BK/10
Hideg, meleg, buborékos, buborékmentes
Bármilyen tulajdonságú víz kényelmesen elérhető a konyhapultról. Nincs szükség bekötésre!Összes előny megtekintése
Vízadagoló állomás
Pezsgésre fel! Élvezze a szűrt és hűtött, nyelvbizsergető buborékos vizet! Az innovatív szénsavasító karral szabályozhatja a frissen csapolt víz szénsavasítását. Kompatibilis a leggyakoribb (csavaros rögzítésű) ausztrál, 60 l-es CO2-palackokkal.
Az ultra csendes Duo Peltier hűtőventilátorok kevesebb mint egy óra alatt hűtenek le több mint egy liter környezeti hőmérsékletű (25 °C-os) vizet 6 °C-osra.
A szűrt forró víz másodpercek alatt érkezik. Többféle hőmérséklet érhető el: környezeti, 40, 70, 80, 90, 100 °C-os.
A Philips Micro X-Clean Softening+ szűrők javítják a víz ízét és minőségét azáltal, hogy csökkentik a klórt, a nehézfémeket és az olyan megjelenő szennyeződéseket, mint a mikroműanyagok és a PFOA*. Továbbá a Softening+ szűrő 50%-kal nagyobb védelmet nyújt a vízkőlerakódás ellen. Élvezze a friss és tiszta ízű vizet!
Az UV-C LED technológia óránként aktiválódik a hidegvíztartályban, akár 99,9% mértékben** megakadályozva a baktériumok szaporodását a frissen szűrt vízben.
Tiszta ízű vizet biztosítunk, a frissítően hidegtől kezdve a tűzforróig. Számtalan dologra használhatja: blansírozáshoz, forraláshoz, fertőtlenítéshez, főzéshez; készíthet teát, kávét, csecsemőtápszert, hideg italokat.
Mindig rendelkezésre áll a megfelelő vízmennyiség a csészék, bögrék, üvegek, sőt kannák megtöltéséhez.
Egyszerű hozzáférés a vízhez egyszerű érintésekkel.
A modern és elegáns kialakítás tökéletes mindenki számára, aki szereti a stílust és az egyszerűséget.
A biztonsági zár forró víz adagolásakor automatikusan aktiválódik
Egyszerűen aktiválja az öntisztító üzemmódot a vízcsövek forró vízzel történő átöblítéséért, így még biztosabb lehet a rendszer higiénikusságát illetően.
A vízzel közvetlenül érintkező összes alkatrész BPA-mentes anyagból készül.
