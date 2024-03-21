Lágyabb és finomabb ízű víz

A Philips Micro X-Clean Softening+ szűrők javítják a víz ízét és minőségét azáltal, hogy csökkentik a klórt, a nehézfémeket és az olyan megjelenő szennyeződéseket, mint a mikroműanyagok és a PFOA*. Továbbá a Softening+ szűrő 50%-kal nagyobb védelmet nyújt a vízkőlerakódás ellen. Élvezze a friss és tiszta ízű vizet!