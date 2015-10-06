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Gyártás megszűnt

Digitális hangolású órás rádió

AJ3116/12

4.4

| (17) Értékelések | 94% ajánlja ezt a terméket

Keljen fel jobb lábbal!

Divatos és tetszetős Philips órás rádió, amely időben felébreszti. Beépített FM rádióval rendelkezik, így kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébreszt.

Összes előny megtekintése

Ébresztés rádióval vagy csengetéssel

Keljen fel jobb lábbal!

  • FM, digitális hangolás

  • Kettős ébresztés

  • Óra és ébresztés tartaléktáplálása

Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

A tartalékelem áramszünet esetére is biztosítja az időmemóriát

Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Elalváskapcsoló a könnyű elalvásért kedvenc zenéjének dallamaira

Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 1 óra), majd válasszon rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A Philips rádió a kiválasztott időtartam alatt folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.4

5-ből

17

Értékelések

94%

ajánlja ezt a terméket

1

06/10/2015

Polska

Polska

Ellenőrzött vevő

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.