2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Keljen fel jobb lábbal!
Divatos és tetszetős Philips órás rádió, amely időben felébreszti. Beépített FM rádióval rendelkezik, így kedvenc rádióadásával vagy hangjelzéssel ébreszt.
FM, digitális hangolás
Kettős ébresztés
Óra és ébresztés tartaléktáplálása
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.
Az Elalváskapcsolóval eldöntheti, milyen hosszú ideig szeretné hallgatni a kiválasztott zenét vagy rádióállomást elalvás előtt. Egyszerűen állítson be egy időhatárt (max. 1 óra), majd válasszon rádióállomást, amelyet álomba merüléséig hallgatni kíván. A Philips rádió a kiválasztott időtartam alatt folytatja a lejátszást, majd automatikusan energiatakarékos, csendes készenléti üzemmódra vált. Az Elalváskapcsoló segítségével Ön kedvenc rádiós DJ-je hangjára alhat el – nem kell bárányokat számolnia, sem az áramfogyasztás miatt aggódnia.
4.4
5-ből
17
Értékelések
94%
ajánlja ezt a terméket
mirabelka
06/10/2015
Polska
Ellenőrzött vevő
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
kriss290
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem