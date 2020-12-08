2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.
A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.
Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.
4.2
5-ből
10
Értékelések
90%
ajánlja ezt a terméket
Hulkady28
08/12/2020
România
Ellenőrzött vevő
Vizibilitate bună!
Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!
Előnyök
Păstrează ora daca se întrerupe curentul
Hátrányok
Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
cesaro
07/05/2019
România
M.
produsul este usor de utilizat si are un design placut.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Хімік1980
18/11/2020
Україна
Кращий приймач для кухні
Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.
Előnyök
Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн
Hátrányok
Яскравість екрана на сонці
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням