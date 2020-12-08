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  • Kezdje a napot úgy, ahogy szeretné!
  • Kezdje a napot úgy, ahogy szeretné!
  • Kezdje a napot úgy, ahogy szeretné!

Gyártás megszűnt

Digitális hangolású órás rádió

AJ3123/12

4.2
| (10) Értékelések | 90% ajánlja ezt a terméket
Kezdje a napot úgy, ahogy szeretné!
A stílusos és tetszetős AJ3123/12 ébresztőórás rádió beépített FM rádióval rendelkezik, így nemcsak hangjelzésre, hanem kedvenc rádióadására is ébredhet.
Összes előny megtekintése

Ébresztés rádióval vagy csengetéssel

Kezdje a napot úgy, ahogy szeretné!

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióműsorára vagy sípoló hangra!

Ébredjen kedvenc rádióállomására, vagy egy hangjelzésre. Egyszerűen állítsa be az ébresztést Philips órás rádióján, hogy azzal a rádióállomással ébredjen, amelyet a legutóbb hallgatott, vagy válassza a hangjelzéses ébresztési módot. Amikor eljön a felkelés ideje, a Philips órás rádió automatikusan bekapcsolja a rádiót, vagy megszólaltatja az ébresztési hangot.

FM digitális hangolás programhelyekkel

FM digitális hangolás programhelyekkel

A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia azokat minden alkalommal.

Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Kíméletes ébresztő a kellemes ébredésért

Jobban indul a napja, ha a fokozatosan növekvő hangerejű ébresztő kellemes hangjára ébred. Az előre beállított hangerejű hagyományos ébresztők vagy túl halkak az ébresztéshez, vagy fülsüketítő hangerővel ráznak ki az ágyból. Ébredjen inkább kedvenc zenéjére, a jól megszokott rádióállomásra vagy az ébresztő jelzésére. A Kíméletes ébresztő hangereje a csöndestől az egészen magasig fokozatosan emelkedik, így biztos lehet abban, hogy kíméletes ébresztésben lesz része.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.2

5-ből

10

Értékelések

90%

ajánlja ezt a terméket

2

08/12/2020

România

România

Ellenőrzött vevő

Vizibilitate bună!

Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!

Előnyök

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Hátrányok

Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

07/05/2019

România

România

M.

produsul este usor de utilizat si are un design placut.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

18/11/2020

Україна

Україна

Кращий приймач для кухні

Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.

Előnyök

Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн

Hátrányok

Яскравість екрана на сонці

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.