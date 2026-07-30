2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AJ7030D/12
MP3 Link
Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.
Az intelligens óra áramkimaradás esetén is mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt állapotában is aktív marad, köszönhetően a gyárilag behelyezett akkumulátornak. A hálózati áramellátás visszatértével nem kell ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más beállításokat. És még ennél is nagyszerűbb, hogy az akkumulátor még akkor is elegendő feszültséget biztosít az ébresztő beállított időben való bekapcsolásához, ha a hálózati áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell attól tartania, hogy elalszik.
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