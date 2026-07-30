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Összes sorozat

  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
  • Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!

Gyártás megszűnt

Ébresztőórás rádió iPod/iPhone-hoz

AJ7030D/12

Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!
Induljon a nap iPod/iPhone-jának vagy FM rádiójának kedvenc dallamaira a brilliáns teljesítményű Philips órás rádiónak köszönhetően. Nemcsak a szoba, de az egész reggele felragyog! Az intelligens dokkolóval anélkül töltheti fel készülékeit, hogy el kellene távolítania azok védőborítását.
Összes előny megtekintése

Ébredjen az iPod/iPhone-ról szóló zenére!

  • MP3 Link

Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is

Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is

Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leggondtalanabb a zenehallgatás.

Ébredjen iPod/iPhone zenére vagy egy rádióműsorra

Az óra és ébresztés tartaléktáplálása jóvoltából még áramszünet esetén is időben ébredhet

Az intelligens óra áramkimaradás esetén is mutatja az időt és megőrzi a beállításokat. A beállított ébresztő a kijelző kikapcsolt állapotában is aktív marad, köszönhetően a gyárilag behelyezett akkumulátornak. A hálózati áramellátás visszatértével nem kell ismét elvégezni az óra beállítását, illetve más beállításokat. És még ennél is nagyszerűbb, hogy az akkumulátor még akkor is elegendő feszültséget biztosít az ébresztő beállított időben való bekapcsolásához, ha a hálózati áramellátás nem áll helyre. Így sohasem kell attól tartania, hogy elalszik.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.