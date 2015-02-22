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Összes sorozat

  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
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  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
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  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
  • Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját

Gyártás megszűnt

Bluetooth®-os dokkolós hangsugárzó

AS111/12

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját
Nagyszerű hangzásban lehet része, miközben a Philips AS111/12 dokkolóállomás tölti Androidos telefonját, és lejátssza az azon lévő tartalmat, valamint automatikusan szinkronizálja az órát a készüléke órájával. A hangsugárzó mellé Songbird is jár, így szinkronizálhatja a telefonján és a számítógépén lévő zeneszámokat.
Összes előny megtekintése

ezzel a dokkolós hangsugárzóval

Keltse életre a zenét, és töltse fel Androidos telefonját

  • Androidos

Intelligens kialakítású FlexiDock Android rendszerű telefonok dokkolásához/töltéséhez

Intelligens kialakítású FlexiDock Android rendszerű telefonok dokkolásához/töltéséhez

A Philips FlexiDock tökéletes az Android rendszerű telefonokhoz. Egyedülálló és intelligens kialakításának köszönhetően a legtöbb Android rendszerű telefon dokkolható - akár a készülék alsó részén, akár oldalt, akár felül található a telefon csatlakozója. A maga kategóriájában úttörő, rendkívüli rugalmasság miatt a különböző gyártók nem szabványosított elhelyezésű és irányú mikro USB csatlakozóval szerelt Android rendszerű telefonjainak is megfelel. A dokkolón azt is be lehet állítani, hogy a telefon álló vagy fekvő helyzetben legyen, így az Android rendszerű telefont a hangsugárzó középpontjába helyezheti.

A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is használhat

A DockStudio alkalmazással felfedezhet és megoszthat zeneszámokat, és további funkciókat is használhat

Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számtalan egyedülálló funkciót kínál a dokkolós hangsugárzók számára. Internetes rádióállomások ezreit hallgathatja a világ minden tájáról, böngészhet saját zenegyűjteményében, és a Facebookon keresztül barátaival is megoszthatja, amit éppen hallgat, a Flickr-ön pedig megoszthatja a művészi fényképeit. Az alkalmazáshoz Songbird zenefunkció tartozik, így felfedezhet, lejátszhat, és gond nélkül szinkronizálhat médiafájlokat a számítógép és az Android rendszerű készülékek között. Óra üzemmódban többféle, személyre szabott ébresztési zenét is megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is meghallgathatja. A teljesen ingyenes alkalmazást letöltheti a Google playről.

Bluetooth zenestreaming Android rendszerű készülékről

Bluetooth zenestreaming Android rendszerű készülékről

Hallgassa kedvenc dalait a kiváló hangzást nyújtó hangsugárzón keresztül. Ez a Philips dokkolós hangsugárzó Bluetooth segítségével játssza le az Android rendszerű készülékeken lévő zenét. Egyszerűen töltse le az ingyenes Philips DockStudio alkalmazást, hogy a készülék dokkolása után a Bluetooth automatikusan bekapcsoljon és csatlakozzon. Élvezze felülmúlhatatlan kényelem mellett az erőteljes, kiemelkedő hangzást. Aligha talál mást, ami ilyen jól szól.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

22/02/2015

Česká republika

Česká republika

ok

me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Užitečné a praktické zařízení

Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.