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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Androidos
A Philips FlexiDock tökéletes az Android rendszerű telefonokhoz. Egyedülálló és intelligens kialakításának köszönhetően a legtöbb Android rendszerű telefon dokkolható - akár a készülék alsó részén, akár oldalt, akár felül található a telefon csatlakozója. A maga kategóriájában úttörő, rendkívüli rugalmasság miatt a különböző gyártók nem szabványosított elhelyezésű és irányú mikro USB csatlakozóval szerelt Android rendszerű telefonjainak is megfelel. A dokkolón azt is be lehet állítani, hogy a telefon álló vagy fekvő helyzetben legyen, így az Android rendszerű telefont a hangsugárzó középpontjába helyezheti.
Az ingyenes Philips DockStudio alkalmazás számtalan egyedülálló funkciót kínál a dokkolós hangsugárzók számára. Internetes rádióállomások ezreit hallgathatja a világ minden tájáról, böngészhet saját zenegyűjteményében, és a Facebookon keresztül barátaival is megoszthatja, amit éppen hallgat, a Flickr-ön pedig megoszthatja a művészi fényképeit. Az alkalmazáshoz Songbird zenefunkció tartozik, így felfedezhet, lejátszhat, és gond nélkül szinkronizálhat médiafájlokat a számítógép és az Android rendszerű készülékek között. Óra üzemmódban többféle, személyre szabott ébresztési zenét is megadhat, és a legfrissebb időjárás-előrejelzést is meghallgathatja. A teljesen ingyenes alkalmazást letöltheti a Google playről.
Hallgassa kedvenc dalait a kiváló hangzást nyújtó hangsugárzón keresztül. Ez a Philips dokkolós hangsugárzó Bluetooth segítségével játssza le az Android rendszerű készülékeken lévő zenét. Egyszerűen töltse le az ingyenes Philips DockStudio alkalmazást, hogy a készülék dokkolása után a Bluetooth automatikusan bekapcsoljon és csatlakozzon. Élvezze felülmúlhatatlan kényelem mellett az erőteljes, kiemelkedő hangzást. Aligha talál mást, ami ilyen jól szól.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
honza2
22/02/2015
Česká republika
ok
me to vyhovuje, nepouzivam ten dock,ani tu fidelio app. pouze audio pres BT. spoji se bezproblemu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Drakon17
08/09/2013
Česká republika
Užitečné a praktické zařízení
Skvělý dobíjecí stojánek s možností přehrávání muziky, dobře hraje, má i dostatek basů, dostatečnou hlasitost, škoda, že nemá audio vstup (pro přístroje bez BT).
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AS111 dokovací reproduktor s funkcí Bluetooth®