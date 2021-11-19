Keresőkifejezés

      Vízszűrő kancsó

      AWP2933WHT/58

      Általános értékelés / 5
      Frissüljön fel

      A Philips Micro X-Clean szűrőnek köszönhetően, amely csökkenti az ízrontó és egyéb anyagok mennyiségét.

      Vízszűrő kancsó

      a friss, tiszta ízű víznek köszönhetően

      • Mikroszűrés
      • Elfér a hűtőajtóban
      • Digitális időzítő
      Finom ízű víz a palackozott víz árának töredékéért

      Finom ízű víz a palackozott víz árának töredékéért

      Nagyszerű ízű víz a palackozott víz árának töredékéért, és jelentősen kevesebb hulladékot termelve.

      Hozza ki a legtöbbet a vízből

      Élvezze a friss és tiszta ízű vizet, valamint az ízletes meleg és hideg italokat. A Philips Micro X-Clean szűrő csökkenti a klór, a vízkő, a nehézfémek és a megjelenő szennyeződések – például a mikroműanyagok és a PFOA – mennyiségét.*

      A digitális időzítő emlékezteti, hogy mikor kell kicserélni a szűrőt

      A legjobb eredmény érdekében a digitális időzítő emlékezteti, hogy mikor kell kicserélni a szűrőt.

      Felhajtható fedél az egykezes újratöltéshez

      Felhajtható fedél az egykezes újratöltéshez.

      A porálló kifolyócső frissen és tisztán tartja a vizet

      A porálló kifolyócső megakadályozza, hogy por kerüljön a vízkimenetbe, így a víz friss és tiszta marad.

      Meghosszabbítja a konyhaeszközök élettartamát

      A vízkőképződés megakadályozásával meghosszabbítja a konyhaeszközök élettartamát.

      Mosogatógépben tisztítható

      A vízkanna és a tölcsér mosogatógépben mosható (max. 50 °C). Ha nincs időzítő, a fedél is tisztítható mosogatógépben. *Az időzítővel ellátott fedél és a szűrőbetét nem mosható mosogatógépben.

      Műszaki adatok

      • A bemenő vízre vonatkozó feltételek

        A bemenő víz minősége
        Közüzemi csapvíz
        A bemenő víz hőmérséklete
        5-38  °C

      • Általános műszaki adatok

        Csereszűrőbetét
        AWP210/AWP211/AWP212
        Vízáramlási sebesség
        0,3 l/perc
        Szűrő élettartama
        1 hónap
        A termék méretei (H x Sz x M)
        260*110*255  mm
        Szín
        Ragyogó fehér
        Szűrő mennyisége
        1 db-os
        Kanna űrtartalma
        2,6  L
        Szűrtvízkapacitás
        1,9  L

      • Származási hely

        Kancsó
        Felelős gyártás: Kína

      • *A vízszűrő által csökkentett szennyeződések vagy más anyagok nem feltétlenül találhatók meg minden felhasználó által használt vízben.
