AWP2933WHT/58
Frissüljön fel
A Philips Micro X-Clean szűrőnek köszönhetően, amely csökkenti az ízrontó és egyéb anyagok mennyiségét.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Vízszűrő kancsó
összes
recurring payment
Nagyszerű ízű víz a palackozott víz árának töredékéért, és jelentősen kevesebb hulladékot termelve.
Élvezze a friss és tiszta ízű vizet, valamint az ízletes meleg és hideg italokat. A Philips Micro X-Clean szűrő csökkenti a klór, a vízkő, a nehézfémek és a megjelenő szennyeződések – például a mikroműanyagok és a PFOA – mennyiségét.*
A legjobb eredmény érdekében a digitális időzítő emlékezteti, hogy mikor kell kicserélni a szűrőt.
Felhajtható fedél az egykezes újratöltéshez.
A porálló kifolyócső megakadályozza, hogy por kerüljön a vízkimenetbe, így a víz friss és tiszta marad.
A vízkőképződés megakadályozásával meghosszabbítja a konyhaeszközök élettartamát.
A vízkanna és a tölcsér mosogatógépben mosható (max. 50 °C). Ha nincs időzítő, a fedél is tisztítható mosogatógépben. *Az időzítővel ellátott fedél és a szűrőbetét nem mosható mosogatógépben.
A bemenő vízre vonatkozó feltételek
Általános műszaki adatok
Származási hely
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.