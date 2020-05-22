AWP305/10
Friss és tiszta ízű víz
Amikor csak kinyitja a csapot, friss és tiszta ízű vizet élvezhet a Philips X-Guard mikroszűrőrendszernek köszönhetően, amely akár 99%-ban csökkenti a klór és más, ízrontó anyagok mennyiségét.Összes előny megtekintése
Ha Ön orvosi eszközökre vonatkozó áfamentességre jogosult, akkor azt igényelheti a termékre. Az áfaösszeget levonják a fentebb látható árból. A további részleteket tekintse meg a bevásárlókosárban.
Szűrőbetét
összes
recurring payment
A lejárt szűrőt egy egyszerű csavaró mozdulattal könnyedén kicserélheti egy újra.
Nagyszerű ízű víz a palackozott víz árának töredékéért, és jelentősen kevesebb hulladékot termelve.
A kiváló minőségű, természetes aktív szénnel rendelkező X-Guard szűrő akár 99%-ban csökkenti a klór és más, ízrontó anyagok mennyiségét, így friss és tiszta ízű vizet biztosít.
A bemenő vízre vonatkozó feltételek
Általános műszaki adatok
Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.