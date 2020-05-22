Keresőkifejezés

    • Friss és tiszta ízű víz Friss és tiszta ízű víz Friss és tiszta ízű víz

      Szűrőbetét

      AWP305/10

      Friss és tiszta ízű víz

      Amikor csak kinyitja a csapot, friss és tiszta ízű vizet élvezhet a Philips X-Guard mikroszűrőrendszernek köszönhetően, amely akár 99%-ban csökkenti a klór és más, ízrontó anyagok mennyiségét.

      Szűrőbetét

      Szűrőbetét
      Szűrőbetét

      Friss és tiszta ízű víz

      közvetlenül a csapból

      • X-Guard

      QuickTwist kialakítás az egyszerű szűrőcseréhez

      A lejárt szűrőt egy egyszerű csavaró mozdulattal könnyedén kicserélheti egy újra.

      Finom ízű víz a palackozott víz árának töredékéért

      Nagyszerű ízű víz a palackozott víz árának töredékéért, és jelentősen kevesebb hulladékot termelve.

      Hatékonyan csökkenti a klór és más, ízrontó anyagok mennyiségét

      A kiváló minőségű, természetes aktív szénnel rendelkező X-Guard szűrő akár 99%-ban csökkenti a klór és más, ízrontó anyagok mennyiségét, így friss és tiszta ízű vizet biztosít.

      Műszaki adatok

      • A bemenő vízre vonatkozó feltételek

        A bemenő víz minősége
        Közüzemi csapvíz
        Bemeneti víznyomás
        0,15–0,35 mPa  bar
        A bemenő víz hőmérséklete
        5-38  °C

      • Általános műszaki adatok

        Szűrőkapacitás
        1000 l
