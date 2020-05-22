AWP315/10
Friss és tiszta ízű víz
Amikor csak kinyitja a csapot, friss és tiszta ízű vizet élvezhet a Philips X-Guard ultraszűrőrendszernek köszönhetően, amely csökkenti a klór, az ólom, a baktériumok és más anyagok mennyiségét.Összes előny megtekintése
Szűrőbetét
A lejárt szűrőt egy egyszerű csavaró mozdulattal könnyedén kicserélheti egy újra.
Nagyszerű ízű víz a palackozott víz árának töredékéért, és jelentősen kevesebb hulladékot termelve.
Az innovatív aktívszénszálas és üreges szálas membránnak köszönhetően az X-Guard Ultra szűrő hatékonyan csökkenti a klórt, az ólmot, a növényvédő szereket, a mikroműanyagokat és a részecskéket 0,1 mikron méretig. Továbbá a baktériumok akár 99,99%-át is kiszűri.
A bemenő vízre vonatkozó feltételek
Általános műszaki adatok
