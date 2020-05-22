Hatékonyan csökkenti a klórt, az ólmot, a baktériumokat és más anyagokat

Az innovatív aktívszénszálas és üreges szálas membránnak köszönhetően az X-Guard Ultra szűrő hatékonyan csökkenti a klórt, az ólmot, a növényvédő szereket, a mikroműanyagokat és a részecskéket 0,1 mikron méretig. Továbbá a baktériumok akár 99,99%-át is kiszűri.