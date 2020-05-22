Keresőkifejezés

      Szűrőbetét

      AWP315/10

      Friss és tiszta ízű víz

      Amikor csak kinyitja a csapot, friss és tiszta ízű vizet élvezhet a Philips X-Guard ultraszűrőrendszernek köszönhetően, amely csökkenti a klór, az ólom, a baktériumok és más anyagok mennyiségét.

      Friss és tiszta ízű víz

      közvetlenül a csapból

      • X-Guard Ultra

      QuickTwist kialakítás az egyszerű szűrőcseréhez

      A lejárt szűrőt egy egyszerű csavaró mozdulattal könnyedén kicserélheti egy újra.

      Finom ízű víz a palackozott víz árának töredékéért

      Nagyszerű ízű víz a palackozott víz árának töredékéért, és jelentősen kevesebb hulladékot termelve.

      Hatékonyan csökkenti a klórt, az ólmot, a baktériumokat és más anyagokat

      Az innovatív aktívszénszálas és üreges szálas membránnak köszönhetően az X-Guard Ultra szűrő hatékonyan csökkenti a klórt, az ólmot, a növényvédő szereket, a mikroműanyagokat és a részecskéket 0,1 mikron méretig. Továbbá a baktériumok akár 99,99%-át is kiszűri.

      Műszaki adatok

      • A bemenő vízre vonatkozó feltételek

        Bemeneti víznyomás
        0,15–0,35 mPa  bar
        A bemenő víz minősége
        Közüzemi csapvíz
        A bemenő víz hőmérséklete
        5-38  °C

      • Általános műszaki adatok

        Szűrőkapacitás
        1200 l
