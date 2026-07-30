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  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!
  • Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ100R/12

Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.
Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • Piros

CD, CD-R és CD-RW lejátszása

CD, CD-R és CD-RW lejátszása

A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW lemezekről hallgasson zenét. A CD-RW (újraírható CD) kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre többször készíthető felvétel, ami többször újraírható, és csak kompatibilis audió CD lejátszókon játszható le.

FM hangolóegység a rádióhallgatás élményéért

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CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez

CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.