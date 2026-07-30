CD, CD-R és CD-RW lejátszása

A Philips termékei köztudottan a legtöbb kapható lemezformátummal kompatibilisek. Ez az audiorendszer lehetővé teszi, hogy Ön CD, CD-R és CD-RW lemezekről hallgasson zenét. A CD-RW (újraírható CD) kompatibilitás azt jelenti, hogy mind az írható (CD-R), mind az újraírható (CD-RW) lemezeket lejátszhatja az audiokészülékén. A CD-R lemezekre egyszer lehet felvenni, majd bármely CD lejátszón lejátszhatók, míg a CD-RW lemezekre többször készíthető felvétel, ami többször újraírható, és csak kompatibilis audió CD lejátszókon játszható le.