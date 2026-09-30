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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ1047/12

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Örömét lelheti az élet egyszerű dolgaiban, és átadhatja magát a kényelemnek. A kompakt és hordozható Philips CD Soundmachine egyszerűen kezelhető funkcióival tökéletes kényelemben élvezheti kedvenc zenéjét.

Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • MP3-CD

  • kazetta

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

Automatikus leállítású kazettás deck

Automatikus leállítású kazettás deck

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FM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.