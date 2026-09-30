2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
AZ1048/12
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Kézre álló és kompakt kialakítás. Élvezze a zenét több forrásból, mint például az USB Direct, az MP3-CD vagy a rádió
USB-vel
Csatlakoztassa saját fejhallgatóját, és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik. Hallgassa kedvenc dalait nagyszerű hangminőségben anélkül, hogy másokat zavarna: csak fejhallgatóját kell a lejátszóhoz csatlakoztatnia.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
A CD programozható lejátszás funkció segítségével mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, amilyenben szeretné.
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