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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ1048/12

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Kézre álló és kompakt kialakítás. Élvezze a zenét több forrásból, mint például az USB Direct, az MP3-CD vagy a rádió

Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • USB-vel

Sztereó fejhallgató-csatlakozó

Sztereó fejhallgató-csatlakozó

Csatlakoztassa saját fejhallgatóját, és élvezze egyedül a zenét, amikor jólesik. Hallgassa kedvenc dalait nagyszerű hangminőségben anélkül, hogy másokat zavarna: csak fejhallgatóját kell a lejátszóhoz csatlakoztatnia.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

20 programozható CD szám

A CD programozható lejátszás funkció segítségével mindig olyan sorrendben hallgathatja meg felvételeit, amilyenben szeretné.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.