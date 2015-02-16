2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Élvezze a zenét, bárhová is megy!
Fejhallgató használata nélkül szeretné élvezni hordozható lejátszóján tárolt zenéjét? Csatlakoztassa a hordozható lejátszót a Philips CD Soundmachine USB Direct csatlakozójához, és már hallgathatja is kedvenc digitális zeneszámait a nagy teljesítményű hangsugárzókon keresztül - bárhol, bármikor.
USB-vel
FM/MW (AM) sztereó hangolóegység
A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.
Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
marek1345
16/02/2015
Polska
nawet dobry
Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1627 Bumbox CD
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1627 Bumbox CD