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Gyártás megszűnt

CD Soundmachine

AZ1627/12

4

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

Fejhallgató használata nélkül szeretné élvezni hordozható lejátszóján tárolt zenéjét? Csatlakoztassa a hordozható lejátszót a Philips CD Soundmachine USB Direct csatlakozójához, és már hallgathatja is kedvenc digitális zeneszámait a nagy teljesítményű hangsugárzókon keresztül - bárhol, bármikor.

Összes előny megtekintése

Élvezze a zenét, bárhová is megy!

  • USB-vel

FM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW hangolóegység a rádióhallgatáshoz

FM/MW (AM) sztereó hangolóegység

CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez

CD kevert lejátszása/ismétlése a személyes zenei élményhez

A „Kevert / Ismétlés” funkció segítségével elfelejtheti a mindig ugyanabban a sorrendben történő lejátszás unalmát. Miután feltöltötte kedvenc számait a lejátszójára, csak válasszon a „Kevert” vagy „Ismétlés” módok közül, hogy változatosságot vigyen a lejátszás sorrendjébe. Ismerje meg az újszerű és egyedülálló zenei élményt, amely hatalmába keríti minden egyes zenehallgatás alkalmával.

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához

Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

16/02/2015

Polska

Polska

nawet dobry

Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1627 Bumbox CD

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: AZ1627 Bumbox CD

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.