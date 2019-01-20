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Gyártás megszűnt
Rugalmas göndör fürtök és hullámok
Bemutatjuk a Glam Shine hajformázót. Ez az első ionos ápolást biztosító, titánban gazdag hengerrel ellátott hajformázónk a gyönyörűen csillogó fürtökért és hullámokért. Az egyedülálló Curl Ready jelzőfény segítségével a frizura minden részén egyforma fürtöket készíthet, és elkerülheti a túlmelegedést.
13–25 mm-es kúpos henger
Ionos ápolás
Titánban gazdag henger
Curl Ready jelzőfény
A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény sima, könnyen fésülhető, csillogóan ragyogó haj.
A professzionálisan is alkalmazott titán jól ismert a tartósságáról és gyors hőátadásáról, aminek köszönhetően jobb formázási eredményt biztosít. A henger titánnal van dúsítva a tökéletes eredmény érdekében.
Az egyedülálló Curl Ready jelzőfény hangjelzést ad, amikor a tincs kész. Ez az innovatív funkció segít Önnek, hogy a gyönyörű fürtök és tincsek kialakítása közben haja nehogy túlmelegedjen. Nélküle is formázhat, ha más formázási időket részesít előnyben.
5.0
5-ből
66
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
HKata
20/01/2019
Magyarország
Tetszik a termék
Minden elvárásomnak megfelel.Nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
mária4
09/06/2018
Magyarország
Kiváló termék
Könnyű a használata, nem töri meg a hajvéget. Meg vagyok vele elégedve.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
tekla92
04/06/2018
Magyarország
Ez a termék kiváló tulajdonságokkal rendelkezik
Egyszerűen használható, a hajtövektől kezdődően készíthető el a göndör tincs. Mivel nincsen a végén csiptető ezért nem töri meg a haj végét, mindenhol egységes lesz. Sokáig benne marad a hajban a göndörség.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHB871/00 Fantasztikus hajvégformázó
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)