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Összes sorozat

  • Könnyed gondoskodás a hajnak
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  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
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  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak
  • Könnyed gondoskodás a hajnak

Gyártás megszűnt

EssentialCareHajszárító

BHC010/00

4.8
| (68) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Könnyed gondoskodás a hajnak
Az új Philips Essential Care hajszárító megnyerő, kompakt és nagy teljesítményű. Az 1200 W-os erejének köszönhetően kíméletesen és gyorsan száríthatja meg a haját. A rugalmas gondoskodó beállításokat úgy tervezték, hogy azok megfeleljenek a különböző szárítási igényeknek és extra gondoskodást nyújtsanak.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Könnyed gondoskodás a hajnak

  • 1200 W

  • Kompakt

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

1200 W-os, kíméletes szárítás a gyönyörű végeredményért

Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

ThermoProtect hőmérséklet-beállítás

A ThermoProtect beállítás optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt. A ThermoProtect optimális légáramlása és hőkombinációja gondoskodik arról, hogy gyorsan, túlmelegedés nélkül száríthassa meg a haját, így az megőrzi természetes nedvességét, és egészséges fénnyel fog ragyogni.

Hideglevegő-beállítás az extra kíméletes szárításhoz

Hideglevegő-beállítás az extra kíméletes szárításhoz

A hideglevegő-beállítás lehetővé teszi a haj szárítását viszonylag alacsony hőmérsékleten, hogy minimális legyen a hajkárosító hatás. Ez különösen megfelelő a vékony szálú, száraz és sérült haj esetében. És egyben tökéletes beállítás a forró nyári hónapokban!

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

68

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

27/04/2025

Magyarország

Magyarország

Kicsi, könnyű, praktikusan összehajtható, megbízható hajszárító, én évek óta használom már teljes megelégedéssel

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

15/06/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Utazásnál különösen jó kis méretű hajszárító

Évente néhány alkalommal utazunk. A régi hajszárító tönkrement kellett egy másik helyette, kőrbe néztem, ezt találtam minden szempontból számomra a legmegfelelőbbnek. Kis méretű, összecsukható, elég nagy a kapacitása.

Előnyök

Kis méret, összecsukható

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

04/03/2022

Magyarország

Magyarország

Ellenőrzött vevő

Számomra tökéletes választás ez a termék

Több márkájú hajszárítót használtam már, de eddig a Philips termékekben, így a hajszárítóban sem csalódtam. Hosszú az élettartama, amit most lecseréltem 21 éves volt már. Az új is ennek az utóda, mely már erősebb teljesítményű, de ugyanolyan kompakt termék, mely gyorsan és kíméletesen szárítja a hajat.

Előnyök

kicsi, könnyű, nagy teljesítményű

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 