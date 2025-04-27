2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1200 W
Kompakt
Az 1200 W-os hajszárító optimális légáramlást és kíméletes szárítóerőt biztosít a mindennapos szépség érdekében.
A ThermoProtect beállítás optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt. A ThermoProtect optimális légáramlása és hőkombinációja gondoskodik arról, hogy gyorsan, túlmelegedés nélkül száríthassa meg a haját, így az megőrzi természetes nedvességét, és egészséges fénnyel fog ragyogni.
A hideglevegő-beállítás lehetővé teszi a haj szárítását viszonylag alacsony hőmérsékleten, hogy minimális legyen a hajkárosító hatás. Ez különösen megfelelő a vékony szálú, száraz és sérült haj esetében. És egyben tökéletes beállítás a forró nyári hónapokban!
4.8
5-ből
68
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Pupi4
27/04/2025
Magyarország
Kicsi, könnyű, praktikusan összehajtható, megbízható hajszárító, én évek óta használom már teljes megelégedéssel
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
Utazós
15/06/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Utazásnál különösen jó kis méretű hajszárító
Évente néhány alkalommal utazunk. A régi hajszárító tönkrement kellett egy másik helyette, kőrbe néztem, ezt találtam minden szempontból számomra a legmegfelelőbbnek. Kis méretű, összecsukható, elég nagy a kapacitása.
Előnyök
Kis méret, összecsukható
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
Andi713
04/03/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Számomra tökéletes választás ez a termék
Több márkájú hajszárítót használtam már, de eddig a Philips termékekben, így a hajszárítóban sem csalódtam. Hosszú az élettartama, amit most lecseréltem 21 éves volt már. Az új is ennek az utóda, mely már erősebb teljesítményű, de ugyanolyan kompakt termék, mely gyorsan és kíméletesen szárítja a hajat.
Előnyök
kicsi, könnyű, nagy teljesítményű
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: EssentialCare BHC010/10 Hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)