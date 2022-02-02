2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1600 W
ThermoProtect beállítás
Behajtható fogantyú
Univerzális feszültségválasztás
Az 1600 W-os hajszárító optimális légáramlást biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.
A ThermoProtect hőmérséklet-beállítás optimális szárítási hőmérsékletről gondoskodik, és további védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen. Változatlanul erős légárammal érheti el a legjobb eredményt, mindezt gondoskodás mellett.
A behajtható fogantyús kompakt kialakításnak köszönhetően a hajszárítót egyszerűen tárolhatja, becsomagolhatja a bőröndjébe, és bárhová magával viheti.
4.9
5-ből
186
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Minorva
02/02/2022
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kisgyermeknek is használható
Egy több mint 20 éves hajszárítót cseréltünk le, amely hasonló teljesítménnyel bírt. Mindemellett fontos szempont volt, hogy a 2 év alatti gyermekeink se féljenek se a hangtól, se a nagy légáramtól. Tökéletesen bevált.
Előnyök
megfelelő teljesítmény, kompakt méret, jó fogás
Hátrányok
nincs ilyen
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD002/00 Silence Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD002/00 Silence Hajszárító
BZs777
29/01/2022
Magyarország
Bevált
Halkan működő terméket kerestem. Valóban halk, illetve nem égetően meleg a levegője. Gyermekbarát...
Előnyök
Halk
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD006/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD006/00 Hajszárító
Maarm
25/12/2020
Magyarország
Gyorsan szárít
Hamar megszárítja a sűrű hajamat is, jó pont, hogy nem túl forró a levegő, amit kifúj, és jó erős motorral rendelkezik, mégis halk. Ajánlom hosszú hajúaknak is! Minőségi termék!
Előnyök
Erős motorja van
Hátrányok
Nincs
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD004/00 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Essential BHD004/00 Hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)