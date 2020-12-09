2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DryCare Essential
Ionos
Az új ventilátor kialakítás lehetővé teszi, hogy a szárítási teljesítmény elérje a 2100 W-os teljesítményű hajszárítóét (szárítási mérték kb. 5 g/min) csupán 1600 W energiafelhasználással. Ez megközelítőleg 23%-os energiatakarékosságot jelent*
Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
Az egyenletes hőelosztást biztosító funkciónak köszönhetően a hajszárító egyedien kialakított légkimenetet használ, mely biztosítja hogy a hő mindig egyenletes eloszlású legyen a hajon szárítás közben - még magas hőmérséklet esetében is - és megakadályozza a hajkárosító forró pontok kialakulását. Ez alapvető védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen, így az egészséges és ragyogó marad.
4.8
5-ből
79
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
Nori00s
09/12/2020
Magyarország
Régóta megvan, tökéletesen funkcionál
Egyáltalán nem olyan hangos mint más hajszárítók. Nagyon gyorsan megszárad tőle a hajam. Úgy vettem észre hogy kevésbé lesz sprőd a hajam amikor ezt használom.
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító
Via0815
08/12/2020
Magyarország
Számomra tökéletes.
2 éve kaptam ezt a terméket. Elég jól bírja, hetente max. 3x használom. Hajamnak semmi baja nem lett tőle. Egyszerűen tökéletes.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító
S.I.E.
25/04/2020
Magyarország
Energiatakarékos, jó minőség
Azért választottam ezt a terméket, mert nagyon megtetszett, hogy kevesebb energiával nagy teljesítményt nyújt. Dizájnos a külseje. Könnyű, kézre áll. A kapcsolóira mindig oda kell néznem, mert nem tudom megállapítani szárítás közben, hogy melyik fokozaton van, ez az egy negatívum, amit tapasztaltam. Ajánlom a terméket, aki egy megbízható készülékre vágyik.
Előnyök
Alacsonyabb fogyasztás, nagyobb teljesítmény
Hátrányok
Gombjai
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)
2100 W-os Philips hajszárítóval összehasonlítva (HP8230, IEC61855)