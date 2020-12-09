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Összes sorozat

  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
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  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
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  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
  • Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás

Gyártás megszűnt

DryCare Essentialhajszárító

BHD029/00

4.8
| (79) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás
A Philips DryCare Essential az innovatív ventilátor kialakításának köszönhetően a 2100 W-os hajszárítókéhoz hasonló szárítási teljesítményt ér el, mindössze 1600 W energia felhasználásával.*
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Gyors szárítás, kisebb energiafogyasztás

  • DryCare Essential

  • Ionos

2100 W-os szárítási teljesítmény 1600 W-os energiafelhasználással

2100 W-os szárítási teljesítmény 1600 W-os energiafelhasználással

Az új ventilátor kialakítás lehetővé teszi, hogy a szárítási teljesítmény elérje a 2100 W-os teljesítményű hajszárítóét (szárítási mérték kb. 5 g/min) csupán 1600 W energiafelhasználással. Ez megközelítőleg 23%-os energiatakarékosságot jelent*

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Azonnali ápolás az ionos kondicionálás segítségével. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal a haj fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Egyenletes hőelosztásos (EHD) technológia a túlmelegedés ellen

Egyenletes hőelosztásos (EHD) technológia a túlmelegedés ellen

Az egyenletes hőelosztást biztosító funkciónak köszönhetően a hajszárító egyedien kialakított légkimenetet használ, mely biztosítja hogy a hő mindig egyenletes eloszlású legyen a hajon szárítás közben - még magas hőmérséklet esetében is - és megakadályozza a hajkárosító forró pontok kialakulását. Ez alapvető védelmet nyújt a hajnak a túlmelegedés ellen, így az egészséges és ragyogó marad.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.8

5-ből

79

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

3

09/12/2020

Magyarország

Magyarország

Régóta megvan, tökéletesen funkcionál

Egyáltalán nem olyan hangos mint más hajszárítók. Nagyon gyorsan megszárad tőle a hajam. Úgy vettem észre hogy kevésbé lesz sprőd a hajam amikor ezt használom.

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Számomra tökéletes.

2 éve kaptam ezt a terméket. Elég jól bírja, hetente max. 3x használom. Hajamnak semmi baja nem lett tőle. Egyszerűen tökéletes.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító

25/04/2020

Magyarország

Magyarország

Energiatakarékos, jó minőség

Azért választottam ezt a terméket, mert nagyon megtetszett, hogy kevesebb energiával nagy teljesítményt nyújt. Dizájnos a külseje. Könnyű, kézre áll. A kapcsolóira mindig oda kell néznem, mert nem tudom megállapítani szárítás közben, hogy melyik fokozaton van, ez az egy negatívum, amit tapasztaltam. Ajánlom a terméket, aki egy megbízható készülékre vágyik.

Előnyök

Alacsonyabb fogyasztás, nagyobb teljesítmény

Hátrányok

Gombjai

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare Essential BHD029/00 Energiahatékony hajszárító

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 

  1. 2100 W-os Philips hajszárítóval összehasonlítva (HP8230, IEC61855)