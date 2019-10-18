Go to promotion

Nyári kedvencek! Akár 33% kedvezmény

16

n

00

ó

:

58

p

:

07

mp

Megnézem

TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan
  • Teljesítményre tervezve, stílusosan

Gyártás megszűnt

DryCarePro ionos hajszárító

BHD176/00

4.9
| (140) Értékelések | 98% ajánlja ezt a terméket
Teljesítményre tervezve, stílusosan
A Philips DryCare Pro AC hajszárító professzionális AC motorja akár 95 km/h levegőkifúvási sebességet biztosít a gyors és professzionális eredményért. A pehelykönnyű kialakításnak köszönhetően könnyen kezelhető, és kényelmes használatot biztosít.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

Teljesítményre tervezve, stílusosan

  • 2200 W

  • AC-motor

  • 95 km/h

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Ionos kondicionálás a fényes, sima hajért

Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.

Kis súly

Kis súly

A Philips DryCare Pro hajszárító kisebb súlyú és kompakt kialakítással rendelkezik, így kényelmesebb a használata. Az ergonomikus kialakítású fogantyú pedig könnyű fogást és tartást biztosít.

Hideglevegő fokozat, hűvös légáram a frizura rögzítéséhez

Hideglevegő fokozat, hűvös légáram a frizura rögzítéséhez

Alapvető professzionális funkcióként a hideg levegő gomb erőteljes hideg levegőt fúj a hajra, amit a hajformázás végén alkalmaznak a frizura rögzítéséhez.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

140

Értékelések

98%

ajánlja ezt a terméket

18/10/2019

Magyarország

Magyarország

A termékkel maximálisan meg vagyok elégedve.

Annyit szeretnék megjegyezni,, hogy működés közben elég hangosan működik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító

26/09/2019

Magyarország

Magyarország

szuper hajszárító

nagyon gyorsan szárítja a hajat és könnyű használni, sok beállítási és erősségi fokozattal.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító

24/04/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló termék

Gyorsan és kíméletesen szárítja a hajat.Napi használatra is tökéletesen megfelel.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD177/00 Pro ionos hajszárító

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD177/00 Pro ionos hajszárító

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 