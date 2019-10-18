2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
2200 W
AC-motor
95 km/h
Az ionos kondicionálás lehetővé teszi a haj antisztatikus szárítását. A negatív töltésű ionok megszüntetik az elektrosztatikusságot, kondicionálják a hajat, selymesebbé teszik a hajszálak külső hámrétegét, és ezáltal az Ön haja fényesebb és ragyogóbb lesz. Az eredmény csodálatosan fényes, sima és könnyen fésülhető haj.
A Philips DryCare Pro hajszárító kisebb súlyú és kompakt kialakítással rendelkezik, így kényelmesebb a használata. Az ergonomikus kialakítású fogantyú pedig könnyű fogást és tartást biztosít.
Alapvető professzionális funkcióként a hideg levegő gomb erőteljes hideg levegőt fúj a hajra, amit a hajformázás végén alkalmaznak a frizura rögzítéséhez.
4.9
5-ből
140
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Katalin54
18/10/2019
Magyarország
A termékkel maximálisan meg vagyok elégedve.
Annyit szeretnék megjegyezni,, hogy működés közben elég hangosan működik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító
tomnyul
26/09/2019
Magyarország
szuper hajszárító
nagyon gyorsan szárítja a hajat és könnyű használni, sok beállítási és erősségi fokozattal.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító
Thaine
24/04/2019
Magyarország
Kiváló termék
Gyorsan és kíméletesen szárítja a hajat.Napi használatra is tökéletesen megfelel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD177/00 Pro ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD177/00 Pro ionos hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)