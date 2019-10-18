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Gyártás megszűnt
Nagy teljesítmény, tökéletes csillogás
A Philips DryCare Pro AC hajszárító professzionális AC motorja akár 105 km/h levegőkifúvási sebességet biztosít a gyors és professzionális eredményért. Négyszer több iont bocsát ki, mint más Philips modellek, így az eredmény lenyűgöző, ragyogóbb haj.
2300 W
AC-motor
105 km/h
Kényeztesse haját még több ionos kondicionálással. Ez a hajszárító négyszer több negatív töltésű iont bocsát ki, mint más Philips hajszárítók. Az eredmény: páratlanul ragyogó és sima haj. Minden csupa csillogás!
A fúvócső 7 mm-es nyílása a kívánt területre irányítja a légáramot a haj pontos formázásához. Ideális tartozék fésüléshez, szárításhoz és formázáshoz egyaránt.
Ezt az elengedhetetlen, professzionális funkciót, az új, lenyomható és felengedhető hideglevegő fokozat gombot nem kell folyamatosan nyomva tartani a használathoz. Intenzíven áramló hideg levegőt biztosít, mely formázás után rögzíti frizuráját.
Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése
4.9
5-ből
140
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
Katalin54
18/10/2019
Magyarország
A termékkel maximálisan meg vagyok elégedve.
Annyit szeretnék megjegyezni,, hogy működés közben elég hangosan működik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító
tomnyul
26/09/2019
Magyarország
szuper hajszárító
nagyon gyorsan szárítja a hajat és könnyű használni, sok beállítási és erősségi fokozattal.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD176/00 Pro ionos hajszárító
Thaine
24/04/2019
Magyarország
Kiváló termék
Gyorsan és kíméletesen szárítja a hajat.Napi használatra is tökéletesen megfelel.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD177/00 Pro ionos hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DryCare BHD177/00 Pro ionos hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)