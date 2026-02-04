2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
1600 W
ThermoProtect tartozék
3 hő- és sebességfokozat
Az 1600 W-os hajszárító optimális légáramlást biztosít a gyönyörű eredményért, minden nap.
Az egyedülálló kialakítású ThermoProtect tartozék hatékonyan keveri a meleg és hideg levegőt a mindennapos ápoláshoz. 10 °C-kal csökkenti a hőmérsékletet, miközben gyorsan szárítja a hajat.
Ez a hajszárító 3 előre kiválasztott hő- és sebességkombinációt biztosít a tökéletes frizura gyors és egyszerű kialakításához.
4.8
5-ből
433
Értékelések
96%
ajánlja ezt a terméket
KalAnd
04/02/2026
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Kíváló
Elvárásaimnak tökéletes készülék, könnyű, gyors hajszárítás jó a hideg levegős funkció,.
Előnyök
Kiváló hajszárító
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító
Lóránt35
27/07/2025
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD351/10 Hajszárító
Noé123
19/12/2024
Magyarország
A promóció része
Ellenőrzött vevő
Rövid idő alatt kíméletesen
A félhosszú, vastag szálú hajam rövid idő alatt, nem túl meleg hőfokon is a megfelelő beállításokkal szépen szárad, így még formázni is tudom. Az utóbbi gépet már szüleimnek vásároltam, az enyémet már több mint egy éve használom.
Előnyök
Könnyen szárad a hajam és nem lesz töredezett.
Hátrányok
Szeretem a terméket, tehát nem tudok ellene felhozni semmit sem.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD340/10 Hajszárító
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series BHD340/10 Hajszárító
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)