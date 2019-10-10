2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Több mint 10-féle stílus egy dobozban
5 tartozék és kiegészítő
Stílus-tanácsadó
OneClick technológia
80 mm-es hajegyenesítő lapok a tökéletesen sima hajért.
25 mm-es göndörítő henger a feszes vagy lazább göndör tincsekért.
Tartalmaz egy 10+ stílus megvalósítását bemutató stíluskalauzt, 2 elasztikus hajgumit az egyszerű hajformázáshoz és egy hajhurkolót a különböző stílusokkal való kísérletezéshez.
4.8
5-ből
34
Értékelések
97%
ajánlja ezt a terméket
AnnMiki
10/10/2019
Magyarország
Szuper
Nem roncsolja a hajamat, tökéletes hajat csinál, még nem csalódtam benne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
GAndika1980
07/06/2018
Magyarország
5
Ajánlom a kreatív hölgyeknek akik szeretik a változatos frizurákat és sokáig szeretnék használni!Igen hosszú élettartama van!Egyszerű,biztonságos,Több frizura elkészítésére alkalmas! Mi imádjuk!Lányoknak a tartós loknikhoz igen tartós hajmennyiségtől függetlenül
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
Lillucc
04/06/2018
Magyarország
Nagyon profi, könnyen kezelhető hajformázó készülék
A névnapomra kaptam a férjemtől egy korábbi Philips hajformázóm mellé ami már 16 éve megvan és mellesleg még mindig tökéletesen működik, de már megkopott kicsit a fénye :) Nagyon szeretem, minden héten 1-2 nap ezzel lövöm be a séróm, elég hosszú hajam van de viszonylag gyorsan kb. fél óra alatt elkészülök. Amit nagyon szeretek benne hogy míg a korábbi verziónál elég rövid volt a kábel, itt ezzel nincs gond, és villámgyorsan felmelegszik. Ami hiányzik kicsit az a cikkcakkos rész, de az valóban kiment mostanában kicsit a divatból :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó
XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át)