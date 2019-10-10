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  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
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  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
  • Még több stílus igény szerint
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Gyártás megszűnt

StyleCareTöbbfunkciós hajformázó

BHH822/00

4.8
| (34) Értékelések | 97% ajánlja ezt a terméket
Még több stílus igény szerint
Minden napra új stílus! A Philips új, stílus-útmutatóval érkező többfunkciós hajformázója segítségével több mint 15-féle frizurát alkothat a makulátlanul egyenes, dúsított vagy göndör hajtól kezdve egészen a fejtetőre fésült frizuráig.
Összes előny megtekintése
DO NOT OVERWRITE THIS ASSET - THIS IS A PLACEHOLDER ASSET USED IN MANY PAGES. IF YOU WANT TO CHANGE THE PLACEHOLDER IN YOUR PAGE, REMOVE IT FROM YOUR ENTRY AND ADD ANOTHER IMAGE.

Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át1

15 tartozék és stílus-útmutató a változatos megjelenésért

Még több stílus igény szerint

  • Több mint 15-féle stílus egy dobozban

  • 15 tartozék és kiegészítő

  • Stílus-tanácsadó

  • OneClick technológia

80 mm-es hajegyenesítő a sima, egyenes hajért

80 mm-es hajegyenesítő a sima, egyenes hajért

80 mm-es hajegyenesítő lapok a tökéletesen sima hajért.

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Egyszerűen kefélje ki a haját a tökéletesen dús tincsekért.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.8

5-ből

34

Értékelések

97%

ajánlja ezt a terméket

2

10/10/2019

Magyarország

Magyarország

Szuper

Nem roncsolja a hajamat, tökéletes hajat csinál, még nem csalódtam benne

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó

07/06/2018

Magyarország

Magyarország

5

Ajánlom a kreatív hölgyeknek akik szeretik a változatos frizurákat és sokáig szeretnék használni!Igen hosszú élettartama van!Egyszerű,biztonságos,Több frizura elkészítésére alkalmas! Mi imádjuk!Lányoknak a tartós loknikhoz igen tartós hajmennyiségtől függetlenül

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó

04/06/2018

Magyarország

Magyarország

Nagyon profi, könnyen kezelhető hajformázó készülék

A névnapomra kaptam a férjemtől egy korábbi Philips hajformázóm mellé ami már 16 éve megvan és mellesleg még mindig tökéletesen működik, de már megkopott kicsit a fénye :) Nagyon szeretem, minden héten 1-2 nap ezzel lövöm be a séróm, elég hosszú hajam van de viszonylag gyorsan kb. fél óra alatt elkészülök. Amit nagyon szeretek benne hogy míg a korábbi verziónál elég rövid volt a kábel, itt ezzel nincs gond, és villámgyorsan felmelegszik. Ami hiányzik kicsit az a cikkcakkos rész, de az valóban kiment mostanában kicsit a divatból :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: StyleCare BHH811/00 Többfunkciós hajformázó

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. XXX (Őrizze meg haja nedvességtartalmának akár 95%-át) 