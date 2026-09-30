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Gyártás megszűnt

vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

BT55P/00

Óriási hang, amely a tenyérben is elfér

Egyszerűbbé válik az élete, ha a zene vezeték nélkül áramlik a kompakt és könnyen hordozható hangszóróból. A trendi színek segítségével könnyen megtalálja a stílusához illeszkedő darabot. A beépített akkumulátornak köszönhetően pedig bárhol és bármikor élvezheti a zenét.

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Óriási hang, amely a tenyérben is elfér

  • Bluetooth®

  • Akkumulátoros

  • 2 W

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez – pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz – történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét

A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.