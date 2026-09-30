2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BT55P/00
Óriási hang, amely a tenyérben is elfér
Egyszerűbbé válik az élete, ha a zene vezeték nélkül áramlik a kompakt és könnyen hordozható hangszóróból. A trendi színek segítségével könnyen megtalálja a stílusához illeszkedő darabot. A beépített akkumulátornak köszönhetően pedig bárhol és bármikor élvezheti a zenét.
Bluetooth®
Akkumulátoros
2 W
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez – pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz – történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.
Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.
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