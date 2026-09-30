Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás

Hallgassa kedvenc dallamait okostelefonjáról, játssza le Bluetooth kapcsolaton keresztül zenetárát és kedvenc MP3-CD-it ezen a kompakt, univerzális Philips hangrendszeren. Majd hangolja be kedvenc rádióműsorait a DAB+ és FM kompatibilitásnak köszönhetően.