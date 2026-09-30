2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BTB2670/12
Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás
Hallgassa kedvenc dallamait okostelefonjáról, játssza le Bluetooth kapcsolaton keresztül zenetárát és kedvenc MP3-CD-it ezen a kompakt, univerzális Philips hangrendszeren. Majd hangolja be kedvenc rádióműsorait a DAB+ és FM kompatibilitásnak köszönhetően.
Bluetooth
MULTIPAIR technológiával
DAB+,
Miután okoskészülékét egyszer már csatlakoztatta, Philips zenei rendszerét felébresztheti a készenléti módból készüléke Bluetooth funkciójával. Ez a Bluetooth forrást is aktiválja, így gyorsan és egyszerűen indíthat zenestreamet – bármikor.
A kompakt kialakítás illeszkedik bármilyen térhez és életstílushoz. Tervezésének és méretének köszönhetően a kompakt készülék minden helyiségbe illik.
Az USB port nemcsak zenelejátszásra alkalmas. Az intelligens USB-s tápláláskezelő rendszer 2 A-es gyorstöltést biztosít, amellyel rövid idő alatt feltöltheti okoskészülékét, amikor a zenei rendszer készenléti módban van.
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