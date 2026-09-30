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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTB2670/12

Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás

Hallgassa kedvenc dallamait okostelefonjáról, játssza le Bluetooth kapcsolaton keresztül zenetárát és kedvenc MP3-CD-it ezen a kompakt, univerzális Philips hangrendszeren. Majd hangolja be kedvenc rádióműsorait a DAB+ és FM kompatibilitásnak köszönhetően.

Összes előny megtekintése

Az otthonához illő HiFi sztereó hangzás

  • Bluetooth

  • MULTIPAIR technológiával

  • DAB+,

Mindig aktív Bluetooth készenléti mód az egyszerű újracsatlakozáshoz

Mindig aktív Bluetooth készenléti mód az egyszerű újracsatlakozáshoz

Miután okoskészülékét egyszer már csatlakoztatta, Philips zenei rendszerét felébresztheti a készenléti módból készüléke Bluetooth funkciójával. Ez a Bluetooth forrást is aktiválja, így gyorsan és egyszerűen indíthat zenestreamet – bármikor.

A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz

A kompakt kialakítás illeszkedik bármilyen térhez és életstílushoz. Tervezésének és méretének köszönhetően a kompakt készülék minden helyiségbe illik.

Gyors és hatékony USB töltés okoskészülékéhez

Gyors és hatékony USB töltés okoskészülékéhez

Az USB port nemcsak zenelejátszásra alkalmas. Az intelligens USB-s tápláláskezelő rendszer 2 A-es gyorstöltést biztosít, amellyel rövid idő alatt feltöltheti okoskészülékét, amikor a zenei rendszer készenléti módban van.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.