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Gyártás megszűnt

Mikro zenei rendszer

BTM2280/12

3.9

| (8) Értékelések

Az otthonába illő hangrendszer

Hallgassa kedvenc hordozható zeneszámait otthonában. Ez a Philips zenei mikrorendszer Audio in bemenettel és USB Direct funkcióval van ellátva. A vezeték nélküli Bluetooth hangátvitelnek köszönhetően pedig valóban gondtalanul élvezheti a zenét.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hangrendszer

  • Bluetooth®

  • 20 W

20 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.

A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz

A kompakt kialakítás illeszkedik bármilyen térhez és életstílushoz. Tervezésének és méretének köszönhetően a kompakt készülék minden helyiségbe illik.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.9

5-ből

8

Értékelések

2

28/11/2015

Česká republika

Česká republika

Ellenőrzött vevő

PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen

Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Hudební mikrosystém

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Hudební mikrosystém

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Mikrowieża

25/07/2014

Polska

Polska

Idealny sprzęt

Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Mikrowieża

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Mikrowieża

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.