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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
BTM2280/12
Az otthonába illő hangrendszer
Hallgassa kedvenc hordozható zeneszámait otthonában. Ez a Philips zenei mikrorendszer Audio in bemenettel és USB Direct funkcióval van ellátva. A vezeték nélküli Bluetooth hangátvitelnek köszönhetően pedig valóban gondtalanul élvezheti a zenét.
Bluetooth®
20 W
Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer – 7,6 cm (3")” kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új tömörítési technológia, amellyel hatalmas digitális zenei fájlok tized akkora méretre csökkenthetők, hangminőségük radikális romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón használt szabványos hangtömörítési formátummá, amely a hangfájlok könnyű és gyors átvitelét teszi lehetővé.
A kompakt kialakítás illeszkedik bármilyen térhez és életstílushoz. Tervezésének és méretének köszönhetően a kompakt készülék minden helyiségbe illik.
3.9
5-ből
8
Értékelések
Radekk
28/11/2015
Česká republika
Ellenőrzött vevő
PHILIPS JE MOJE JEDNIČKA,jsem spokojen
Jednoduché ovládání super poslech, vše funguje jak má!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Hudební mikrosystém
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Hudební mikrosystém
magda88
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Mikrowieża
Oloo
25/07/2014
Polska
Idealny sprzęt
Wieża Philips BTM2280/12 od razu zwróciła moją uwagę ze względu na jej nowoczesny design i możliwość podwieszenia na ścianie. Sprzęt sprawuje się bardzo dobrze, dźwięk jest zadowalający.Możliwość zaprogramowania 20 programów radiowych. Bluetooth sprawdza się całkiem fajnie (Spotify z iPada!)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Mikrowieża
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: BTM2280 Mikrowieża