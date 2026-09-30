2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CAM102SL/00
Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok
Az ESee CAM102 videokamera Full HD minőségű felvételei kristálytisztán idézik fel emlékeit. Készítsen videókat egyetlen gombnyomással. Ossza meg másokkal TV-jén és online formában. Egyszerű csatlakoztatás a beépített USB csatlakozóval.
Ne mulassza el soha többé a csodálatos pillanatokat. A Philips videokamera gyors indítási idejének köszönhetően azonnal kezdődhet a felvétel. A számos továbbfejlesztett jellemző - például a gyors processzor és a speciális jelfeldolgozás - gondoskodik róla, hogy a Philips videokamerának az indításhoz mindössze két másodpercre legyen szüksége. A gombok tervezésekor az egyszerűség volt a fő szempont, így a nagy felbontású filmezés elindításához az egyetlen teendő egy gombnyomás. A Philips videokamerával bármikor készen állhat a meglepő események megörökítésére - egyetlen pillanatot sem fog elveszíteni.
A beépített Windows szoftverrel videóit egyszerűen feltöltheti az olyan weboldalakra, mint a YouTube, a Facebook, a Twitter és a Vimeo. Mac felhasználók számára a rendszerezést, szerkesztést és megosztást az iLife részét képező iMovie teszi egyszerűvé. A továbbfejlesztett tömörítési technikának köszönhetően a Philips videokamera által használt HD videoformátum (H.264) a standard videokamerákhoz, digitális fényképezőgépekhez és mobiltelefonokhoz képest kisebb fájlokat hoz létre, de a videó minősége nem csorbul, így felvételeit gyorsabban feltöltheti! A fájlokat más programok is használhatják, többek között az iPhoto és a Windows Movie Maker.
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