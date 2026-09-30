Élje át újra emlékei minden részletét Full HD minőségű videókon!

Videofelvételeit teljes nagyfelbontású minőségben (Full HD 1080p) rögzítheti és tekintheti meg. Az „1080” a kijelző felbontását jelenti a képernyő vízszintes sorainak számában kifejezve. A „p” a progresszív pásztázásra, azaz a sorok szekvenciális megjelenítésére utal minden egyes képkockán. Az 1080p az átlagos mobiltelefonoknál és digitális kameráknál messze jobb képminőséget nyújt. Ráadásul a videokamera ugyanazt a H.264 videoformátumot használja, mint a Blu-ray lejátszók és lemezek. Ez az igen kifinomult formátum remek HD képminőséget nyújt, így lehetővé teszi, hogy a videofilmek segítségével emlékeit kristálytisztán megőrizze.