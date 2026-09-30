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Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM200WH/00

Szép pillanatok a TV-n/világhálón egy egyszerű ujjmozdulattal

A Philips ESee CAM200 segítségével könnyedén készíthet videofelvételeket és fényképeket, ezek megosztás pedig soha nem volt még ilyen egyszerű. Mozgassa az ujját a 3"-es érintőképernyőn, hogy a televízión láthassa, vagy az interneten ossza meg a felvételeket - azonnal, vezeték nélkül.

Összes előny megtekintése

a beépített WiFi-nek köszönhetően

Szép pillanatok a TV-n/világhálón egy egyszerű ujjmozdulattal

Élje át újra emlékei minden részletét Full HD minőségű videókon!

Élje át újra emlékei minden részletét Full HD minőségű videókon!

Videofelvételeit teljes nagyfelbontású minőségben (Full HD 1080p) rögzítheti és tekintheti meg. Az „1080” a kijelző felbontását jelenti a képernyő vízszintes sorainak számában kifejezve. A „p” a progresszív pásztázásra, azaz a sorok szekvenciális megjelenítésére utal minden egyes képkockán. Az 1080p az átlagos mobiltelefonoknál és digitális kameráknál messze jobb képminőséget nyújt. Ráadásul a videokamera ugyanazt a H.264 videoformátumot használja, mint a Blu-ray lejátszók és lemezek. Ez az igen kifinomult formátum remek HD képminőséget nyújt, így lehetővé teszi, hogy a videofilmek segítségével emlékeit kristálytisztán megőrizze.

A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően tisztább, élesebb képeket készíthet

A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően tisztább, élesebb képeket készíthet

A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően olyan videofelvételeket készíthet, amelyeket mindig büszkén mutathat meg másoknak. Az éles, torzításmentes képről a korszerű algoritmusok szerint működő giroérzékelők gondoskodnak. Az érzékelők megmérik a talaj és a kameraobjektív közötti távolságot, és valahányszor a kamera rázkódik, elvégzik a szükséges korrekciókat. E fejlett technológiával mindig éles képeket készíthet, és élete legizgalmasabb pillanatait lenyűgöző videofelvételeken rögzítheti.

Beépített Wi-Fi a vezetékek vagy számítógép nélküli megosztáshoz

A videokamerába épített Wi-Fi-nek köszönhetően azonnal megoszthatja fényképeit és videofelvételeit – számítógép és kábelek nélkül. A videokamera vezeték nélkül csatlakozik a Philips SimplyShare eszközökhöz és DLNA kompatibilis TV-khez, Blu-ray lejátszókhoz, hálózati médialejátszókhoz, házimozi rendszerekhez és fényképkeretekhez, lehetővé téve Önnek, hogy kedvenc pillanatait nagyobb képernyőn élvezhesse. Képeit és felvételeit internetes oldalakra is feltöltheti a Facebookkal, Twitterrel, YouTube-bal és Picasával könnyen használható beépített alkalmazásokkal. Philips ESee: tegye a megosztást igazán egyszerűvé.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.