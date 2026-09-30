2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
CAM200WH/00
Szép pillanatok a TV-n/világhálón egy egyszerű ujjmozdulattal
A Philips ESee CAM200 segítségével könnyedén készíthet videofelvételeket és fényképeket, ezek megosztás pedig soha nem volt még ilyen egyszerű. Mozgassa az ujját a 3"-es érintőképernyőn, hogy a televízión láthassa, vagy az interneten ossza meg a felvételeket - azonnal, vezeték nélkül.
Videofelvételeit teljes nagyfelbontású minőségben (Full HD 1080p) rögzítheti és tekintheti meg. Az „1080” a kijelző felbontását jelenti a képernyő vízszintes sorainak számában kifejezve. A „p” a progresszív pásztázásra, azaz a sorok szekvenciális megjelenítésére utal minden egyes képkockán. Az 1080p az átlagos mobiltelefonoknál és digitális kameráknál messze jobb képminőséget nyújt. Ráadásul a videokamera ugyanazt a H.264 videoformátumot használja, mint a Blu-ray lejátszók és lemezek. Ez az igen kifinomult formátum remek HD képminőséget nyújt, így lehetővé teszi, hogy a videofilmek segítségével emlékeit kristálytisztán megőrizze.
A fejlett rázkódás-kiegyenlítésnek köszönhetően olyan videofelvételeket készíthet, amelyeket mindig büszkén mutathat meg másoknak. Az éles, torzításmentes képről a korszerű algoritmusok szerint működő giroérzékelők gondoskodnak. Az érzékelők megmérik a talaj és a kameraobjektív közötti távolságot, és valahányszor a kamera rázkódik, elvégzik a szükséges korrekciókat. E fejlett technológiával mindig éles képeket készíthet, és élete legizgalmasabb pillanatait lenyűgöző videofelvételeken rögzítheti.
A videokamerába épített Wi-Fi-nek köszönhetően azonnal megoszthatja fényképeit és videofelvételeit – számítógép és kábelek nélkül. A videokamera vezeték nélkül csatlakozik a Philips SimplyShare eszközökhöz és DLNA kompatibilis TV-khez, Blu-ray lejátszókhoz, hálózati médialejátszókhoz, házimozi rendszerekhez és fényképkeretekhez, lehetővé téve Önnek, hogy kedvenc pillanatait nagyobb képernyőn élvezhesse. Képeit és felvételeit internetes oldalakra is feltöltheti a Facebookkal, Twitterrel, YouTube-bal és Picasával könnyen használható beépített alkalmazásokkal. Philips ESee: tegye a megosztást igazán egyszerűvé.
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