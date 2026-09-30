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Gyártás megszűnt

HD kamera

CAM300WH/00

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Az ESee CAM300 videokamerával gyerekjáték Full HD minőségű videofelvételeket és fényképeket készíteni. A 3”-es érintőkijelző intuitív vezérlést tesz lehetővé, az azonnali szerkesztés és a gyors betekintés révén pedig bármelyik felvétel azonnal megosztható TV-n vagy az Interneten.

Összes előny megtekintése

Érintőképernyős vezérléssel

Egyszerűen megörökíthető és megosztható pillanatok

Az extrahosszú működési idejű akkumulátorral több felvételt készíthet

Akár 12 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért

Akár 12 megapixeles felbontás a kiváló minőségű fényképekért

Élje át újra emlékei minden részletét Full HD minőségű videókon!

Élje át újra emlékei minden részletét Full HD minőségű videókon!

Videofelvételeit teljes nagyfelbontású minőségben (Full HD 1080p) rögzítheti és tekintheti meg. Az „1080” a kijelző felbontását jelenti a képernyő vízszintes sorainak számában kifejezve. A „p” a progresszív pásztázásra, azaz a sorok szekvenciális megjelenítésére utal minden egyes képkockán. Az 1080p az átlagos mobiltelefonoknál és digitális kameráknál messze jobb képminőséget nyújt. Ráadásul a videokamera ugyanazt a H.264 videoformátumot használja, mint a Blu-ray lejátszók és lemezek. Ez az igen kifinomult formátum remek HD képminőséget nyújt, így lehetővé teszi, hogy a videofilmek segítségével emlékeit kristálytisztán megőrizze.

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.