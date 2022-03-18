Keresőkifejezés

0

Bevásárlókosár

Bevásárlókosara jelenleg üres.

    • Csere termo hajkefe Csere termo hajkefe Csere termo hajkefe

      Essential Termo hajkefe tartozék

      CP1882

      Csere termo hajkefe

      The Thermal Bristles Brush dries hair, reduces frizz and increases volume

      Összes előny megtekintése

      Essential Termo hajkefe tartozék

      Hasonló termékek

      Összes Hajápolási kellékek megtekintése
      Most ingyenes házhoz szállítással is rendelhetsz

      Egyedi csomag ajánlatunk Foglalja őket egy csomagba, és 1 terméket ingyen kap

      Vásárolja meg legnépszerűbb termékeinket csomagban kihagyhatatlan kedvezménnyel

      Csomag ára

      Kihagyás

      Válasszon a következők közül: Válasszon a következő termékek közül:

      Csere termo hajkefe

      Lent ellenőrizheti a kompatibilitást

      • Hajformázó
      • Fehér – rózsaszín
      • Méret: 38 mm

      Újítsa fel termékét egyszerűen eredeti Philips alkatrészekkel

      A terméknek időről időre javításra van szüksége, viszont a Philips vevőszolgálatán keresztül az új alkatrészek beszerzése sohasem volt ennél egyszerűbb. Mindezt garantált Philips minőséggel biztosítva.

      Műszaki adatok

      • Cserélhető alkatrész

        Hajápolási termékekhez
        HP8660/40
      Badge-D2C

      Támogatás kérése ehhez a termékhez

      Termékekkel kapcsolatos tippek, gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági és megfelelőségi információk keresése.

      Ajánlott termékek

      Legutóbb megtekintett termékek

      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Minden jog fenntartva.

      Webhelyünk az Microsoft Edge, Google Chrome és Firefox böngészők legújabb változatával jeleníthető meg optimális módon.