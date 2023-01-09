Keresőkifejezés

    Csereborotvafej női borotvához

      Lady Shaver Series 8000 Borotvafej

      CP2008/02

      Csereborotvafej női borotvához

      This shaving head for Philps Lady Shave contains the foil and cutting element. It clips onto your Ladyshave device's body. Replacing lost, worn or damaged components keeps your device effective for longer.

      Lady Shaver Series 8000 Borotvafej

      Kompatibilis készülékek

      Csereborotvafej női borotvához

      • Női borotva
      • Üde lila

      Műszaki adatok

      • Cserélhető alkatrészek

        A következő terméktípusokhoz:
        • BRL136
        • BRL176
