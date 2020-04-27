2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Merüljön el érzékeivel a kiváló surround hangzás hallgatásában, amikor csak szeretné. Egyszerűen válassza le a vezeték nélküli hangsugárzókat a bal és jobb oldali fő hangsugárzó egységekről, és helyezze el őket a szoba túlsó felén, így máris többcsatornás surround hangzással hallgathatja játékait és filmjeit. Ha vége az akciójeleneteknek, helyezze vissza a hangsugárzókat a zenehallgatáshoz és a TV-műsorokhoz. A szabadalmaztatott, vezeték nélküli technológiának, és az egyedi frekvencián működő surround hangsugárzóknak köszönhetően nincs hálózati interferencia. Az eredmény egy teljesen vezeték nélkül működő surround rendszer, maradéktalan hangminőséggel zenéhez és filmekhez.
A Philips Crystal Clear Sound technológiájának köszönhetően most a hangzás minden részletére odafigyelhet, és oly módon hallhatja a zenét, ahogy az előadóművész vagy a karmester megszólaltatni kívánta. A Crystal Clear – akár akciófilmről, musicalről vagy élő koncertről van szó – pontosan, hűen, torzításmentesen reprodukálja a hangforrás hangját. A Philips házimozi-rendszerek kristálytiszta hangzást biztosító technológiája a lehető legkevesebb hangfeldolgozással igyekszik megőrizni az eredeti hanganyag tisztaságát. Ennek eredményeképpen a hallgató tökéletes hangélményben részesülhet.
5.0
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Vatis
27/04/2020
Magyarország
Praktikus és jól szól
A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.
Előnyök
Sok különböző bemenete van
Hátrányok
Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Használat dátuma 2018-04-27
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Használat dátuma 2018-04-27
Vatis
16/05/2019
Magyarország
A hangszórót ajánlom.
A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Florentin81
24/01/2021
România
schimbare acumulatori sateliti
cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim
Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Használat dátuma 2019-01-24
Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers
Használat dátuma 2019-01-24