TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Felvétel egyetlen termékről

Gyártás megszűnt

CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

CSS5235Y/12

5

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Összes előny megtekintése
Surround hangzás, igény szerint - levehető, vezeték nélküli surround hangsugárzók

Surround hangzás, igény szerint - levehető, vezeték nélküli surround hangsugárzók

Merüljön el érzékeivel a kiváló surround hangzás hallgatásában, amikor csak szeretné. Egyszerűen válassza le a vezeték nélküli hangsugárzókat a bal és jobb oldali fő hangsugárzó egységekről, és helyezze el őket a szoba túlsó felén, így máris többcsatornás surround hangzással hallgathatja játékait és filmjeit. Ha vége az akciójeleneteknek, helyezze vissza a hangsugárzókat a zenehallgatáshoz és a TV-műsorokhoz. A szabadalmaztatott, vezeték nélküli technológiának, és az egyedi frekvencián működő surround hangsugárzóknak köszönhetően nincs hálózati interferencia. Az eredmény egy teljesen vezeték nélkül működő surround rendszer, maradéktalan hangminőséggel zenéhez és filmekhez.

A kiváló minőségű puha dóm magashangszórók kristálytiszta hangot produkálnak

A kiváló minőségű puha dóm magashangszórók kristálytiszta hangot produkálnak

A Philips Crystal Clear Sound technológiájának köszönhetően most a hangzás minden részletére odafigyelhet, és oly módon hallhatja a zenét, ahogy az előadóművész vagy a karmester megszólaltatni kívánta. A Crystal Clear – akár akciófilmről, musicalről vagy élő koncertről van szó – pontosan, hűen, torzításmentesen reprodukálja a hangforrás hangját. A Philips házimozi-rendszerek kristálytiszta hangzást biztosító technológiája a lehető legkevesebb hangfeldolgozással igyekszik megőrizni az eredeti hanganyag tisztaságát. Ennek eredményeképpen a hallgató tökéletes hangélményben részesülhet.

Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről

Vezeték nélküli Bluetooth zenestreaming zenelejátszó eszközökről

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

27/04/2020

Magyarország

Magyarország

Praktikus és jól szól

A terméknek sok bemenete van így több készüléket is össze lehet kötni. A két hátsó hangfal nagyon praktikus, könnyű, akkumulátoros és viszonylag jól szól.Ha tehetem, 5.1-ben nézek filmet, mióta megvettem.

Előnyök

Sok különböző bemenete van

Hátrányok

Kicsit lassan kapcsol be a HDMI-n keresztül

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Használat dátuma 2018-04-27

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Használat dátuma 2018-04-27

16/05/2019

Magyarország

Magyarország

A hangszórót ajánlom.

A készüléket HDMI, Bluetooth és USB csatlakozással is használjuk. A két hátsó hangszóró nagyon praktikus.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

24/01/2021

România

România

schimbare acumulatori sateliti

cum pot schimba acumulatorii la sateliti ? ca nu mai tin activi , cred ca vreo 2 ore maxim

Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Használat dátuma 2019-01-24

Ez az értékelés a következőhöz készült: CSS5235Y Wireless surround cinema speakers

Használat dátuma 2019-01-24

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.