S výrobkami Philips som obecne veľmi spokojný už dlhé roky. Mám aj klimatizáciu, ale používam ju len v nevyhnutných prípadoch. S príchodom vyšších teplôt som hľadal vhodný a kvalitný ventilátor za primeranú cenu (lacných krámov čo sľubujú modré z neba aj často krát "značkových" už mám plné zuby). Musím povedať že tento vežový ventilátor predčil moje očakávania: - Najnižšie otáčky nie je v noci keď je všade ticho, skoro vôbec počuť a pritom prúd vzduchu je citeľný (na spanie perfektné). - Nočný režim skutočne funguje ako je popisované v návode. Po spustení sú otáčky mierne silnejšie a po 30 minútach sa otáčky samé prepnú na najnižšie možné (myslím že sú ešte nižšie ako najnižší manuálny režim), čo bohate stačí na to, aby sa vzduch príjemne hýbal a dalo sa pekne spať. - Režim vánok strieda nízke otáčky so strednými a vytvára príjemnú atmosféru v miestnosti. - Najvyššie otáčky je ozaj dobrý fičák a pritom pri pomerne nízkom hluku. - Diaľkové ovládanie sa dá vložiť do madla (úchopu) ventilátoru, teda nikde vám nebude zavadzať - má proste svoje miesto. - Dizajn je perfektný ako vždy a je to vkusný doplnok do bytu. - Kvalita prevedenia perfektná - nič neškrípe, nič nevŕzga, všetko perfektne sedí. Trochu ma prekvapila jeho veľkosť (hlavne výška), ale má to zmysel a ničomu to nevadí, ba priam naopak. Jednoznačne odporúčam každému!