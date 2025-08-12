2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ventilátor légáramlása: 2230 m3/óra
Távvezérlő
105 cm-es vékony kialakítás
Aromaporlasztásra alkalmas
A légkivezető nyílást úgy alakítottuk ki, hogy széles és magas legyen, így maximális lefedettséget biztosít és gyorsan lehűti az egész helyiséget. A 60 fokos oszcillációs funkcióval a ventilátor bárhová elér, ahova csak szükséges, így biztosítva, hogy az egész helyiség hűvös és kellemes legyen.
Fokozza a hűsítő élményt azzal, hogy a hűsítő levegőt a kedvenc illóolajaival tölti fel, nyugtató és regeneráló hatású légkört teremtve. Az opcionális aromadiffúzor kiegészítővel tökéletes hangulatot teremthet a relaxációhoz és a jó közérzethez (1).
Élvezze a nyugodt és békés éjszakai alvást az Éjszakai üzemmóddal. Ez az üzemmód a ventilátor fordulatszámát a legalacsonyabb fokozatra csökkenti, így segít a természetes elalvásban, miközben energiát is megtakarít.
Ismerje meg a termékértékeléseket
4.9
5-ből
95
Értékelések
98%
ajánlja ezt a terméket
KMariann
12/08/2025
Magyarország
oszlopventilátor
Jó design, könyű kezelhetőség, nagy teljesítmény, egyszerűen fantasztikus
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series CX5535/11 Oszlopventilátor
Gabor82
30/07/2025
Magyarország
Philips oszlopventilátor
Kiváló termék, kellemesen lehűti a szobát vagy a nappalit. Éjszaka is kiválóan használható, mert nagyon csendes. Kis helyen elfér a vékony kivitelezésnek köszönhetően. Különösen szeretem a szellő funkciót, ami nagyon kellemes légáramlatot biztosít. Örülök, hogy a termék megvásárlása mellett döntöttem, remek termék.
Előnyök
Csendes, remek kivitelezés
Hátrányok
N/A
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 5000 Series CX5535/11 Oszlopventilátor
Jaroslava 01
10/07/2024
Slovensko
Perfektný ventilátor za dobrú cenu
Vychladí, má nízku spotrebu el.energie. V noci ho vôbec nepočuť, potichúčky šumí. Akurát je potrebné nechať ho bežať na prvom stupni chladenia a nie na nočnom režime..... Paradoxne nočný režim je hlučnejší a s rovnakým výkonom ako 1.stupeň.
Előnyök
Tichý, výkonný, ľahká manipulácia, nezaberá zbytočne priestor, dobrý pomer cena a kvalita
Hátrányok
Žiadne
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria 5000 CX5535/11 Stĺpový ventilátor
(1) A termékhez a megvásárlásakor nem járnak illóolajok.
(2) Átlagos zajszint, az IEC 60704-2-7:2020 alapján.