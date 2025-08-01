Kéttartályos technológia a megbízható fogfehérítés érdekében

A kéttartályos technológia az aktív gélt és a hatékonyságot fokozó anyagokat egymástól elkülönítve tartja, amíg a betegek a gélt a sínbe nem adagolják, így biztosítva a hatékonyság, a biztonság és a tartósság optimális egyensúlyát. Ez a megoldás fenntartja a fehérítést biztosító ideális pH-értéket, hosszabb ideig frissen és stabilan tartja a gélt az eltarthatóság érdekében, és szükségtelenné teszi a hűtést