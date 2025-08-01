Keresőkifejezés

    Bizonyított eredmények és kiváló élmény a páciensek számára

      Philips Zoom Take-Home Refill NiteWhite 10% CP

      DIS580/11

      Bizonyított eredmények és kiváló élmény a páciensek számára

      Segítse elő, hogy páciensei akár 8 árnyalattal fehérebb fogakat érjenek el már 2 hét alatt, csupán kis mértékű vagy egyáltalán nem jelentkező érzékenység mellett.* Biztonságos a fogzománc számára, és könnyen használható. Ideális az olyan páciensek számára, akik az éjszakai kezelést preferálják a fogfehérítéshez.

      Philips Zoom Take-Home Refill NiteWhite 10% CP

      NiteWhite 10% CP

      Bizonyított eredmények és kiváló élmény a páciensek számára

      Biztonságos, hatékony és könnyen alkalmazható fehérítés

• 10%-os karbamid-peroxid

      • 10%-os karbamid-peroxid
      Bizonyítottan akár 8 árnyalattal fehérebb 2 hét alatt

      Bizonyítottan akár 8 árnyalattal fehérebb 2 hét alatt

      Az in vivo klinikai vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a NiteWhite 10% CP termék 14 napon át történő alkalmazása akár 8 árnyalatnyi színváltozást eredményezett.

      Bizonyítottan biztonságos a fogzománc számára

      Bizonyítottan biztonságos a fogzománc számára

      Bizonyítottan biztonságos a fogzománc számára. Professzionális eredmény, amelyben páciensei megbízhatnak

      Legfeljebb kis mértékben vagy egyáltalán nem okoz érzékenységet*

      Legfeljebb kis mértékben vagy egyáltalán nem okoz érzékenységet*

      Tervezésénél fogva megelőzi a fogfehérítés okozta fogérzékenységet. A gél kálium-nitrátot és nátrium-fluoridot tartalmaz a páciens kényelme érdekében. A páciensek 100%-a megerősítette, hogy alig vagy egyáltalán nem tapasztalt fogérzékenységet 14 nap használat után*

      A páciensek elégedettek az eredménnyel

      A páciensek elégedettek az eredménnyel

      A páciensek 88%-a elégedettségét fejezte ki az eredménnyel*

      Kéttartályos technológia a megbízható fogfehérítés érdekében

      Kéttartályos technológia a megbízható fogfehérítés érdekében

      A kéttartályos technológia az aktív gélt és a hatékonyságot fokozó anyagokat egymástól elkülönítve tartja, amíg a betegek a gélt a sínbe nem adagolják, így biztosítva a hatékonyság, a biztonság és a tartósság optimális egyensúlyát. Ez a megoldás fenntartja a fehérítést biztosító ideális pH-értéket, hosszabb ideig frissen és stabilan tartja a gélt az eltarthatóság érdekében, és szükségtelenné teszi a hűtést

      Műszaki adatok

      • A doboz tartalma

        Fecskendők száma
        3 (fecskendőnként 3 kezelés)
        Kagylóhéj tartók száma
        1
        Gyors üzembe helyezési útmutató
        Nem
        Síntok
        Nem
        Árnyalat-összehasonlító
        Nem
        Használati útmutató
        Igen
        EVA lapok
        Nem
      • n=48, USA, 2024. A résztvevők 14 napon át napi egyszer alkalmazták a NiteWhite 10% CP terméket.
