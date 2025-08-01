DIS580/11
Bizonyított eredmények és kiváló élmény a páciensek számára
Segítse elő, hogy páciensei akár 8 árnyalattal fehérebb fogakat érjenek el már 2 hét alatt, csupán kis mértékű vagy egyáltalán nem jelentkező érzékenység mellett.* Biztonságos a fogzománc számára, és könnyen használható. Ideális az olyan páciensek számára, akik az éjszakai kezelést preferálják a fogfehérítéshez.Összes előny megtekintése
NiteWhite 10% CP
Az in vivo klinikai vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy a NiteWhite 10% CP termék 14 napon át történő alkalmazása akár 8 árnyalatnyi színváltozást eredményezett.
Bizonyítottan biztonságos a fogzománc számára. Professzionális eredmény, amelyben páciensei megbízhatnak
Tervezésénél fogva megelőzi a fogfehérítés okozta fogérzékenységet. A gél kálium-nitrátot és nátrium-fluoridot tartalmaz a páciens kényelme érdekében. A páciensek 100%-a megerősítette, hogy alig vagy egyáltalán nem tapasztalt fogérzékenységet 14 nap használat után*
A páciensek 88%-a elégedettségét fejezte ki az eredménnyel*
A kéttartályos technológia az aktív gélt és a hatékonyságot fokozó anyagokat egymástól elkülönítve tartja, amíg a betegek a gélt a sínbe nem adagolják, így biztosítva a hatékonyság, a biztonság és a tartósság optimális egyensúlyát. Ez a megoldás fenntartja a fehérítést biztosító ideális pH-értéket, hosszabb ideig frissen és stabilan tartja a gélt az eltarthatóság érdekében, és szükségtelenné teszi a hűtést
