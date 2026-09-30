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Gyártás megszűnt

USB-A–Lightning

DLC5204V/00

Kiváló minőségű, fonott USB-A–Lightning kábel

Csatlakoztassa iPhone készülékét a Macbook számítógéphez, hogy szinkronizálhassa a zenefájljait, alkalmazásait, fényképeit, frissítéseit és még sok minden mást. A csatlakoztatás közben a készülékét töltheti is. Mindez működik a meglévő, USB aljzattal szerelt fali vagy autós töltővel. Nagyszerű dolog, ha van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!

Összes előny megtekintése

Kiváló minőségű, fonott USB-A–Lightning kábel

  • Szinkronizálás és töltés

  • 1,2 méter

  • Fekete, szövött borítású kábel

Egy kéznél lévő, nagyszerű tartalék- vagy cserekábel

Vigye magával, tartsa az asztalán, vagy helyettesítse vele az elveszett kábelt, így mindig tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.

Terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetve

A terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetett töltőkábel strapabíró használatra készült

Működik a meglévő USB fali vagy autós töltőkkel

A meglévő USB-alapú áramforrások bármelyikével – legyen az fali csatlakozó, autó vagy számítógép – működik a kényelmes töltés érdekében, amikor csak szüksége van rá.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.