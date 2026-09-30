2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC5204V/00
Kiváló minőségű, fonott USB-A–Lightning kábel
Csatlakoztassa iPhone készülékét a Macbook számítógéphez, hogy szinkronizálhassa a zenefájljait, alkalmazásait, fényképeit, frissítéseit és még sok minden mást. A csatlakoztatás közben a készülékét töltheti is. Mindez működik a meglévő, USB aljzattal szerelt fali vagy autós töltővel. Nagyszerű dolog, ha van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!
Szinkronizálás és töltés
1,2 méter
Fekete, szövött borítású kábel
Vigye magával, tartsa az asztalán, vagy helyettesítse vele az elveszett kábelt, így mindig tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.
A terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetett töltőkábel strapabíró használatra készült
A meglévő USB-alapú áramforrások bármelyikével – legyen az fali csatlakozó, autó vagy számítógép – működik a kényelmes töltés érdekében, amikor csak szüksége van rá.
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