Kiváló minőségű, fonott USB-A–Lightning kábel

Csatlakoztassa iPhone készülékét a Macbook számítógéphez, hogy szinkronizálhassa a zenefájljait, alkalmazásait, fényképeit, frissítéseit és még sok minden mást. A csatlakoztatás közben a készülékét töltheti is. Mindez működik a meglévő, USB aljzattal szerelt fali vagy autós töltővel. Nagyszerű dolog, ha van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!